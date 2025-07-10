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توضيح حكومي بخصوص اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات

توضيح حكومي بخصوص اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات

2025-07-10 06:06:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، إن اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات التي تم تشكيلها تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة لتلك الممنوحة للمجالس المنتخبة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المعمول به.


وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين.


وأشار إلى أن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء هذه اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.


وشدد على أهمية تنسيق عمل اللجان مع مختلف الجهات ذات العلاقة للنهوض بواقع البلديات وتعزيز حوكمتها وتطوير البنية التحتية والاستمرار في أتمتة الخدمات وتنفيذ المشاريع وفق الخطط المعدة.

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