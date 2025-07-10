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البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على مذكرة حجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية

البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على مذكرة حجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية

2025-07-10 04:15:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 10 - 7 (كونا) -- يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على مذكرة لحجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حيث قدم مجموعة من نواب أقصى اليمين المذكرة وسط جدل سياسي واسع أثارته خلال جلسة نقاش عقدت بعد ظهر الاثنين في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ.
وتستند المذكرة التي تقدم بها النائب الروماني خورخي بيبيريا عن مجموعة (المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين) إلى ما وصفه ب "الإخلال بقواعد الشفافية المؤسسية" في إشارة إلى رفض فون دير لاين نشر الرسائل النصية المتبادلة بينها وبين المدير التنفيذي لشركة (فايزر) بشأن عقد شراء لقاحات (كوفيد-19) رغم صدور حكم قضائي بتاريخ 14 مايو الماضي بشأن الكشف عنها.
كما تتضمن المذكرة انتقادات صادرة عن ديوان المحاسبة الأوروبي بخصوص "إشكاليات في إدارة صندوق (الإنعاش والتعافي الأوروبي)" ولا سيما مخاطر التمويل المزدوج وضعف آليات الرقابة.
وأبدى النائب الأوروبي اعتراضه على إنشاء آلية الدفاع الأوروبي (سايف) دون التشاور الكامل مع البرلمان باعتبار ذلك "تجاوزا للصلاحيات التشريعية المخولة للهيئة البرلمانية".
وأضاف أن المفوضية تدخلت في العمليات الانتخابية بدول أعضاء من بينها رومانيا وألمانيا من خلال تطبيق مثير للجدل لقانون الخدمات الرقمية.
وتحظى المذكرة بدعم 77 نائبا من التيارات اليمينية يمثلون ثلاث مجموعات برلمانية رئيسية هي (المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون) و(الوطنيون من أجل أوروبا) و(أوروبا أمم ذات سيادة).
وتجاوز هذا العدد الحد الأدنى اللازم (72 توقيعا) لإطلاق إجراء التصويت لكنه لا يزال بعيدا عن تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير حجب الثقة والتي تقدر بنحو 361 صوتا.
وكانت فون دير لاين قد ترشحت مجددا لرئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية وتحظى بدعم أحزاب الوسط الرئيسية في البرلمان مما يقلل من فرص نجاح المذكرة. (النهاية)

أ ر ن / ف س


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