فلوريدا تتجه إلى إطلاق اسم ترامب على أحد الشوارع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قد يطلق قريبا اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طريق حيوي قرب منتجع "مار إيه لاغو" في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، في خطوة تتطلب تصويتا محليا لإقرارها نهائيا.ومن المقرر أن يصوت مفوضو مقاطعة "بالم بيتش" على مشروع قرار يقضي بمنح 4 أميال من طريق "ساذرن بوليفارد"، الممتدة من مطار بالم بيتش الدولي حتى منتجع "مار إيه لاغو"، تسمية شرفية هي "جادة الرئيس دونالد ج. ترامب"، مع تثبيت لافتات تحمل الاسم الجديد.



وكان المجلس التشريعي في ولاية فلوريدا قد وافق في وقت سابق من هذا العام على هذه التسمية الرمزية، ووقعها الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس الشهر الماضي، إلا أن دخولها حيز التنفيذ يتطلب موافقة السلطات هناك.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز في تصريح لموقع "ذا هيل" إن الرئيس يشعر بالفخر بهذا التكريم. وأضافت أن ترامب، الذي نقل مقر إقامته الرسمي من نيويورك إلى فلوريدا عام 2019، يعتبر هذه الخطوة تخليدا لإرثه السياسي.



وأوضحت روجرز: "ولاية فلوريدا العظيمة تكرم الرئيس دونالد ج. ترامب، الذي يُعد ناديه مار إيه لاغو معلما بارزا في الولاية". وتابعت: "إطلاق اسم ترامب على هذا الطريق يخلّد إرثه الأيقوني والمحطات التاريخية التي جعلته أعظم رئيس على الإطلاق".



وأكدت أن ترامب "سيظل ممتنا لسكان فلوريدا على دعمهم الثابت كموالين لحركة (اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا - MAGA)، الذين صوتوا له في المرات الثلاث جميعها".



ولأغراض رسمية كالعناوين البريدية وخدمات الطوارئ، سيبقى الاسم المعتمد للطريق هو "ساذرن بوليفارد"، في حين بدأت خدمة "خرائط غوغل" بالفعل باستخدام الاسم الجديد تكريما لترامب.



وإذا تمت الموافقة على القرار، فإن وزارة النقل في فلوريدا ستباشر خلال الأسابيع المقبلة تركيب اللافتات الخاصة بالتسمية الشرفية.



وسيمر الطريق الذي يحمل اسم ترامب عبر مدينتي "ويست بالم بيتش" و"بالم بيتش"، ولم تعلن أي من المدينتين موقفا رسميا حتى الآن بشأن إعادة التسمية.



وتجدر الإشارة إلى أن عددا من سلطات الولايات الأمريكية كانت قد بادرت، منذ فوز ترامب بالرئاسة عام 2016، إلى إطلاق اسمه على طرق رئيسية.

RT