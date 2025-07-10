أطلقت Esri تجربة جديدة للتجارة الإلكترونية للبيانات الديموغرافية

أطلقت Esri تجربة جديدة للتجارة الإلكترونية للبيانات الديموغرافية
قال Rob Elkins، مدير إدارة المنتجات في شركة Esri: "نحن سعداء بإطلاق تجربة التجارة الإلكترونية الجديدة الخاصة بنا، والتي تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى على العملاء الوصول إلى البيانات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات أفضل". "ستتمكن المؤسسات من الوصول إلى تقديرات السنة الحالية والخمس سنوات المقبلة لأكثر من 2,000 سمة ديموغرافية واجتماعية واقتصادية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى معلومات التعداد السكاني ومسح المجتمع الأمريكي (ACS)، واتجاهات إنفاق المستهلكين، وإمكانيات السوق، وغيرها الكثير، والتي تتوفر عند الطلب لتتناسب مع سير عملها".
يتعين على القادة في القطاعين الخاص والعام اليوم أن يتعاملوا مع التحديات المتعلقة بالأشخاص والأماكن. إن الفهم الشامل للمواقع المحددة المتكاملة مع بيانات السكان والعمر والدخل والتعليم أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات أفضل استنارة. توفر تجربة التجارة الإلكترونية الجديدة لشركة Esri للمستخدمين مزايا تشمل:
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اكتشاف أسهل للبيانات. يمكن للمستخدمين التصفح والاختيار من بين مجموعة متنوعة من مجموعات البيانات للولايات المتحدة، بما في ذلك قواعد البيانات الكاملة وجداول البيانات الفردية.
التسعير المرن. اختر عدد المستخدمين والمدى الجغرافي المحدد ومستوى البيانات المطلوبة.
الوصول الفوري. سيتلقى العملاء إشعارًا عبر البريد الإلكتروني مع تعليمات حول موعد توفر البيانات.
لاستكشاف البيانات المتاحة الآن، تفضل بزيارة متجر Esri .
حول Esri
تساعد Esri، الشركة الرائدة في السوق العالمية في مجال برمجيات نظام المعلومات الجغرافية وذكاء المواقع ورسم الخرائط، العملاء على إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للبيانات لتحسين النتائج التشغيلية والتجارية. تأسست برمجيات Esri في عام 1969 في مدينة ريدلاندز، بكاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منتشرة في مئات الآلاف من المنظمات على مستوى العالم، بما في ذلك شركات Fortune 500 والوكالات الحكومية والمؤسسات غير الربحية والجامعات. تمتلك Esri مكاتب إقليمية وموزعين دوليين وشركاء يقدمون الدعم المحلي في أكثر من 100 دولة في ست قارات. من خلال التزامها الرائد بالتكنولوجيا والتحليلات الجغرافية المكانية، تقوم Esri بهندسة الحلول الأكثر ابتكارًا التي تستفيد من النهج الجغرافي لحل بعض أكثر مشاكل العالم تعقيدًا من خلال وضعها في السياق الحاسم للموقع. تفضل بزيارتنا على esri .
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