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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 31ر1 دولار ليبلغ 39ر72 دولار
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 7 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31ر1 دولار ليبلغ 39ر72 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 08ر71 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات لتبلغ 19ر70 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات لتبلغ 38ر68 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات لتبلغ 19ر70 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 5 سنتات لتبلغ 38ر68 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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