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وزارة التربية تكشف لـ الوكيل موعد اعلان نتائج التوجيهي

وزارة التربية تكشف لـ الوكيل موعد اعلان نتائج التوجيهي

2025-07-10 06:06:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح مصدر في وزارة التربية والتعليم في تصريح لموقع الوكيل الاخباري اليوم الخميس إعلان نتائج "التوجيهي" في الثلث الأول من شهر آب المقبل .

واكد المصدر أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.

واختتم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، اليوم الخميس، آخر امتحاناتهم لدورة 2025، في مبحث تاريخ الأردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.

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