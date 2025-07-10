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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 31ر1 دولار ليبلغ 39ر72 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 31ر1 دولار ليبلغ 39ر72 دولار

2025-07-10 04:15:36
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 7 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31ر1 دولار ليبلغ 39ر72 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 08ر71 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات لتبلغ 19ر70 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات لتبلغ 38ر68 دولار. (النهاية)

خ م / ت م


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