شركتا Venture Global وSEFE تعلنان عن تعزيز شراكتهما في مجال الغاز الطبيعي المسال (LNG)

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Venture Global, Inc.‎ (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: VG) وشركة Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) عن إتمام اتفاقية تقضي بشراء شركة SEFE Energy GmbH التابعة لشركة SEFE حصة إضافية من الغاز الطبيعي المسال (LNG) قدرها 0.75 مليون طن سنويًا من مشروع CP2 LNG، المشروع الثالث لشركة Venture Global، لمدة 20 عامًا. يُقر إعلان اليوم تعديلاً على اتفاقية البيع والشراء الحالية التي وقعتها الشركتان في عام 2023، إذ سيرتفع إجمالي حجم الغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي ستشتريه SEFE من مشروع CP2 LNG إلى 3.0 مليون طن سنويًا.

ثمة توقعات تشير إلى أنَّ Venture Global ستصبح أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى ألمانيا، وذلك بفضل اتفاقيات الشراء البالغ مدتها 20 عامًا بحجم إجمالي يبلغ 5 ملايين طن سنويًا، التي وقعتها شركتا SEFE وEnBW. وبالإضافة إلى الاتفاقيات الطويلة الأجل الحالية، ورّدت Venture Global حتى الآن نحو 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال (LNG) إلى ألمانيا من منشآتي Calcasieu Pass وPlaquemines للغاز الطبيعي المسال (LNG)، وهي كمية كافية لتزويد 8 ملايين منزل في ألمانيا بالطاقة لمدة عام كامل.

صرح Mike Sabel ، المدير التنفيذي لشركة Venture Global ، قائلاً: "يحدو شركة Venture Global بالغ الحماس إزاء تعزيز شراكتها الإستراتيجية مع ألمانيا وشركة SEFE ولعب دور ريادي لضمان أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بتكلفة مناسبة ليس لألمانيا فحسب، بل لبقية سوق الغاز الأوروبية أيضًا".

تعد شركة SEFE، الشركة الألمانية المملوكة للدولة، واحدة من العديد من العملاء العالميين البارزين الذين يتزودون بالغاز الطبيعي المسال (LNG) من مشروع CP2 في أوروبا وآسيا وباقي أنحاء العالم. وبناءً على ما تقدم، نتوصل إلى حقيقة مفادها أنَّ CP2 مشروع له أهمية إستراتيجية في مجال إمدادات الطاقة العالمية وأمنها، إذ جرى، حتى الآن، بيع نحو 11.5 مليون طن سنويًا من المرحلة الأولى لمشروع CP2، ليرتفع بذلك إجمالي حجم التعاقدات لكل مشروعات Venture Global إلى 41.5 مليون طن سنويًا.

نبذة عن Venture Global

تعد Venture Global شركة متخصصة في توفير الغاز الطبيعي المسال (LNG) الأمريكي، المستمد من أحواض الغاز الطبيعي الغنية بالموارد في أمريكا الشمالية، على المدى الطويل وبأسعار منخفضة. كما تشمل أعمال Venture Global أصولاً عبر سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال (LNG)، بما في ذلك إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) ونقل الغاز الطبيعي والشحن وإعادة تحويل الغاز إلى حالته الأصلية. وقد بدأت منشأة Venture Global الأولى، Calcasieu Pass، في إنتاج الغاز الطبيعي المسال (LNG) في يناير 2022 ووصلت إلى مرحلة التشغيل التجاري الكامل في أبريل 2025. أما المنشأة الثانية التابعة للشركة، Plaquemines LNG، فقد حققت أول دفعة إنتاجية من الغاز الطبيعي المسال (LNG) في ديسمبر 2024. إضافةً إلى ذلك، تتولى الشركة حاليًا مهمة بناء وتطوير طاقة إنتاجية اسمية تزيد عن 100 مليون طن سنويًا لتوفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة للعالم. هذا، وتعمل Venture Global على تطوير مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه في كل منشأة من منشآت الغاز الطبيعي المسال (LNG) الواقعة تحت مظلتها.

نبذة عن SEFE

تعد SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) شركة متكاملة متخصصة في مجال الطاقة مملوكة لجمهورية ألمانيا الاتحادية تلعب دورًا نشطًا في مختلف مراحل سلسلة القيمة. إضافةً إلى ذلك، تضم الشركة، الواقع مقرها الرئيسي في برلين بألمانيا، أكثر من 1,500 موظف، ناهيك عن حضورها المؤثر والأقوى في ألمانيا، حيث تورّد الطاقة للعملاء الصناعيين والمرافق البلدية، هذا إلى جانب أنَّ SEFE شركة فاعلة في القطاع الوسيط ينصب تركيزها على الأعمال التجارية وإدارة المحافظ والمبيعات والبنية التحتية لخطوط الأنابيب. هذا، وتلعب SEFE دورًا محوريًا على صعيد تأمين إمدادات طاقة مستقرة لألمانيا وأوروبا.

بيانات تطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، ونحن نعتزم إخضاع هذه البيانات التطلعية لأحكام الملاذ الآمن للبيانات التطلعية الواردة في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (المشار إليه باسم "قانون الأوراق المالية")، والقسم 21E من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة (المشار إليه باسم "قانون البورصة"). كما أنَّ كل البيانات الواردة هنا، باستثناء البيانات المتعلقة بالحقائق التاريخية، تعد "بيانات تطلعية". في بعض الحالات، يمكن تمييز البيانات التطلعية بمصطلحات، مثل "قد" و"ربما" و"سوف" و"يمكن" و"يجب" و"نتوقع" و"نخطط" و"نتكهن" و"ننوي" و"نعتقد" و"نقدر" و"نتنبأ" و"محتمل" و"نسعى" و"نهدف" و"نواصل"، وصيغ النفي من هذه المصطلحات أو المصطلحات الأخرى المشابهة.

قد تتضمن هذه البيانات التطلعية، التي تخضع لمخاطر وشكوك وافتراضات بشأننا، بيانات عن أدائنا المستقبلي وعقودنا وإستراتيجيات النمو، والاتجاهات المتوقعة التي تؤثر على أعمالنا. ثم إنَّ هذه البيانات ما هي إلا تنبؤات قائمة على توقعاتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. إضافة إلى ذلك، توجد عوامل مهمة قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات اختلافًا جوهريًا عن النتائج أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات الوارد ذكرها صراحة أو ضمنًا في البيانات التطلعية. تتضمن هذه العوامل حاجتنا إلى رأس مال إضافي ضخم لبناء المشروعات المستقبلية وإكمالها والأصول المرتبطة بها، وإمكانية عدم قدرتنا على تأمين هذا التمويل بشروط مقبولة، أو انتفاء هذه القدرة على الإطلاق، وكذلك إمكانية عدم قدرتنا على تقدير تكاليف مشروعاتنا بدقة، والمخاطر المتعلقة بتجاوز التكاليف المقررة أو حالات التأخير في عملية بناء وتشغيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ووصلات خطوط الأنابيب المغذية لمشروعاتنا، وذلك بسبب الحصول على الموافقات التنظيمية، والمخاطر المتعلقة بالتطوير، وتكاليف العمالة، ونقص العمال المهرة، والمخاطر التشغيلية وغيرها من المخاطر؛ وعدم اليقين بشأن مستقبل ديناميكيات التجارة العالمية، واتفاقيات التجارة الدولية وموقف الولايات المتحدة من التجارة الدولية، بما في ذلك تأثيرات التعريفات الجمركية؛ واعتمادنا على شركات EPC وغيرها من المقاولين لإكمال مشروعاتنا بنجاح، بما في ذلك إمكانية عدم قدرة مقاولينا على الوفاء بالتزاماتهم بموجب عقودهم؛ والعوامل الاقتصادية والسياسية المختلفة، بما في ذلك جناح المعارضة الذي تقوده جماعات البيئة أو جماعات المصالح العامة الأخرى، أو نقص الدعم المطلوب من الحكومة المحلية والمجتمع لمشروعاتنا، مما قد يؤثر سلبًا على حالة التراخيص، أو التوقيت، أو التطوير العام، أو عملية إنشاء وتشغيل مشروعاتنا؛ والمخاطر المتعلقة بالعوامل الأخرى التي جرت مناقشتها في "البند 1A. ضمن عوامل الخطر" في تقريرنا السنوي الصادر وفقًا للنموذج ‎10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وأي تقارير لاحقة مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تعكس أي بيانات تطلعية الظروف والتوقعات في تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي، كما تستند إلى افتراضات نراها معقولة اعتبارًا من هذا التاريخ. هذا، ونحن لا نتعهد بأي التزام بتحديث هذه البيانات لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، إلا إذا اقتضى القانون ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.