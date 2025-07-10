ارتفاع أسعار المستهلك التضخم للنصف الأول بنسبة 1.98%

ارتفاع أسعار المستهلك التضخم للنصف الأول بنسبة 1.98%
ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للنصف الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 20.08 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 12.61 بالمئة، والفواكه والمكسرات بنسبة 8.50 بالمئة، والشاي والبن والكاكاو بنسبة 7.42 بالمئة، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 5.37 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من العام الحالي ما مقداره 112.98 نقطة مقابل 110.74 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.02 بالمئة.
وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة الأمتعة الشخصية، والتبغ والسجائر، والفواكه والمكسرات، والشاي والبن والكاكاو، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة الأثاث والسجاد والمفارش، والأدوات المنزلية، الأسماك ومنتجات البحر، والأجهزة المنزلية.
وبلغ الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2025 ما مقداره 112.98 نقطة مقابل 112.77 نقطة للشهر الذي سبقه من نفس العام، بارتفاع بنسبة 0.19 بالمئة.
ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2025 مقارنة مع شهر أيار الذي سبقه من نفس العام مجموعة الاتصالات، والإيجارات، والأمتعة الشخصية، واللحوم والدواجن، والأسماك ومنتجات البحر.
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