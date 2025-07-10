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الرئيس البرازيلي يحذر من أن بلاده قد ترد بالمثل على الرسوم الجمركية الامريكية

الرئيس البرازيلي يحذر من أن بلاده قد ترد بالمثل على الرسوم الجمركية الامريكية

2025-07-10 04:15:34
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 10 - 7 (كونا) -- حذر الرئيس البرازيلي لويس لولا دا سيلفا اليوم الخميس من ان بلاده يمكن ان "ترد بالمثل" على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على الواردات البرازيلية ابتداء من مطلع اغسطس المقبل.
وقال لولا دا سيلفا في بيان ان "البرازيل لن تقبل بأن يستهان بها من قبل اي طرف وان أي زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستقابل برد في ضوء قانون المعاملة بالمثل".
وأوضح ان قانون "المعاملة بالمثل" في الاقتصاد البرازيلي يتيح اتخاذ إجراءات مماثلة ردا على أي قرار مماثل.
وأعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم أمس الاربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على المنتجات البرازيلية القادمة إلى الولايات المتحدة ابتداء من 1 اغسطس 2025.
ووقع ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" بفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ "المعاملة بالمثل" لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وأعلن الرئيس الامريكي في التاسع من الشهر ذاته تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما لكنه استثنى من ذلك الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده ما أدى إلى استمرار انتشار المخاوف الاقتصادية خصوصا تلك المتعلقة باستمرار ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين بشكل مباشر. (النهاية)

ا م م / ن ع ع


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