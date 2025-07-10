أطلقت Esri تجربة جديدة للتجارة الإلكترونية للبيانات الديموغرافية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- بهدف تزويد الأفراد والمؤسسات بالبيانات الديموغرافية الموثوقة التي يحتاجون إليها، أطلقت شركة Esri ، الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا أنظمة المعلومات الجغرافية، تجربة جديدة للتجارة الإلكترونية للبيانات في متجر Esri.تم تصميم متجر Esri لبيانات الموقع، وهو محطة واحدة للمعلومات المُحسَّنة والموثوقة المتعلقة بالأشخاص والجغرافيا، لجعل هذه الموارد أكثر سهولة للمستخدمين الذين يعتمدون على البيانات المكانية.

قال Rob Elkins، مدير إدارة المنتجات في شركة Esri: "نحن سعداء بإطلاق تجربة التجارة الإلكترونية الجديدة الخاصة بنا، والتي تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى على العملاء الوصول إلى البيانات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات أفضل". "ستتمكن المؤسسات من الوصول إلى تقديرات السنة الحالية والخمس سنوات المقبلة لأكثر من 2,000 سمة ديموغرافية واجتماعية واقتصادية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى معلومات التعداد السكاني ومسح المجتمع الأمريكي (ACS)، واتجاهات إنفاق المستهلكين، وإمكانيات السوق، وغيرها الكثير، والتي تتوفر عند الطلب لتتناسب مع سير عملها".

يتعين على القادة في القطاعين الخاص والعام اليوم أن يتعاملوا مع التحديات المتعلقة بالأشخاص والأماكن. إن الفهم الشامل للمواقع المحددة المتكاملة مع بيانات السكان والعمر والدخل والتعليم أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات أفضل استنارة. توفر تجربة التجارة الإلكترونية الجديدة لشركة Esri للمستخدمين مزايا تشمل:



اكتشاف أسهل للبيانات. يمكن للمستخدمين التصفح والاختيار من بين مجموعة متنوعة من مجموعات البيانات للولايات المتحدة، بما في ذلك قواعد البيانات الكاملة وجداول البيانات الفردية.

التسعير المرن. اختر عدد المستخدمين والمدى الجغرافي المحدد ومستوى البيانات المطلوبة. الوصول الفوري. سيتلقى العملاء إشعارًا عبر البريد الإلكتروني مع تعليمات حول موعد توفر البيانات.

لاستكشاف البيانات المتاحة الآن، تفضل بزيارة متجر Esri .

حول Esri

تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .

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