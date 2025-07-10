الرئيس البرازيلي يحذر من أن بلاده قد ترد بالمثل على الرسوم الجمركية الامريكية

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الرئيس البرازيلي يحذر من أن بلاده قد ترد بالمثل على الرسوم الجمركية الامريكية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 7 (كونا) -- حذر الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا اليوم الخميس من ان بلاده يمكن ان "ترد بالمثل" على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على الواردات البرازيلية ابتداء من مطلع اغسطس المقبل.
وقال لولا دا سيلفا في بيان ان "البرازيل لن تقبل بأن يستهان بها من قبل اي طرف وان أي زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستقابل برد في ضوء قانون المعاملة بالمثل".
وأوضح ان قانون "المعاملة بالمثل" في الاقتصاد البرازيلي يتيح اتخاذ إجراءات مماثلة ردا على أي قرار مماثل.
وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم أمس الاربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على المنتجات البرازيلية القادمة إلى الولايات المتحدة ابتداء من 1 اغسطس 2025.
ووقع ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ "المعاملة بالمثل" لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وأعلن الرئيس الامريكي في التاسع من الشهر ذاته تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما لكنه استثنى من ذلك الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده ما أدى إلى استمرار انتشار المخاوف الاقتصادية خصوصا تلك المتعلقة باستمرار ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين بشكل مباشر. (النهاية)
ا م م / ن ع ع
وقال لولا دا سيلفا في بيان ان "البرازيل لن تقبل بأن يستهان بها من قبل اي طرف وان أي زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستقابل برد في ضوء قانون المعاملة بالمثل".
وأوضح ان قانون "المعاملة بالمثل" في الاقتصاد البرازيلي يتيح اتخاذ إجراءات مماثلة ردا على أي قرار مماثل.
وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم أمس الاربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على المنتجات البرازيلية القادمة إلى الولايات المتحدة ابتداء من 1 اغسطس 2025.
ووقع ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ "المعاملة بالمثل" لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وأعلن الرئيس الامريكي في التاسع من الشهر ذاته تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما لكنه استثنى من ذلك الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده ما أدى إلى استمرار انتشار المخاوف الاقتصادية خصوصا تلك المتعلقة باستمرار ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين بشكل مباشر. (النهاية)
ا م م / ن ع ع
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