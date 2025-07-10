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معهد الأبحاث: نجاح إنتاج وتسويق الروبيان المستزرع محليا للعام الرابع تعزيزا للأمن الغذائي

معهد الأبحاث: نجاح إنتاج وتسويق الروبيان المستزرع محليا للعام الرابع تعزيزا للأمن الغذائي

2025-07-10 04:15:35
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 7 (كونا) -- أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية نجاحه للعام الرابع على التوالي في إنتاج وتسويق الروبيان المستزرع محليا باستخدام تقنيات حديثة ومبتكرة لدعم منظومة الأمن الغذائي في البلاد وتطوير قطاع الاستزراع المائي باعتباره خيارا استراتيجيا يتوافق مع رؤية (كويت جديدة 2035).
جاء ذلك خلال تنظيم المعهد اليوم الخميس تحت رعاية القائم بأعمال مديره العام الدكتور فيصل الحميدان فعالية (حصاد الروبيان) في محطة كبد للأبحاث والابتكار ضمن جهود المعهد لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والاكتفاء الذاتي.
وقالت الباحثة العلمية في مركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية ورئيس مشروع مزرعة الروبيان الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة الدكتورة شيرين السبيعي في تصريح صحفي خلال الفعالية إن هذا النجاح يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير قطاع الاستزراع المائي على نطاق تجاري واسع في دولة الكويت.
وأوضحت السبيعي أن نجاح المعهد هذا العام شهد تطورا ملحوظا بوصول حجم الروبيان المستزرع إلى الوزن التسويقي (20 جراما) وتجاوز معدل الإنتاج 2 كيلوغرام في المتر المربع الواحد.
وأضافت أن هذه النتائج جاءت ثمرة جهود بحثية دقيقة وتطبيقات تقنية متقدمة في أنظمة استزراع الروبيان المكثف والمغلق التي أثبتت كفاءتها العالية في التكيف مع ظروف المياه الجوفية الصعبة والبيئة القاسية في الكويت.
وذكرت أن هذا الإنجاز توج هذا العام بتسويق الروبيان المستزرع محليا للمرة الأولى في السوق الكويتي ما يمثل خطوة مهمة لتشجيع القطاع الخاص للعمل على سد الفجوة الكبيرة في الكميات المستوردة من الروبيان في الكويت التي تتجاوز حاليا نسبة 70 في المئة من حجم الاستهلاك المحلي.
وبينت أن النجاح تحقق باستخدام تقنية التكتل الحيوي (بيوفلوك) المبتكرة والصديقة للبيئة التي تعتمد على إعادة تدوير المياه باستمرار دون استخدام أي مواد كيماوية أو مضادات حيوية مما يجعل المنتج صحيا وصديقا للبيئة.
وأضافت السبيعي أن معهد الكويت للأبحاث العلمية تميز بتطوير وتكييف هذه التقنية المعقدة لتناسب المياه الجوفية قليلة الملوحة وهو تحد علمي كبير لا يتعلق فقط بنسبة الملوحة المنخفضة بل كذلك بالتركيبة الأيونية غير المتوازنة لهذه المياه.
وقالت إن هذه النتائج المبشرة تفتح آفاقا واسعة لتوفير فرص استثمارية جديدة وفرص عمل للكوادر الوطنية ودعم المشاريع ذات الصلة بقطاع الاستزراع المائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعن مستقبل هذا القطاع أفادت بأن المعهد قدم مقترحا ضمن برنامج المبادرات الحكومية لإنشاء "مجمع اقتصادي للاستزراع السمكي" في موقع (بر غضي) على مساحة 100 ألف متر مربع بسعة إنتاجية تقدر بنحو 1200 طن سنويا من أسماك السبيطي والهامور والشعم والروبيان علاوة على إنتاج الأعلاف وتصنيع المنتجات السمكية مما سيشكل نقلة نوعية في تعزيز الأمن الغذائي الكويتي. (النهاية)

ع ي س / ت م


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