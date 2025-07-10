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الدولار يستقر عند مستوى 305ر0 دينار واليورو عند 357ر0

الدولار يستقر عند مستوى 305ر0 دينار واليورو عند 357ر0

2025-07-10 04:15:34
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 7 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 357ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 414ر0 دينار فيما ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 38ر0 في المئة إلى مستوى 384ر0 دينار في وقت استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)

ف ن ك / ه ث


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