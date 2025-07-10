شركتا 1GLOBAL وodido تعيدان رسم ملامح عالم الاتصال بتقنية 5G عند الطلب بفضل تطبيق Simwallet

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- عقدت شركة 1GLOBAL، المزود العالمي لخدمات الاتصالات المتنقلة بالاعتماد على التكنولوجيا، شراكة مع شركة الاتصالات المتنقلة الهولندية الرائدة Odido، لإطلاق SimWallet، وهو تطبيق مستقل للأجهزة المحمولة يتيح الاتصال عبر شرائح eSIM. وقد تم إطلاق تطبيق SimWallet في السوق الهولندية في أبريل من هذا العام، وتتمثل وظيفته في توفير اتصال شبه فوري بشبكة 5G التابعة لشركة Odido في هولندا، ويمكن للجميع استخدامه، سواء كانوا عملاء في Odido أو لا.

يمكن للمستخدمين بمجرد تثبيته الاتصال بشبكة 5G المتطورة التابعة لشركة Odido والاستمتاع بخدمة إنترنت غير محدودة لمدة 24 ساعة، أو عدة أيام أو ما يصل إلى 30 يومًا، وذلك بأسعار ثابتة ومنخفضة، ويمكن استخدام هذه الخدمة المميزة على هواتفهم الذكية أو أجهزتهم اللوحية أو الحواسيب المحمولة أو أي جهاز يدعم شريحة eSIM.

تكامل سريع مع تكنولوجيا واجهة برمجة التطبيقات (API) الذكية

يعتمد تطبيق SimWallet في استخدامه على تكنولوجيا واجهة برمجة التطبيقات (API) من شركة 1GLOBAL والتي يتم تفعيلها مباشرة في شبكة Odido، وعن طريق توظيف بنية IMSI المتعددة (الهوية الدولية للمشتركين في خدمات الأجهزة المحمولة)، تتمكن شركة 1GLOBAL من تخصيص هويات IMSI للمستخدمين عند الطلب، الأمر الذي يتيح تفعيل شرائح eSIM وآليات الاتصال بسلاسة، كما يضمن هذا التكامل أن يتمكّن العملاء الذين يستخدمون SimWallet من القيام بذلك من دون استهلاك أي جزء من باقة البيانات المدفوعة الخاصة بهم، وبهذا يمكن تحديد أسعار اقتصادية بفعالية.

تم إطلاق تطبيق SimWallet التابع لشركة Odido عقب أربعة أسابيع من بدء عملية التكامل الأولي لواجهة برمجة التطبيقات (API)، في خطوة تبرز قدرة شركة 1GLOBAL على إمداد شركات الاتصالات المتنقلة والشركات الرقمية بالإمكانات اللازمة حتى تتمكن من تطبيق إستراتيجيات طرح المنتجات في السوق بسرعة ودقة وأمان.

صرحت Tisha van Lammeren، الرئيس التنفيذي لقطاع السوق الشاملة في شركة Odido، قائلة: "إنَّ ما يحفزنا في شركة Odido على الابتكار هو التزامنا بالخروج من شرنقة القواعد التقليدية في الصناعة بما يخدم مصالح عملائنا". "أود أن أشير إلى أنَّ تطبيق SimWallet الجديد يحقق هذا الهدف، وبفضل شريكنا التكنولوجي 1GLOBAL، بتنا قادرين على تقديم خدمة اتصال فعالة عند الطلب بشبكة 5G بكل سلاسة".

صرح Hakan Koç، مؤسس شركة 1GLOBAL ومديرها التنفيذي، قائلاً: "نحن في 1GLOBAL، يحدونا دائمًا الشغف بالابتكار وإبداع سبل جديدة لتمكين العملاء من الاستمتاع بخدمات الاتصال بسلاسة". "يعد تطبيق SimWallet من Odido أحد الحلول التي تبرز مكانتنا المحورية وقدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال المؤقت والفوري بشبكة 5G. كما تتيح تكنولوجيا واجهة برمجة التطبيقات (API) المتقدمة للعملاء على غرار Odido تقديم شرائح eSIM سهلة التفعيل متوافقة مع هوية العلامة التجارية، بما يضمن استمرار تفاعل العملاء وتقديم خدمات اتصالات فعالة لهم ومساعدتهم على تحقيق إيرادات متكررة ذات هامش ربح عالٍ".

شركة 1GLOBAL الشريك الأمثل لتوفير خدمات الاتصال العالمي عبر شرائح eSIM

تعد شركة 1GLOBAL شريكًا ذا حضور دولي بارز، إذ تتمتع بالإمكانات المثالية التي تؤهلها لتقديم الدعم اللازم للشركات ذات الرؤية المستقبلية على غرار شركة Odido ومساعدتها على تنمية عروض خدماتها وتعزيز مستوى رضا العملاء.

تحظى شركة 1GLOBAL بدعم من عشر شركات اتصالات متنقلة افتراضية (MVNOs) وخمسة من شركاء خدمات التجوال الدولي وأكثر من 150 نقطة ربط بين الشبكات، ما يمكّنها من توفير خدمات اتصال فائقة لا مثيل لها على نطاق عالمي، وهي أيضًا واحدة من بين خمس شركات اتصالات فقط على مستوى العالم تمتلك وتدير منصة SM-DP+‎ خاصة بها حاصلة على اعتماد كامل من منظمة GSMA، وتُعد هذه المنصة عنصرًا أساسيًا في توزيع شرائح eSIM.

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نبذة عن 1GLOBAL: قيادة مسيرة التحوّل الرقمي في عالم الاتصالات

تعد 1GLOBAL شركة عالمية متخصصة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة بالاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة ينصب تركيزها على إتاحة الفرصة للمؤسسات على مستوى العالم لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكاملة التي توفرها خدمات الاتصالات المتنقلة. وبفضل منصة تكنولوجيا الاتصالات الأفضل في فئتها ومجموعة شاملة من التراخيص التنظيمية الفاعلة على مستوى العالم والامتيازات الفائقة التي تتمتع بها في سوق الجملة في قطاع الاتصالات، تتمتع شركة 1GLOBAL بمكانة فريدة تؤهلها لتقديم حلول الامتثال والاتصال السلسلة. إضافةً إلى ذلك، تقدم شركة 1GLOBAL خدماتها المتميزة للبنوك والمؤسسات والشركات الرقمية الرائدة على مستوى العالم، بما في ذلك البنوك الرقمية الجديدة وشركات السفر ومزوّدي خدمات المدفوعات، ناهيك عن توفيرها خدمات الربط الشبكي لأكثر من 43 مليون جهاز على مستوى العالم.

تعد 1GLOBAL شركة ذات عوائد ربحية قوية، إذ حققت إيرادات في العام المالي 2024 تجاوزت 100 مليون دولار أمريكي، إلى جانب تدفقات نقدية كبيرة تستخدم لتمويل الاستثمارات المستمرة في قطاع البنية التحتية والتحول والنمو. وقد شهد عام 2024 تحقيق مكاسب كبيرة على مستوى العملاء، ليسطر تحول شركة 1GLOBAL من مزوّد خدمات اتصال في أسواق متعددة إلى كيان عالمي قوي قائم على التكنولوجيا في مجال الاتصالات المتنقلة.

تعد شركة 1GLOBAL، التي تأسست في عام 2022 على يد رائدي الأعمال والمبتكرين التقنيين المخضرمين Hakan Koç وPyrros Koussios، شركة تكنولوجية أوروبية رائدة تسهم في دفع عجلة التحول الرقمي في سوق الاتصالات العالمية. علاوةً على ذلك، تزاول الشركة أعمالها كشركة اتصالات متنقلة افتراضية (MVNO) خاضعة للوائح التنظيمية بالكامل في تسع دول وكشركة اتصالات خاضعة للوائح التنظيمية في 31 دولة إضافية. هذا، ويقع المقر الرئيسي لشركة 1GLOBAL في هولندا، وتمتلك مراكز بحث وتطوير عالمية المستوى في لشبونة وبرلين وساو باولو، هذا إلى جانب أنها تضم بين جنباتها أكثر من 450 خبيرًا في 13 دولة.

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