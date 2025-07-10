وزارة التربية تكشف لـ الوكيل موعد اعلان نتائج التوجيهي

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وزارة التربية تكشف لـ الوكيل موعد اعلان نتائج التوجيهي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح مصدر في وزارة التربية والتعليم في تصريح لموقع الوكيل الاخباري اليوم الخميس إعلان نتائج "التوجيهي" في الثلث الأول من شهر آب المقبل .
واكد المصدر أن إعلان النتائج يحتاج من ثلاثة إلى أربعة أسابيع من آخر امتحان.
واختتم طلبة شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، اليوم الخميس، آخر امتحاناتهم لدورة 2025، في مبحث تاريخ الأردن لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية.
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