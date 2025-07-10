تم تكريم Laserfiche باعتبارها اختيار العملاء لعام 2025 من Tmgartner® Peer Insights لإدارة المستندات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت شركة Laserfiche -الشركة الرائدة في توفير حلول SaaS لإدارة المحتوى الذكي وأتمتة العمليات التجارية- على لقب "اختيار العملاء" في تقرير Gartner Peer Insights لعام 2025 بعنوان "صوت العميل": إدارة الوثائ . يعتمد هذا التمييز على تقييمات العملاء. حققت الشركات المدرجة في خانة "اختيار العملاء" في أعلى يمين خانة "صوت العميل" نتائج تُطابق أو تتجاوز متوسط السوق في كلا المحورين (اهتمام المستخدم واعتماده، والتجربة العامة).

قال Thomas Phelps IV، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية المؤسسية والمدير التنفيذي للمعلومات في شركة Laserfiche: "نحن فخورون بكوننا الشركة الوحيدة المعترف بها كشركة رائدة في أحدث تقرير Magic QuadrantTM لإدارة المستندات وفي الربع العلوي الأيمن من تقرير "صوت العميل". "نعتقد أن هذين التقديرين يسلطان الضوء على التزامنا الثابت بالابتكار الذي يركز على العملاء وتحقيق قيمنا الأساسية: "قيادة التغيير، وتحقيق النتائج".

وفي تقرير Gartner، حصلت Laserfiche على تصنيف 4.7 نجوم بناءً على 308 مراجعة اعتبارًا من 31 مارس 2025. حصلت Laserfiche على نسبة 92% من الرغبة في التوصية من قبل المراجعين.

Gartner Peer Insights عبارة عن منصة عامة توفر مراجعات تم التحقق منها ومباشرة لحلول تكنولوجيا المؤسسات من قبل محترفي المستخدم النهائي لمحترفي المستخدم النهائي.

وفقًا لشركة Gartner، "تُقدِّر Gartner أن 70% إلى 80% من معلومات المؤسسات غير منظمة، مما يشكل تحديًا كبيرًا للمؤسسات التي يجب عليها إطلاق العنان لإمكاناتها وتخفيف مخاطر المحتوى. تُعد أدوات إدارة المستندات ضرورية لاستراتيجيات تطبيقات المؤسسات التي تحتاج إلى دعم المعلومات أو المحتوى غير المنظم.

قال David Hixson، مدير تكنولوجيا المعلومات في West-Mark: "يعتبر منتج Laserfiche منتجًا من أفضل المنتجات في فئته وكان له دور فعال في نمونا وابتكارنا". "لقد سمحت لنا أدوات حوكمة البيانات والأتمتة من Laserfiche بخفض أوقات المعالجة، وتحسين شراء سلسلة التوريد وتجنب التكاليف الإضافية للمكونات الزائدة. ومع توسع West-Mark، سيسمح هذا المستوى من الكفاءة للموظفين بالاستمرار في التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة العملاء".

تتضمن أبرز تقييمات TMGartner® Peer Insights ما يلي:



"تُمكِّننا Laserfiche من إنشاء نهج مؤسسي لإدارة سجلاتنا، مما يسمح لوكالتي باستخدام السجلات بطريقة فعالة وقابلة للتنفيذ. تقدم Laserfiche الدعم على مدار الساعة، مما يمنحنا الأمان الذي نحتاجه ووقت تعطل أقل أو معدوم، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لوكالتي". - كبير مسؤولي البيانات في الحكومة

"لقد كان العمل مع Laserfiche حقًا أحد أفضل التجارب. يحب مستخدمونا النهائيون الأداة ويريد كل قسم في المدرسة استخدام Laserfiche لأتمتة عملياتهم. حققت المدرسة حتى الآن وفورات من خلال القضاء على أوجه القصور التي تصاحب أي عملية يدوية. لقد كانت Laserfiche مناسبة تمامًا لمنظمتنا". - المدير العام للسجلات والمعلومات في التعليم "نحن نستخدم Laserfiche منذ عامين تقريبًا وما زلنا منبهرين بمتانة البرنامج والتطوير المستمر للميزات والمكونات الإضافية. ربما يكون سير العمل القوي للغاية هو أبرز ما يميز مجموعة البرامج هذه، ولكن برنامج المسح الضوئي Quick Fields هو برنامج المسح الضوئي الأكثر إثارة للإعجاب الذي استخدمته شخصيًا على الإطلاق. - مدير ذكاء الأعمال في صناعة السلع الاستهلاكية

تعمل المؤسسات على تحسين سير العمل وتسريع الإنتاجية البشرية وتعزيز حوكمة المعلومات باستخدام Laserfiche. في يونيو 2025، أطلقت الشركة ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتمكين الأتمتة على نطاق واسع. تتيح Smart Fields ، وهي أداة التقاط ذكية جاهزة للاستخدام، للعملاء استخراج البيانات تلقائيًا باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية، بغض النظر عن المصدر أو التنسيق. توفر Smart Chat واجهة دردشة بديهية تتيح للمستخدمين اكتساب رؤى سريعة من محتوى المستودع الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

لمعرفة المزيد حول كيفية تقييم العملاء لـ Laserfiche، قم بتنزيل نسخة مجانية من تقرير Gartner Peer Insights لعام 2025 "صوت العميل": إدارة الوثائق هنا .

حول Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights عبارة عن منصة عامة تقدم مراجعات وتقييمات موثوقة ومباشرة لحلول تكنولوجيا المؤسسات من قبل محترفي المستخدم النهائي لمحترفي المستخدم النهائي.

"صوت العميل" عبارة عن وثيقة تطبق منهجية على مراجعات Gartner Peer Insights المجمعة في السوق لتوفير منظور شامل لصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .

إخلاء المسؤولية من Gartner

Gartner، صوت العميل لإدارة الوثائق، المساهمون الأقران، 26 يونيو 2025.

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حول Laserfiche

Laserfich هي منصة مؤسسية رائدة تساعد المؤسسات على تحويل العمليات رقميًا وإدارة محتواها باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. من خلال مهام سير العمل القابلة للتطوير والنماذج القابلة للتخصيص والقوالب التي لا تتطلب تعليمات برمجية والقدرات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، تعمل منصة إدارة المستندات ®Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال. تحظى Laserfiche بثقة المؤسسات من جميع الأحجام -من الشركات الناشئة إلى شركات Fortune 500- حيث تعمل على تمكين الفرق من تعزيز الإنتاجية وتشجيع التعاون وتقديم تجربة عملاء متفوقة على نطاق واسع. يقع المقر الرئيسي لشركة Laserfiche في لونغ بيتش، بكاليفورنيا، وتعمل على مستوى العالم، ولها مكاتب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.

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