شركة Andersen Consulting تعزز قدراتها في مجال الأمن السيبراني

شركة Andersen Consulting تعزز قدراتها في مجال الأمن السيبراني
تأسست شركة IT Security Consulting & Training في عام 2011 على يد الشريك الإداري Muntaser Bdair، وهي متخصصة في خدمة العملاء في القطاعات الحكومية والمالية والصناعية، وتقديم الخبرة في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال GRC))، والاختبار الفني، وخدمات الأمن المدارة، والخصوصية، والمرونة، ومبادرات الأمن السيبراني الأوسع. تتعاون شركة IT Security Consulting & Training مع المؤسسات لتقييم التهديدات التجارية والتكنولوجية، وتنفيذ ضوابط قوية، والحفاظ على الامتثال لمعايير الأمن الدولية.
قال Muntaser: "مهمتنا هي تمكين المؤسسات من تحقيق أعلى مستوى من أمن المعلومات من خلال الاستشارات العملية والتدريب المتقدم وحلول الأمن المصممة خصيصًا. نحن ملتزمون بنقل معرفتنا أثناء تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون خدماتنا قابلة للتنفيذ لكل عميل. إن انضمامنا إلى شركة Andersen Consulting يمكّننا من توسيع نطاق تأثيرنا مع الحفاظ على تركيزنا على تقديم خدمات عالية الجودة".
وقال Mark L. Vorsatz رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة Andersen: "إن الخبرة العميقة التي تتمتع بها شركة IT Security Consulting & Training في مجال الأمن السيبراني وإدارة المخاطر ستكون بمثابة أصل لمنصتنا الاستشارية. إن قدرتهم المثبتة على تنفيذ الأطر الأمنية التقنية والاستراتيجية من شأنها أن تعزز القيمة التي نقدمها للعملاء الذين يتنقلون في المشهد الرقمي المتطور اليوم".
Andersen Consultin هي مؤسسة استشارية عالمية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تمتد عبر استراتيجية الشركات والأعمال والتكنولوجيا والتحول في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حلول رأس المال البشري. تتكامل شركة Andersen Consulting مع نموذج الخدمة متعدد الأبعاد لشركة Andersen Global وتقدم خبرة استشارية وضريبية وقانونية وتقييمية وتنقل عالمي واستشارية من الطراز العالمي على منصة عالمية تضم أكثر من 20 ألف متخصص حول العالم وتواجد في أكثر من 500 موقع من خلال شركاتها الأعضاء والشركات المتعاونة. Andersen Consulting Holdings LP هي شراكة محدودة وتقدم حلولاً استشارية من خلال الشركات الأعضاء والشركات المتعاونة حول العالم.
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