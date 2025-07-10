شركة Rimini Street تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025 في 31 يوليو 2025

شركة Rimini Street تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025 في 31 يوليو 2025
سيتوفر البث المباشر عبر الإنترنت للحدث في موقع علاقات المستثمرين لشركة Rimini Street عبر رابط أحداث علاقات المستثمرين بشركة Rimini Street ومباشرةً عبر رابط البث على الإنترنت . كما يمكن للمشاركين عبر الهاتف المشاركة في المؤتمر عن طريق الاتصال بالرقم 1-800-836-8184.
ستتوفر خدمة إعادة البث عبر الإنترنت لمدة عام بعد انتهاء الحدث.
نبذة عن Rimini Street, Inc.
تعد Rimini Street, Inc. (ناسداك: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®، شركة عالمية متخصصة في مجال توفير خدمات دعم البرمجيات المؤسسية والحلول الابتكارية الشامل، إلى جانب ريادتها في مجال توفير خدمات الدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP وVMware. كما تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ومراقبتها وتحسينها. هذا، وقد وقّعت الشركة آلاف العقود مع الشركات المدرجة ضمن قائمة Fortune Global 100 وقائمة Fortune 500 والشركات المتوسطة وشركات القطاع العام والمؤسسات الحكومية التي اختارت Rimini Street كمزود موثوق به لحلول البرامج المؤسسية الحيوية وحققت نتائج تشغيلية أفضل، ناهيك عن توفير مليارات الدولارات الأمريكية، وتمويل الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي واستثمارات الابتكار الأخرى. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة ، والتواصل مع Rimini Street على X ، وFacebook ، وInstagram ، وLinkedIn . (IR-RMNI)
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