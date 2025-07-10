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الفلبين تعرب عن قلقها إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية وتؤكد استمرار المفاوضات

الفلبين تعرب عن قلقها إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية وتؤكد استمرار المفاوضات

2025-07-10 04:15:34
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 10 - 7 (كونا) -- أعربت الفلبين اليوم الخميس عن قلقها إزاء القرار الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل معلنة أنها سترسل وفدا رسميا إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتفاوض بشأن خفض تلك الرسوم.
وقال المساعد الخاص للرئيس الفلبيني لشؤون الاستثمار والاقتصاد الوزير فريدريك غو في مؤتمر صحفي نقلته الشبكة الإعلامية العالمية بالفلبين إن قرار رفع الرسوم من 17 في المئة إلى 20 في المئة جاء مفاجئا رغم أن الفلبين كانت تعتبر نفسها في "موقع تفاوضي جيد" في وقت سابق.
وأضاف غو أن النسبة الجديدة تمثل ثاني أدنى معدل بين دول جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة التي تبلغ رسومها 10 في المئة مؤكدا التزام بلاده بمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بحسن نية للتوصل إلى اتفاق اقتصادي ثنائي شامل أو اتفاقية للتجارة الحرة.
وأوضح أن زيارة واشنطن كانت مقررة سلفا قبل إعلان القرار الأمريكي الأخير إذ إن اللقاءات الشخصية مع المسؤولين الأمريكيين ستكون أكثر فاعلية من المراسلات السابقة عبر البريد الإلكتروني مضيفا أن وفد التفاوض سيضم وزيرة التجارة كريستينا روكي ونائبيها بيري رودولفو وألان جيبتي.
وبين أن "جزءا كبيرا من صادراتنا التقنية لا يخضع حاليا للرسوم الجمركية" لاسيما أشباه الموصلات والإلكترونيات مرجعا ذلك إلى أولويات الأمن القومي وسلاسل التوريد لدى الجانب الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة على جميع الواردات من الفلبين مشددا على أن تلك النسبة قابلة للزيادة في حال قررت مانيلا الرد بالمثل وذلك ضمن حملة رسوم "متبادلة" استهدفت كذلك البرازيل والجزائر والعراق وليبيا وبروناي. (النهاية)

ع ا ب / ف د س


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