شركتا Venture Global وSEFE تعلنان عن تعزيز شراكتهما في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG)
ثمة توقعات تشير إلى أنَّ Venture Global ستصبح أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى ألمانيا، وذلك بفضل اتفاقيات الشراء البالغ مدتها 20 عامًا بحجم إجمالي يبلغ 5 ملايين طن سنويًا، التي وقعتها شركتا SEFE وEnBW. وبالإضافة إلى الاتفاقيات الطويلة الأجل الحالية، ورّدت Venture Global حتى الآن نحو 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى ألمانيا من منشآتي Calcasieu Pass وPlaquemines للغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهي كمية كافية لتزويد 8 ملايين منزل في ألمانيا بالطاقة لمدة عام كامل.
صرح Mike Sabel ، المدير التنفيذي لشركة Venture Global ، قائلاً: "يحدو شركة Venture Global بالغ الحماس إزاء تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع ألمانيا وشركة SEFE ولعب دور ريادي لضمان أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بتكلفة مناسبة ليس لألمانيا فحسب، بل لبقية سوق الغاز الأوروبية أيضًا".
تعد شركة SEFE، الشركة الألمانية المملوكة للدولة، واحدة من العديد من العملاء العالميين البارزين الذين يتزودون بالغاز الطبيعي المسال (LNG) من مشروع CP2 في أوروبا وآسيا وباقي أنحاء العالم. وبناءً على ما تقدم، نتوصل إلى حقيقة مفادها أنَّ CP2 مشروع له أهمية إستراتيجية في مجال إمدادات الطاقة العالمية وأمنها، إذ جرى، حتى الآن، بيع نحو 11.5 مليون طن سنويًا من المرحلة الأولى لمشروع CP2، ليرتفع بذلك إجمالي حجم التعاقدات لكل مشروعات Venture Global إلى 41.5 مليون طن سنويًا.
نبذة عن Venture Global
تعد Venture Global شركة متخصصة في توفير الغاز الطبيعي المسال (LNG) الأمريكي، المستمد من أحواض الغاز الطبيعي الغنية بالموارد في أمريكا الشمالية، على المدى الطويل وبأسعار منخفضة. كما تشمل أعمال Venture Global أصولاً عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) ونقل الغاز الطبيعي والشحن وإعادة تحويل الغاز إلى حالته الأصلية. وقد بدأت منشأة Venture Global الأولى، Calcasieu Pass، في إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) في يناير 2022 ووصلت إلى مرحلة التشغيل التجاري الكامل في أبريل 2025. أما المنشأة الثانية التابعة للشركة، Plaquemines LNG، فقد حققت أول دفعة إنتاجية من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في ديسمبر 2024. إضافةً إلى ذلك، تتولى الشركة حاليًا مهمة بناء وتطوير طاقة إنتاجية اسمية تزيد عن 100 مليون طن سنويًا لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للعالم. هذا، وتعمل Venture Global على تطوير مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في كل منشأة من منشآت الغاز الطبيعي المسال (LNG) الواقعة تحت مظلتها.
نبذة عن SEFE
تعد SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) شركة متكاملة متخصصة في مجال الطاقة مملوكة لجمهورية ألمانيا الاتحادية تلعب دورًا نشطًا في مختلف مراحل سلسلة القيمة. إضافةً إلى ذلك، تضم الشركة، الواقع مقرها الرئيسي في برلين بألمانيا، أكثر من 1,500 موظف، ناهيك عن حضورها المؤثر والأقوى في ألمانيا، حيث تورّد الطاقة للعملاء الصناعيين والمرافق البلدية، هذا إلى جانب أنَّ SEFE شركة فاعلة في القطاع الوسيط ينصب تركيزها على الأعمال التجارية وإدارة المحافظ والمبيعات والبنية التحتية لخطوط الأنابيب. هذا، وتلعب SEFE دورًا محوريًا على صعيد تأمين إمدادات طاقة مستقرة لألمانيا وأوروبا.
بيانات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، ونحن نعتزم إخضاع هذه البيانات التطلعية لأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (المشار إليه باسم "قانون الأوراق المالية")، والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة (المشار إليه باسم "قانون البورصة"). كما أنَّ كل البيانات الواردة هنا، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، تعد "بيانات تطلعية". في بعض الحالات، يمكن تمييز البيانات التطلعية بمصطلحات، مثل "قد" و"ربما" و"سوف" و"يمكن" و"يجب" و"نتوقع" و"نخطط" و"نتكهن" و"ننوي" و"نعتقد" و"نقدر" و"نتنبأ" و"محتمل" و"نسعى" و"نهدف" و"نواصل"، وصيغ النفي من هذه المصطلحات أو المصطلحات الأخرى المشابهة.
قد تتضمن هذه البيانات التطلعية، التي تخضع لمخاطر وشكوك وافتراضات بشأننا، بيانات عن أدائنا المستقبلي وعقودنا وإستراتيجيات النمو، والاتجاهات المتوقعة التي تؤثر على أعمالنا. ثم إنَّ هذه البيانات ما هي إلا تنبؤات قائمة على توقعاتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. إضافة إلى ذلك، توجد عوامل مهمة قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات اختلافًا جوهريًا عن النتائج أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات الوارد ذكرها صراحة أو ضمنًا في البيانات التطلعية. تتضمن هذه العوامل حاجتنا إلى رأس مال إضافي ضخم لبناء المشروعات المستقبلية وإكمالها والأصول المرتبطة بها، وإمكانية عدم قدرتنا على تأمين هذا التمويل بشروط مقبولة، أو انتفاء هذه القدرة على الإطلاق، وكذلك إمكانية عدم قدرتنا على تقدير تكاليف مشروعاتنا بدقة، والمخاطر المتعلقة بتجاوز التكاليف المقررة أو حالات التأخير في عملية بناء وتشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ووصلات خطوط الأنابيب المغذية لمشروعاتنا، وذلك بسبب الحصول على الموافقات التنظيمية، والمخاطر المتعلقة بالتطوير، وتكاليف العمالة، ونقص العمال المهرة، والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر؛ وعدم اليقين بشأن مستقبل ديناميكيات التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الدولية وموقف الولايات المتحدة من التجارة الدولية، بما في ذلك تأثيرات التعريفات الجمركية؛ واعتمادنا على شركات EPC وغيرها من المقاولين لإكمال مشروعاتنا بنجاح، بما في ذلك إمكانية عدم قدرة مقاولينا على الوفاء بالتزاماتهم بموجب عقودهم؛ والعوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة، بما في ذلك جناح المعارضة الذي تقوده جماعات البيئة أو جماعات المصالح العامة الأخرى، أو نقص الدعم المطلوب من الحكومة المحلية والمجتمع لمشروعاتنا، مما قد يؤثر سلبًا على حالة التراخيص، أو التوقيت، أو التطوير العام، أو عملية إنشاء وتشغيل مشروعاتنا؛ والمخاطر المتعلقة بالعوامل الأخرى التي جرت مناقشتها في "البند 1A. ضمن عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي الصادر وفقًا للنموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وأي تقارير لاحقة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
تعكس أي بيانات تطلعية الظروف والتوقعات في تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي، كما تستند إلى افتراضات نراها معقولة اعتبارًا من هذا التاريخ. هذا، ونحن لا نتعهد بأي التزام بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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