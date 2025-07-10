البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على مذكرة حجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية

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البرلمان الأوروبي يصوت اليوم على مذكرة حجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 10 - 7 (كونا) -- يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على مذكرة لحجب الثقة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حيث قدم مجموعة من نواب أقصى اليمين المذكرة وسط جدل سياسي واسع أثارته خلال جلسة نقاش عقدت بعد ظهر الاثنين في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ.
وتستند المذكرة التي تقدم بها النائب الروماني خورخي بيبيريا عن مجموعة (المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين) إلى ما وصفه ب "الإخلال بقواعد الشفافية المؤسسية" في إشارة إلى رفض فون دير لاين نشر الرسائل النصية المتبادلة بينها وبين المدير التنفيذي لشركة (فايزر) بشأن عقد شراء لقاحات (كوفيد-19) رغم صدور حكم قضائي بتاريخ 14 مايو الماضي بشأن الكشف عنها.
كما تتضمن المذكرة انتقادات صادرة عن ديوان المحاسبة الأوروبي بخصوص "إشكاليات في إدارة صندوق (الإنعاش والتعافي الأوروبي)" ولا سيما مخاطر التمويل المزدوج وضعف آليات الرقابة.
وأبدى النائب الأوروبي اعتراضه على إنشاء آلية الدفاع الأوروبي (سايف) دون التشاور الكامل مع البرلمان باعتبار ذلك "تجاوزا للصلاحيات التشريعية المخولة للهيئة البرلمانية".
وأضاف أن المفوضية تدخلت في العمليات الانتخابية بدول أعضاء من بينها رومانيا وألمانيا من خلال تطبيق مثير للجدل لقانون الخدمات الرقمية.
وتحظى المذكرة بدعم 77 نائبا من التيارات اليمينية يمثلون ثلاث مجموعات برلمانية رئيسية هي (المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون) و(الوطنيون من أجل أوروبا) و(أوروبا أمم ذات سيادة).
وتجاوز هذا العدد الحد الأدنى اللازم (72 توقيعا) لإطلاق إجراء التصويت لكنه لا يزال بعيدا عن تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير حجب الثقة والتي تقدر بنحو 361 صوتا.
وكانت فون دير لاين قد ترشحت مجددا لرئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية وتحظى بدعم أحزاب الوسط الرئيسية في البرلمان مما يقلل من فرص نجاح المذكرة. (النهاية)
أ ر ن / ف س
وتستند المذكرة التي تقدم بها النائب الروماني خورخي بيبيريا عن مجموعة (المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين) إلى ما وصفه ب "الإخلال بقواعد الشفافية المؤسسية" في إشارة إلى رفض فون دير لاين نشر الرسائل النصية المتبادلة بينها وبين المدير التنفيذي لشركة (فايزر) بشأن عقد شراء لقاحات (كوفيد-19) رغم صدور حكم قضائي بتاريخ 14 مايو الماضي بشأن الكشف عنها.
كما تتضمن المذكرة انتقادات صادرة عن ديوان المحاسبة الأوروبي بخصوص "إشكاليات في إدارة صندوق (الإنعاش والتعافي الأوروبي)" ولا سيما مخاطر التمويل المزدوج وضعف آليات الرقابة.
وأبدى النائب الأوروبي اعتراضه على إنشاء آلية الدفاع الأوروبي (سايف) دون التشاور الكامل مع البرلمان باعتبار ذلك "تجاوزا للصلاحيات التشريعية المخولة للهيئة البرلمانية".
وأضاف أن المفوضية تدخلت في العمليات الانتخابية بدول أعضاء من بينها رومانيا وألمانيا من خلال تطبيق مثير للجدل لقانون الخدمات الرقمية.
وتحظى المذكرة بدعم 77 نائبا من التيارات اليمينية يمثلون ثلاث مجموعات برلمانية رئيسية هي (المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون) و(الوطنيون من أجل أوروبا) و(أوروبا أمم ذات سيادة).
وتجاوز هذا العدد الحد الأدنى اللازم (72 توقيعا) لإطلاق إجراء التصويت لكنه لا يزال بعيدا عن تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير حجب الثقة والتي تقدر بنحو 361 صوتا.
وكانت فون دير لاين قد ترشحت مجددا لرئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية وتحظى بدعم أحزاب الوسط الرئيسية في البرلمان مما يقلل من فرص نجاح المذكرة. (النهاية)
أ ر ن / ف س
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