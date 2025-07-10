شركة Rimini Street تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025 في 31 يوليو 2025

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Rimini Street, Inc.‎ (ناسداك: RMNI) العالمية المتخصصة في مجال توفير خدمات دعم وإدارة البرمجيات المؤسسية والحلول الابتكارية الشاملة، والرائدة في توفير خدمات الدعم الخارجي لبرمجيات Oracle وSAP وVMware، أنها ستعلن عن أرباحها بعد إغلاق السوق في 31 يوليو 2025. ستعقد الشركة مؤتمرًا هاتفيًا وبثًا عبر الإنترنت لمناقشة نتائج الربع الثاني من عام 2025 وتوقعاتها لعام 2025 في الساعة 5:00 مساءً بالتوقيت الشرقي و2:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ.

سيتوفر البث المباشر عبر الإنترنت للحدث في موقع علاقات المستثمرين لشركة Rimini Street عبر رابط أحداث علاقات المستثمرين بشركة Rimini Street ومباشرةً عبر رابط البث على الإنترنت . كما يمكن للمشاركين عبر الهاتف المشاركة في المؤتمر عن طريق الاتصال بالرقم ‎1-800-836-8184.

ستتوفر خدمة إعادة البث عبر الإنترنت لمدة عام بعد انتهاء الحدث.

نبذة عن Rimini Street, Inc.‎

تعد Rimini Street, Inc.‎ (ناسداك: RMNI)، إحدى شركات Russell 2000®‎، شركة عالمية متخصصة في مجال توفير خدمات دعم البرمجيات المؤسسية والحلول الابتكارية الشامل، إلى جانب ريادتها في مجال توفير خدمات الدعم الخارجي لبرامج Oracle وSAP وVMware. كما تقدم الشركة مجموعة شاملة من الحلول الموحدة لتشغيل تطبيقات المؤسسات وقواعد البيانات وبرامج التكنولوجيا وإدارتها ودعمها وتخصيصها وتهيئتها وتوصيلها وحمايتها ومراقبتها وتحسينها. هذا، وقد وقّعت الشركة آلاف العقود مع الشركات المدرجة ضمن قائمة Fortune Global 100 وقائمة Fortune 500 والشركات المتوسطة وشركات القطاع العام والمؤسسات الحكومية التي اختارت Rimini Street كمزود موثوق به لحلول البرامج المؤسسية الحيوية وحققت نتائج تشغيلية أفضل، ناهيك عن توفير مليارات الدولارات الأمريكية، وتمويل الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي واستثمارات الابتكار الأخرى. للتعرف على المزيد، الرجاء زيارة ، والتواصل مع Rimini Street على X ، وFacebook ، وInstagram ، وLinkedIn . (IR-RMNI)

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