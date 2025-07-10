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علامات تدل على أن جسمك يحارب مرضا غير مرئي

علامات تدل على أن جسمك يحارب مرضا غير مرئي

2025-07-10 06:06:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني ملايين الأشخاص من ألم مزمن دون سبب جسدي واضح، في ظاهرة تُعرف باسم "الألم العصبي اللدون"، حيث يُعيد الدماغ تنظيم مساراته العصبية بطريقة تُسبب الألم دون وجود إصابة أو مرض.


ويؤدي هذا النوع من الألم إلى أعراض متنوعة مثل الصداع، الإرهاق، اضطرابات الهضم، ويرتبط غالبًا بالتجارب الصادمة والضغط النفسي.


بحسب الدكتور ديفيد كلارك، فإن إعادة تدريب الدماغ من خلال تقنيات نفسية وسلوكية مثل إدارة التوتر والتعرض التدريجي، أظهرت فعالية أكبر من المسكنات التقليدية في العلاج.

روسيا اليوم

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