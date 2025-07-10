استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال الضفة الغربية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال الضفة الغربية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 10 - 7 (كونا) -- استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية.
وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد احمد العمور (55 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة (رمانة) بمحافظة (جنين).
من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية القول إن قوات الاحتلال أعدمت العمور بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ومن ثم دهسه بواسطة آلية عسكرية كما تم احتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.
وأضافت ان القوات اعتقلت ايضا أبناء الشهيد أحمد العمور خلال اقتحامها البلدة ونشر القناصة على أسطح البيوت. (النهاية)
ن ق / ن ع ع
وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد احمد العمور (55 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة (رمانة) بمحافظة (جنين).
من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية القول إن قوات الاحتلال أعدمت العمور بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ومن ثم دهسه بواسطة آلية عسكرية كما تم احتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.
وأضافت ان القوات اعتقلت ايضا أبناء الشهيد أحمد العمور خلال اقتحامها البلدة ونشر القناصة على أسطح البيوت. (النهاية)
ن ق / ن ع ع
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
"نايت فرانك": مبيعات عقارات دبي الفاخرة تواصل تسجيل الأرقام القياسية
شركة أمريكية تنجح في إنتاج سيارة كهربائية مداها 1200 كيلومتر
طائرة الكوكايين تفجر أزمة بين السلفادور والمكسيك
مذكرة تفاهم بين“عسل الشفاء” وجمعية النحالين بالباحة
اجتماع ساعة ونصف .. ماذا دار بين ترامب ونتنياهو ؟
شاشات بينكيو PD الجديدة تمكّن المصمّمين خلال رحلتهم الإبداعية بفضل ألوانها عالية الدقة