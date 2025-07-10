شركتا 1GLOBAL وodido تعيدان رسم ملامح عالم الاتصال بتقنية 5G عند الطلب بفضل تطبيق Simwallet
يمكن للمستخدمين بمجرد تثبيته الاتصال بشبكة 5G المتطورة التابعة لشركة Odido والاستمتاع بخدمة إنترنت غير محدودة لمدة 24 ساعة، أو عدة أيام أو ما يصل إلى 30 يومًا، وذلك بأسعار ثابتة ومنخفضة، ويمكن استخدام هذه الخدمة المميزة على هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية أو الحواسيب المحمولة أو أي جهاز يدعم شريحة eSIM.
تكامل سريع مع تكنولوجيا واجهة برمجة التطبيقات (API) الذكية
يعتمد تطبيق SimWallet في استخدامه على تكنولوجيا واجهة برمجة التطبيقات (API) من شركة 1GLOBAL والتي يتم تفعيلها مباشرة في شبكة Odido، وعن طريق توظيف بنية IMSI المتعددة (الهوية الدولية للمشتركين في خدمات الأجهزة المحمولة)، تتمكن شركة 1GLOBAL من تخصيص هويات IMSI للمستخدمين عند الطلب، الأمر الذي يتيح تفعيل شرائح eSIM وآليات الاتصال بسلاسة، كما يضمن هذا التكامل أن يتمكّن العملاء الذين يستخدمون SimWallet من القيام بذلك من دون استهلاك أي جزء من باقة البيانات المدفوعة الخاصة بهم، وبهذا يمكن تحديد أسعار اقتصادية بفعالية.
تم إطلاق تطبيق SimWallet التابع لشركة Odido عقب أربعة أسابيع من بدء عملية التكامل الأولي لواجهة برمجة التطبيقات (API)، في خطوة تبرز قدرة شركة 1GLOBAL على إمداد شركات الاتصالات المتنقلة والشركات الرقمية بالإمكانات اللازمة حتى تتمكن من تطبيق إستراتيجيات طرح المنتجات في السوق بسرعة ودقة وأمان.
صرحت Tisha van Lammeren، الرئيس التنفيذي لقطاع السوق الشاملة في شركة Odido، قائلة: "إنَّ ما يحفزنا في شركة Odido على الابتكار هو التزامنا بالخروج من شرنقة القواعد التقليدية في الصناعة بما يخدم مصالح عملائنا". "أود أن أشير إلى أنَّ تطبيق SimWallet الجديد يحقق هذا الهدف، وبفضل شريكنا التكنولوجي 1GLOBAL، بتنا قادرين على تقديم خدمة اتصال فعالة عند الطلب بشبكة 5G بكل سلاسة".
صرح Hakan Koç، مؤسس شركة 1GLOBAL ومديرها التنفيذي، قائلاً: "نحن في 1GLOBAL، يحدونا دائمًا الشغف بالابتكار وإبداع سبل جديدة لتمكين العملاء من الاستمتاع بخدمات الاتصال بسلاسة". "يعد تطبيق SimWallet من Odido أحد الحلول التي تبرز مكانتنا المحورية وقدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال المؤقت والفوري بشبكة 5G. كما تتيح تكنولوجيا واجهة برمجة التطبيقات (API) المتقدمة للعملاء على غرار Odido تقديم شرائح eSIM سهلة التفعيل متوافقة مع هوية العلامة التجارية، بما يضمن استمرار تفاعل العملاء وتقديم خدمات اتصالات فعالة لهم ومساعدتهم على تحقيق إيرادات متكررة ذات هامش ربح عالٍ".
شركة 1GLOBAL الشريك الأمثل لتوفير خدمات الاتصال العالمي عبر شرائح eSIM
تعد شركة 1GLOBAL شريكًا ذا حضور دولي بارز، إذ تتمتع بالإمكانات المثالية التي تؤهلها لتقديم الدعم اللازم للشركات ذات الرؤية المستقبلية على غرار شركة Odido ومساعدتها على تنمية عروض خدماتها وتعزيز مستوى رضا العملاء.
تحظى شركة 1GLOBAL بدعم من عشر شركات اتصالات متنقلة افتراضية (MVNOs) وخمسة من شركاء خدمات التجوال الدولي وأكثر من 150 نقطة ربط بين الشبكات، ما يمكّنها من توفير خدمات اتصال فائقة لا مثيل لها على نطاق عالمي، وهي أيضًا واحدة من بين خمس شركات اتصالات فقط على مستوى العالم تمتلك وتدير منصة SM-DP+ خاصة بها حاصلة على اعتماد كامل من منظمة GSMA، وتُعد هذه المنصة عنصرًا أساسيًا في توزيع شرائح eSIM.
اقرأ المزيد عن حلول eSIM ذات العلامة البيضاء المخصصة لشركات التكنولوجيا الرقمية المبتكرة من 1GLOBAL.
نبذة عن 1GLOBAL: قيادة مسيرة التحوّل الرقمي في عالم الاتصالات
تعد 1GLOBAL شركة عالمية متخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ينصب تركيزها على إتاحة الفرصة للمؤسسات على مستوى العالم لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكاملة التي توفرها خدمات الاتصالات المتنقلة. وبفضل منصة تكنولوجيا الاتصالات الأفضل في فئتها ومجموعة شاملة من التراخيص التنظيمية الفاعلة على مستوى العالم والامتيازات الفائقة التي تتمتع بها في سوق الجملة في قطاع الاتصالات، تتمتع شركة 1GLOBAL بمكانة فريدة تؤهلها لتقديم حلول الامتثال والاتصال السلسلة. إضافةً إلى ذلك، تقدم شركة 1GLOBAL خدماتها المتميزة للبنوك والمؤسسات والشركات الرقمية الرائدة على مستوى العالم، بما في ذلك البنوك الرقمية الجديدة وشركات السفر ومزوّدي خدمات المدفوعات، ناهيك عن توفيرها خدمات الربط الشبكي لأكثر من 43 مليون جهاز على مستوى العالم.
تعد 1GLOBAL شركة ذات عوائد ربحية قوية، إذ حققت إيرادات في العام المالي 2024 تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تدفقات نقدية كبيرة تستخدم لتمويل الاستثمارات المستمرة في قطاع البنية التحتية والتحول والنمو. وقد شهد عام 2024 تحقيق مكاسب كبيرة على مستوى العملاء، ليسطر تحول شركة 1GLOBAL من مزوّد خدمات اتصال في أسواق متعددة إلى كيان عالمي قوي قائم على التكنولوجيا في مجال الاتصالات المتنقلة.
تعد شركة 1GLOBAL، التي تأسست في عام 2022 على يد رائدي الأعمال والمبتكرين التقنيين المخضرمين Hakan Koç وPyrros Koussios، شركة تكنولوجية أوروبية رائدة تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في سوق الاتصالات العالمية. علاوةً على ذلك، تزاول الشركة أعمالها كشركة اتصالات متنقلة افتراضية (MVNO) خاضعة للوائح التنظيمية بالكامل في تسع دول وكشركة اتصالات خاضعة للوائح التنظيمية في 31 دولة إضافية. هذا، ويقع المقر الرئيسي لشركة 1GLOBAL في هولندا، وتمتلك مراكز بحث وتطوير عالمية المستوى في لشبونة وبرلين وساو باولو، هذا إلى جانب أنها تضم بين جنباتها أكثر من 450 خبيرًا في 13 دولة.
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