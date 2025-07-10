ارتفاع أسعار المستهلك التضخم للنصف الأول بنسبة 1.98%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" للنصف الأول من العام الحالي 2025 ما مقداره 112.55 نقطة مقابل 110.36 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.98 بالمئة.



ولدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للنصف الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 20.08 بالمئة، والتبغ والسجائر بنسبة 12.61 بالمئة، والفواكه والمكسرات بنسبة 8.50 بالمئة، والشاي والبن والكاكاو بنسبة 7.42 بالمئة، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 5.37 بالمئة.



وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من العام الحالي ما مقداره 112.98 نقطة مقابل 110.74 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.02 بالمئة.



وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2025 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2024 بشكل رئيسي مجموعة الأمتعة الشخصية، والتبغ والسجائر، والفواكه والمكسرات، والشاي والبن والكاكاو، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعة الأثاث والسجاد والمفارش، والأدوات المنزلية، الأسماك ومنتجات البحر، والأجهزة المنزلية.



وبلغ الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2025 ما مقداره 112.98 نقطة مقابل 112.77 نقطة للشهر الذي سبقه من نفس العام، بارتفاع بنسبة 0.19 بالمئة.



ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2025 مقارنة مع شهر أيار الذي سبقه من نفس العام مجموعة الاتصالات، والإيجارات، والأمتعة الشخصية، واللحوم والدواجن، والأسماك ومنتجات البحر.

