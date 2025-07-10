معهد الأبحاث: نجاح إنتاج وتسويق الروبيان المستزرع محليا للعام الرابع تعزيزا للأمن الغذائي

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معهد الأبحاث: نجاح إنتاج وتسويق الروبيان المستزرع محليا للعام الرابع تعزيزا للأمن الغذائي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 7 (كونا) -- أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية نجاحه للعام الرابع على التوالي في إنتاج وتسويق الروبيان المستزرع محليا باستخدام تقنيات حديثة ومبتكرة لدعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد وتطوير قطاع الاستزراع المائي باعتباره خيارا استراتيجيا يتوافق مع رؤية (كويت جديدة 2035).
جاء ذلك خلال تنظيم المعهد اليوم الخميس تحت رعاية القائم بأعمال مديره العام الدكتور فيصل الحميدان فعالية (حصاد الروبيان) في محطة كبد للأبحاث والابتكار ضمن جهود المعهد لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والاكتفاء الذاتي.
وقالت الباحثة العلمية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورئيس مشروع مزرعة الروبيان الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة الدكتورة شيرين السبيعي في تصريح صحفي خلال الفعالية إن هذا النجاح يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير قطاع الاستزراع المائي على نطاق تجاري واسع في دولة الكويت.
وأوضحت السبيعي أن نجاح المعهد هذا العام شهد تطورا ملحوظا بوصول حجم الروبيان المستزرع إلى الوزن التسويقي (20 جراما) وتجاوز معدل الإنتاج 2 كيلوغرام في المتر المربع الواحد.
وأضافت أن هذه النتائج جاءت ثمرة جهود بحثية دقيقة وتطبيقات تقنية متقدمة في أنظمة استزراع الروبيان المكثف والمغلق التي أثبتت كفاءتها العالية في التكيف مع ظروف المياه الجوفية الصعبة والبيئة القاسية في الكويت.
وذكرت أن هذا الإنجاز توج هذا العام بتسويق الروبيان المستزرع محليا للمرة الأولى في السوق الكويتي ما يمثل خطوة مهمة لتشجيع القطاع الخاص للعمل على سد الفجوة الكبيرة في الكميات المستوردة من الروبيان في الكويت التي تتجاوز حاليا نسبة 70 في المئة من حجم الاستهلاك المحلي.
وبينت أن النجاح تحقق باستخدام تقنية التكتل الحيوي (بيوفلوك) المبتكرة والصديقة للبيئة التي تعتمد على إعادة تدوير المياه باستمرار دون استخدام أي مواد كيماوية أو مضادات حيوية مما يجعل المنتج صحيا وصديقا للبيئة.
وأضافت السبيعي أن معهد الكويت للأبحاث العلمية تميز بتطوير وتكييف هذه التقنية المعقدة لتناسب المياه الجوفية قليلة الملوحة وهو تحد علمي كبير لا يتعلق فقط بنسبة الملوحة المنخفضة بل كذلك بالتركيبة الأيونية غير المتوازنة لهذه المياه.
وقالت إن هذه النتائج المبشرة تفتح آفاقا واسعة لتوفير فرص استثمارية جديدة وفرص عمل للكوادر الوطنية ودعم المشاريع ذات الصلة بقطاع الاستزراع المائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعن مستقبل هذا القطاع أفادت بأن المعهد قدم مقترحا ضمن برنامج المبادرات الحكومية لإنشاء "مجمع اقتصادي للاستزراع السمكي" في موقع (بر غضي) على مساحة 100 ألف متر مربع بسعة إنتاجية تقدر بنحو 1200 طن سنويا من أسماك السبيطي والهامور والشعم والروبيان علاوة على إنتاج الأعلاف وتصنيع المنتجات السمكية مما سيشكل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الغذائي الكويتي. (النهاية)
ع ي س / ت م
جاء ذلك خلال تنظيم المعهد اليوم الخميس تحت رعاية القائم بأعمال مديره العام الدكتور فيصل الحميدان فعالية (حصاد الروبيان) في محطة كبد للأبحاث والابتكار ضمن جهود المعهد لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والاكتفاء الذاتي.
وقالت الباحثة العلمية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورئيس مشروع مزرعة الروبيان الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة الدكتورة شيرين السبيعي في تصريح صحفي خلال الفعالية إن هذا النجاح يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير قطاع الاستزراع المائي على نطاق تجاري واسع في دولة الكويت.
وأوضحت السبيعي أن نجاح المعهد هذا العام شهد تطورا ملحوظا بوصول حجم الروبيان المستزرع إلى الوزن التسويقي (20 جراما) وتجاوز معدل الإنتاج 2 كيلوغرام في المتر المربع الواحد.
وأضافت أن هذه النتائج جاءت ثمرة جهود بحثية دقيقة وتطبيقات تقنية متقدمة في أنظمة استزراع الروبيان المكثف والمغلق التي أثبتت كفاءتها العالية في التكيف مع ظروف المياه الجوفية الصعبة والبيئة القاسية في الكويت.
وذكرت أن هذا الإنجاز توج هذا العام بتسويق الروبيان المستزرع محليا للمرة الأولى في السوق الكويتي ما يمثل خطوة مهمة لتشجيع القطاع الخاص للعمل على سد الفجوة الكبيرة في الكميات المستوردة من الروبيان في الكويت التي تتجاوز حاليا نسبة 70 في المئة من حجم الاستهلاك المحلي.
وبينت أن النجاح تحقق باستخدام تقنية التكتل الحيوي (بيوفلوك) المبتكرة والصديقة للبيئة التي تعتمد على إعادة تدوير المياه باستمرار دون استخدام أي مواد كيماوية أو مضادات حيوية مما يجعل المنتج صحيا وصديقا للبيئة.
وأضافت السبيعي أن معهد الكويت للأبحاث العلمية تميز بتطوير وتكييف هذه التقنية المعقدة لتناسب المياه الجوفية قليلة الملوحة وهو تحد علمي كبير لا يتعلق فقط بنسبة الملوحة المنخفضة بل كذلك بالتركيبة الأيونية غير المتوازنة لهذه المياه.
وقالت إن هذه النتائج المبشرة تفتح آفاقا واسعة لتوفير فرص استثمارية جديدة وفرص عمل للكوادر الوطنية ودعم المشاريع ذات الصلة بقطاع الاستزراع المائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعن مستقبل هذا القطاع أفادت بأن المعهد قدم مقترحا ضمن برنامج المبادرات الحكومية لإنشاء "مجمع اقتصادي للاستزراع السمكي" في موقع (بر غضي) على مساحة 100 ألف متر مربع بسعة إنتاجية تقدر بنحو 1200 طن سنويا من أسماك السبيطي والهامور والشعم والروبيان علاوة على إنتاج الأعلاف وتصنيع المنتجات السمكية مما سيشكل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الغذائي الكويتي. (النهاية)
ع ي س / ت م
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