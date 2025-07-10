شركة Andersen Consulting تعزز قدراتها في مجال الأمن السيبراني

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تواصل شركة Andersen Consulting تطوير قدراتها الاستشارية مع شركة IT Security Consulting & Training المتعاونة، وهي شركة استشارية في مجال أمن المعلومات يقع مقرها الرئيسي في الأردن.

تأسست شركة IT Security Consulting & Training في عام 2011 على يد الشريك الإداري Muntaser Bdair، وهي متخصصة في خدمة العملاء في القطاعات الحكومية والمالية والصناعية، وتقديم الخبرة في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال GRC))، والاختبار الفني، وخدمات الأمن المدارة، والخصوصية، والمرونة، ومبادرات الأمن السيبراني الأوسع. تتعاون شركة IT Security Consulting & Training مع المؤسسات لتقييم التهديدات التجارية والتكنولوجية، وتنفيذ ضوابط قوية، والحفاظ على الامتثال لمعايير الأمن الدولية.

قال Muntaser: "مهمتنا هي تمكين المؤسسات من تحقيق أعلى مستوى من أمن المعلومات من خلال الاستشارات العملية والتدريب المتقدم وحلول الأمن المصممة خصيصًا. نحن ملتزمون بنقل معرفتنا أثناء تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون خدماتنا قابلة للتنفيذ لكل عميل. إن انضمامنا إلى شركة Andersen Consulting يمكّننا من توسيع نطاق تأثيرنا مع الحفاظ على تركيزنا على تقديم خدمات عالية الجودة".

وقال Mark L. Vorsatz رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen: "إن الخبرة العميقة التي تتمتع بها شركة IT Security Consulting & Training في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر ستكون بمثابة أصل لمنصتنا الاستشارية. إن قدرتهم المثبتة على تنفيذ الأطر الأمنية التقنية والاستراتيجية من شأنها أن تعزز القيمة التي نقدمها للعملاء الذين يتنقلون في المشهد الرقمي المتطور اليوم".

Andersen Consultin هي مؤسسة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تمتد عبر استراتيجية الشركات والأعمال والتكنولوجيا والتحول في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول رأس المال البشري. تتكامل شركة Andersen Consulting مع نموذج الخدمة متعدد الأبعاد لشركة Andersen Global وتقدم خبرة استشارية وضريبية وقانونية وتقييمية وتنقل عالمي واستشارية من الطراز العالمي على منصة عالمية تضم أكثر من 20 ألف متخصص حول العالم وتواجد في أكثر من 500 موقع من خلال شركاتها الأعضاء والشركات المتعاونة. Andersen Consulting Holdings LP هي شراكة محدودة وتقدم حلولاً استشارية من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة حول العالم.

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