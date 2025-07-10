الحرس الوطني يفتح باب القبول لدفعتين من المتطوعين (الأغرار) والفنيين الموسيقيين

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الحرس الوطني يفتح باب القبول لدفعتين من المتطوعين (الأغرار) والفنيين الموسيقيين
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 7 (كونا) -- أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس فتح باب القبول لدفعة جديدة من المتطوعين (الأغرار) ودفعة جديدة من الفنيين الموسيقيين.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إنه بالنسبة لدورة المتطوعين (الأغرار) يشترط أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأنهى بنجاح دراسة الصف الخامس على الأقل وألا يقل طول قامته عن 162 سم وأن يكون المتقدم قد بلغ من العمر 18 عاما بتاريخ 1 أكتوبر 2025 ولم يبلغ 26 عاما بتاريخ 12 يوليو الجاري.
وعن دفعة المتطوعين الفنيين الموسيقيين ذكر أن المتقدم يجب أن يكون كويتي الجنسية وألا يقل طول قامته عن 168 سم وأن يكون قد أنهى بنجاح دراسة الصف الخامس على الأقل وأن يكون قد بلغ من العمر 18 عاما بتاريخ 1 أكتوبر 2025 ولم يبلغ 26 عاما بتاريخ 12 يوليو الجاري.
وأشار إلى أنه تقبل الطلبات للدفعتين المذكورتين اعتبارا من 13 إلى 24 يوليو الجاري بالرئاسة العامة للحرس الوطني في منطقة الرقعي اعتبارا من الساعة 30ر2 ظهرا حتى 30ر6 مساء. (النهاية)
ع ح ك
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إنه بالنسبة لدورة المتطوعين (الأغرار) يشترط أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأنهى بنجاح دراسة الصف الخامس على الأقل وألا يقل طول قامته عن 162 سم وأن يكون المتقدم قد بلغ من العمر 18 عاما بتاريخ 1 أكتوبر 2025 ولم يبلغ 26 عاما بتاريخ 12 يوليو الجاري.
وعن دفعة المتطوعين الفنيين الموسيقيين ذكر أن المتقدم يجب أن يكون كويتي الجنسية وألا يقل طول قامته عن 168 سم وأن يكون قد أنهى بنجاح دراسة الصف الخامس على الأقل وأن يكون قد بلغ من العمر 18 عاما بتاريخ 1 أكتوبر 2025 ولم يبلغ 26 عاما بتاريخ 12 يوليو الجاري.
وأشار إلى أنه تقبل الطلبات للدفعتين المذكورتين اعتبارا من 13 إلى 24 يوليو الجاري بالرئاسة العامة للحرس الوطني في منطقة الرقعي اعتبارا من الساعة 30ر2 ظهرا حتى 30ر6 مساء. (النهاية)
ع ح ك
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