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الحرس الوطني يفتح باب القبول لدفعتين من المتطوعين (الأغرار) والفنيين الموسيقيين

الحرس الوطني يفتح باب القبول لدفعتين من المتطوعين (الأغرار) والفنيين الموسيقيين

2025-07-10 04:15:33
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 10 - 7 (كونا) -- أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس فتح باب القبول لدفعة جديدة من المتطوعين (الأغرار) ودفعة جديدة من الفنيين الموسيقيين.
وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إنه بالنسبة لدورة المتطوعين (الأغرار) يشترط أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأنهى بنجاح دراسة الصف الخامس على الأقل وألا يقل طول قامته عن 162 سم وأن يكون المتقدم قد بلغ من العمر 18 عاما بتاريخ 1 أكتوبر 2025 ولم يبلغ 26 عاما بتاريخ 12 يوليو الجاري.
وعن دفعة المتطوعين الفنيين الموسيقيين ذكر أن المتقدم يجب أن يكون كويتي الجنسية وألا يقل طول قامته عن 168 سم وأن يكون قد أنهى بنجاح دراسة الصف الخامس على الأقل وأن يكون قد بلغ من العمر 18 عاما بتاريخ 1 أكتوبر 2025 ولم يبلغ 26 عاما بتاريخ 12 يوليو الجاري.
وأشار إلى أنه تقبل الطلبات للدفعتين المذكورتين اعتبارا من 13 إلى 24 يوليو الجاري بالرئاسة العامة للحرس الوطني في منطقة الرقعي اعتبارا من الساعة 30ر2 ظهرا حتى 30ر6 مساء. (النهاية)

ع ح ك


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