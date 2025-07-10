Lambdatest تتيح إجراء اختبارات Playwright على أجهزة Ios الحقيقية لتعزيز دقة اختبار الأجهزة المحمولة

Lambdatest تتيح إجراء اختبارات Playwright على أجهزة Ios الحقيقية لتعزيز دقة اختبار الأجهزة المحمولة
غالبًا ما يؤدي اختبار تطبيقات الويب على الأجهزة المحمولة في البيئات الافتراضية إلى حدوث فروقات في السلوك الفعلي، مثل تفاعلات اللمس غير المسجَّلة، وتفاوت عرض الصفحات في المتصفحات، ومشاكل الأداء التي لا يتم اكتشافها. تزيل LambdaTest الآن هذا الغموض من خلال تمكين المطورين من تنفيذ اختبارات Playwright على أجهزة iOS الفعلية. في الوقت الذي لا يدعم فيه Playwright بشكلٍ مباشر أجهزة iOS الحقيقية، فإن تكامل LambdaTest يقوم برأب هذه الفجوة من خلال توفير وصول سلس إلى متصفح Safari من Apple على الأجهزة الفعلية.
يمكن للمستخدمين التكامل مباشرة مع خطوط CI/CD، وتشغيل اختبارات متوازية عبر الأجهزة، والوصول إلى مواد تصحيح شاملة مثل سجلات الشبكة، وسجلات الأوامر، وتسجيلات الفيديو، مما يجعل حل المشكلات أسرع وأكثر فعالية.
صرَّح Mayank Bhola، الشريك المؤسس ورئيس قسم المنتجات في LambdaTest قائلاً: "نلتزم التزامًا راسخًا بمساعدة المطورين على الإطلاق بشكل أسرع دون المساومة على الجودة". "إزاء توفُّر اختبارات Playwright الآن على أجهزة iOS الحقيقية، يمكن للفرق أخيرًا رأب فجوة الدقة في أتمتة المتصفحات على الأجهزة المحمولة وتقديم تجارب رقمية تنال على رضا كل مستخدم، في كل مرة."
تواصل LambdaTest التقدُّم في تمكين اختبارات واقعية وسلسة على نطاق واسع. يمنح هذا الإصدار الأخير الفرق الثقة في اكتشاف الأخطاء مبكرًا وتحسين الأداء ضمن ظروف الاستخدام الفعلية على الأجهزة الحقيقية.
للتعرُّف أكثر على اختبارات Playwright على أجهزة iOS الحقيقية، يُرجى زيارة:
نبذة عن شركة LambdaTest
LambdaTest هي منصَّة هندسة جودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي تمكِّن الفرق من إجراء اختبارات ذكية وأكثر كفاءة، وتسريع وتيرة الشحن. صُممِّت لتناسب العمل على نطاق واسع، حيث توفر سحابة اختبار شاملة تحتوي على أكثر من 10,000 جهاز حقيقي وأكثر من 3,000 متصفح.
بفضل إدارة الاختبارات المستندة بالأساس إلى الذكاء الاصطناعي، وخوادم MCP، والأتمتة المعتمدة على الوكلاء، تدعم LambdaTest كلاً من Selenium وAppium وPlaywright وجميع الأطر الرئيسية الأخرى. تُقدِّم وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل HyperExecute وKaneAI قوة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى سير عمل اختبار البرمجيات لديك، مما يتيح اختبارات مؤتمتة سلسة مع أكثر من 120 تكاملاً مدعومًا.
تُسرّع وكلاء LambdaTest عملية الاختبار عبر دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل (SDLC)، بدءًا من تخطيط الاختبارات وكتابتها، مرورًا بالأتمتة والبنية التحتية والتنفيذ وتحليل السبب الجذري (RCA)، وصولًا إلى إعداد التقارير.
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