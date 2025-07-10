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استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال الضفة الغربية

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال الضفة الغربية

2025-07-10 04:15:35
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 10 - 7 (كونا) -- استشهد مواطن فلسطيني صباح اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مدينة (جنين) شمال الضفة الغربية.
وذكرت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية في بيان أنها أبلغت وزارة الصحة باستشهاد احمد العمور (55 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة (رمانة) بمحافظة (جنين).
من جهتها نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية القول إن قوات الاحتلال أعدمت العمور بعد إطلاق الرصاص الحي عليه ومن ثم دهسه بواسطة آلية عسكرية كما تم احتجاز جثمانه من قبل قوات الاحتلال.
وأضافت ان القوات اعتقلت ايضا أبناء الشهيد أحمد العمور خلال اقتحامها البلدة ونشر القناصة على أسطح البيوت. (النهاية)

ن ق / ن ع ع


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