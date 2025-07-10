الفلبين تعرب عن قلقها إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية وتؤكد استمرار المفاوضات

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الفلبين تعرب عن قلقها إزاء الرسوم الجمركية الأمريكية وتؤكد استمرار المفاوضات
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 10 - 7 (كونا) -- أعربت الفلبين اليوم الخميس عن قلقها إزاء القرار الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة على جميع صادراتها إلى الولايات المتحدة اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل معلنة أنها سترسل وفدا رسميا إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتفاوض بشأن خفض تلك الرسوم.
وقال المساعد الخاص للرئيس الفلبيني لشؤون الاستثمار والاقتصاد الوزير فريدريك غو في مؤتمر صحفي نقلته الشبكة الإعلامية العالمية بالفلبين إن قرار رفع الرسوم من 17 في المئة إلى 20 في المئة جاء مفاجئا رغم أن الفلبين كانت تعتبر نفسها في "موقع تفاوضي جيد" في وقت سابق.
وأضاف غو أن النسبة الجديدة تمثل ثاني أدنى معدل بين دول جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة التي تبلغ رسومها 10 في المئة مؤكدا التزام بلاده بمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بحسن نية للتوصل إلى اتفاق اقتصادي ثنائي شامل أو اتفاقية للتجارة الحرة.
وأوضح أن زيارة واشنطن كانت مقررة سلفا قبل إعلان القرار الأمريكي الأخير إذ إن اللقاءات الشخصية مع المسؤولين الأمريكيين ستكون أكثر فاعلية من المراسلات السابقة عبر البريد الإلكتروني مضيفا أن وفد التفاوض سيضم وزيرة التجارة كريستينا روكي ونائبيها بيري رودولفو وألان جيبتي.
وبين أن "جزءا كبيرا من صادراتنا التقنية لا يخضع حاليا للرسوم الجمركية" لاسيما أشباه الموصلات والإلكترونيات مرجعا ذلك إلى أولويات الأمن القومي وسلاسل التوريد لدى الجانب الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة على جميع الواردات من الفلبين مشددا على أن تلك النسبة قابلة للزيادة في حال قررت مانيلا الرد بالمثل وذلك ضمن حملة رسوم "متبادلة" استهدفت كذلك البرازيل والجزائر والعراق وليبيا وبروناي. (النهاية)
ع ا ب / ف د س
وقال المساعد الخاص للرئيس الفلبيني لشؤون الاستثمار والاقتصاد الوزير فريدريك غو في مؤتمر صحفي نقلته الشبكة الإعلامية العالمية بالفلبين إن قرار رفع الرسوم من 17 في المئة إلى 20 في المئة جاء مفاجئا رغم أن الفلبين كانت تعتبر نفسها في "موقع تفاوضي جيد" في وقت سابق.
وأضاف غو أن النسبة الجديدة تمثل ثاني أدنى معدل بين دول جنوب شرق آسيا بعد سنغافورة التي تبلغ رسومها 10 في المئة مؤكدا التزام بلاده بمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بحسن نية للتوصل إلى اتفاق اقتصادي ثنائي شامل أو اتفاقية للتجارة الحرة.
وأوضح أن زيارة واشنطن كانت مقررة سلفا قبل إعلان القرار الأمريكي الأخير إذ إن اللقاءات الشخصية مع المسؤولين الأمريكيين ستكون أكثر فاعلية من المراسلات السابقة عبر البريد الإلكتروني مضيفا أن وفد التفاوض سيضم وزيرة التجارة كريستينا روكي ونائبيها بيري رودولفو وألان جيبتي.
وبين أن "جزءا كبيرا من صادراتنا التقنية لا يخضع حاليا للرسوم الجمركية" لاسيما أشباه الموصلات والإلكترونيات مرجعا ذلك إلى أولويات الأمن القومي وسلاسل التوريد لدى الجانب الأمريكي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المئة على جميع الواردات من الفلبين مشددا على أن تلك النسبة قابلة للزيادة في حال قررت مانيلا الرد بالمثل وذلك ضمن حملة رسوم "متبادلة" استهدفت كذلك البرازيل والجزائر والعراق وليبيا وبروناي. (النهاية)
ع ا ب / ف د س
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