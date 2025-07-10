Lambdatest تتيح إجراء اختبارات Playwright على أجهزة Ios الحقيقية لتعزيز دقة اختبار الأجهزة المحمولة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت LambdaTest , منصَّة هندسة جودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، عن دعم اختبارات Playwright على أجهزة iOS الحقيقية ، مما يتيح لفرق الويب على الأجهزة المحمولة تشغيل اختبارات مؤتمتة على أجهزة iPhone وiPad الفعلية باستخدام متصفح Safari. يساعد هذا التحديث فرق ضمان الجودة والهندسة على التحقُّق من تجارب المستخدمين بدقة أعلى بكثير مقارنةً بما توفره المحاكيات.

غالبًا ما يؤدي اختبار تطبيقات الويب على الأجهزة المحمولة في البيئات الافتراضية إلى حدوث فروقات في السلوك الفعلي، مثل تفاعلات اللمس غير المسجَّلة، وتفاوت عرض الصفحات في المتصفحات، ومشاكل الأداء التي لا يتم اكتشافها. تزيل LambdaTest الآن هذا الغموض من خلال تمكين المطورين من تنفيذ اختبارات Playwright على أجهزة iOS الفعلية. في الوقت الذي لا يدعم فيه Playwright بشكلٍ مباشر أجهزة iOS الحقيقية، فإن تكامل LambdaTest يقوم برأب هذه الفجوة من خلال توفير وصول سلس إلى متصفح Safari من Apple على الأجهزة الفعلية.

يمكن للمستخدمين التكامل مباشرة مع خطوط CI/CD، وتشغيل اختبارات متوازية عبر الأجهزة، والوصول إلى مواد تصحيح شاملة مثل سجلات الشبكة، وسجلات الأوامر، وتسجيلات الفيديو، مما يجعل حل المشكلات أسرع وأكثر فعالية.

صرَّح Mayank Bhola، الشريك المؤسس ورئيس قسم المنتجات في LambdaTest قائلاً: "نلتزم التزامًا راسخًا بمساعدة المطورين على الإطلاق بشكل أسرع دون المساومة على الجودة". "إزاء توفُّر اختبارات Playwright الآن على أجهزة iOS الحقيقية، يمكن للفرق أخيرًا رأب فجوة الدقة في أتمتة المتصفحات على الأجهزة المحمولة وتقديم تجارب رقمية تنال على رضا كل مستخدم، في كل مرة."

تواصل LambdaTest التقدُّم في تمكين اختبارات واقعية وسلسة على نطاق واسع. يمنح هذا الإصدار الأخير الفرق الثقة في اكتشاف الأخطاء مبكرًا وتحسين الأداء ضمن ظروف الاستخدام الفعلية على الأجهزة الحقيقية.

للتعرُّف أكثر على اختبارات Playwright على أجهزة iOS الحقيقية، يُرجى زيارة:

نبذة عن شركة LambdaTest

LambdaTest هي منصَّة هندسة جودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي تمكِّن الفرق من إجراء اختبارات ذكية وأكثر كفاءة، وتسريع وتيرة الشحن. صُممِّت لتناسب العمل على نطاق واسع، حيث توفر سحابة اختبار شاملة تحتوي على أكثر من 10,000 جهاز حقيقي وأكثر من 3,000 متصفح.

بفضل إدارة الاختبارات المستندة بالأساس إلى الذكاء الاصطناعي، وخوادم MCP، والأتمتة المعتمدة على الوكلاء، تدعم LambdaTest كلاً من Selenium وAppium وPlaywright وجميع الأطر الرئيسية الأخرى. تُقدِّم وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل HyperExecute وKaneAI قوة الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى سير عمل اختبار البرمجيات لديك، مما يتيح اختبارات مؤتمتة سلسة مع أكثر من 120 تكاملاً مدعومًا.

تُسرّع وكلاء LambdaTest عملية الاختبار عبر دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل (SDLC)، بدءًا من تخطيط الاختبارات وكتابتها، مرورًا بالأتمتة والبنية التحتية والتنفيذ وتحليل السبب الجذري (RCA)، وصولًا إلى إعداد التقارير.

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