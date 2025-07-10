تم تكريم Laserfiche باعتبارها اختيار العملاء لعام 2025 من Tmgartner® Peer Insights لإدارة المستندات

تم تكريم Laserfiche باعتبارها اختيار العملاء لعام 2025 من Tmgartner® Peer Insights لإدارة المستندات
قال Thomas Phelps IV، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية المؤسسية والمدير التنفيذي للمعلومات في شركة Laserfiche: "نحن فخورون بكوننا الشركة الوحيدة المعترف بها كشركة رائدة في أحدث تقرير Magic QuadrantTM لإدارة المستندات وفي الربع العلوي الأيمن من تقرير "صوت العميل". "نعتقد أن هذين التقديرين يسلطان الضوء على التزامنا الثابت بالابتكار الذي يركز على العملاء وتحقيق قيمنا الأساسية: "قيادة التغيير، وتحقيق النتائج".
وفي تقرير Gartner، حصلت Laserfiche على تصنيف 4.7 نجوم بناءً على 308 مراجعة اعتبارًا من 31 مارس 2025. حصلت Laserfiche على نسبة 92% من الرغبة في التوصية من قبل المراجعين.
Gartner Peer Insights عبارة عن منصة عامة توفر مراجعات تم التحقق منها ومباشرة لحلول تكنولوجيا المؤسسات من قبل محترفي المستخدم النهائي لمحترفي المستخدم النهائي.
وفقًا لشركة Gartner، "تُقدِّر Gartner أن 70% إلى 80% من معلومات المؤسسات غير منظمة، مما يشكل تحديًا كبيرًا للمؤسسات التي يجب عليها إطلاق العنان لإمكاناتها وتخفيف مخاطر المحتوى. تُعد أدوات إدارة المستندات ضرورية لاستراتيجيات تطبيقات المؤسسات التي تحتاج إلى دعم المعلومات أو المحتوى غير المنظم.
قال David Hixson، مدير تكنولوجيا المعلومات في West-Mark: "يعتبر منتج Laserfiche منتجًا من أفضل المنتجات في فئته وكان له دور فعال في نمونا وابتكارنا". "لقد سمحت لنا أدوات حوكمة البيانات والأتمتة من Laserfiche بخفض أوقات المعالجة، وتحسين شراء سلسلة التوريد وتجنب التكاليف الإضافية للمكونات الزائدة. ومع توسع West-Mark، سيسمح هذا المستوى من الكفاءة للموظفين بالاستمرار في التركيز على تقديم منتجات عالية الجودة وخدمة العملاء".
تتضمن أبرز تقييمات TMGartner® Peer Insights ما يلي:
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"تُمكِّننا Laserfiche من إنشاء نهج مؤسسي لإدارة سجلاتنا، مما يسمح لوكالتي باستخدام السجلات بطريقة فعالة وقابلة للتنفيذ. تقدم Laserfiche الدعم على مدار الساعة، مما يمنحنا الأمان الذي نحتاجه ووقت تعطل أقل أو معدوم، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لوكالتي". - كبير مسؤولي البيانات في الحكومة
"لقد كان العمل مع Laserfiche حقًا أحد أفضل التجارب. يحب مستخدمونا النهائيون الأداة ويريد كل قسم في المدرسة استخدام Laserfiche لأتمتة عملياتهم. حققت المدرسة حتى الآن وفورات من خلال القضاء على أوجه القصور التي تصاحب أي عملية يدوية. لقد كانت Laserfiche مناسبة تمامًا لمنظمتنا". - المدير العام للسجلات والمعلومات في التعليم
"نحن نستخدم Laserfiche منذ عامين تقريبًا وما زلنا منبهرين بمتانة البرنامج والتطوير المستمر للميزات والمكونات الإضافية. ربما يكون سير العمل القوي للغاية هو أبرز ما يميز مجموعة البرامج هذه، ولكن برنامج المسح الضوئي Quick Fields هو برنامج المسح الضوئي الأكثر إثارة للإعجاب الذي استخدمته شخصيًا على الإطلاق. - مدير ذكاء الأعمال في صناعة السلع الاستهلاكية
تعمل المؤسسات على تحسين سير العمل وتسريع الإنتاجية البشرية وتعزيز حوكمة المعلومات باستخدام Laserfiche. في يونيو 2025، أطلقت الشركة ابتكارات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية وتمكين الأتمتة على نطاق واسع. تتيح Smart Fields ، وهي أداة التقاط ذكية جاهزة للاستخدام، للعملاء استخراج البيانات تلقائيًا باستخدام تعليمات اللغة الطبيعية، بغض النظر عن المصدر أو التنسيق. توفر Smart Chat واجهة دردشة بديهية تتيح للمستخدمين اكتساب رؤى سريعة من محتوى المستودع الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
لمعرفة المزيد حول كيفية تقييم العملاء لـ Laserfiche، قم بتنزيل نسخة مجانية من تقرير Gartner Peer Insights لعام 2025 "صوت العميل": إدارة الوثائق هنا .
حول Gartner Peer Insights
Gartner Peer Insights عبارة عن منصة عامة تقدم مراجعات وتقييمات موثوقة ومباشرة لحلول تكنولوجيا المؤسسات من قبل محترفي المستخدم النهائي لمحترفي المستخدم النهائي.
"صوت العميل" عبارة عن وثيقة تطبق منهجية على مراجعات Gartner Peer Insights المجمعة في السوق لتوفير منظور شامل لصناع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .
إخلاء المسؤولية من Gartner
Gartner، صوت العميل لإدارة الوثائق، المساهمون الأقران، 26 يونيو 2025.
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حول Laserfiche
Laserfich هي منصة مؤسسية رائدة تساعد المؤسسات على تحويل العمليات رقميًا وإدارة محتواها باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي. من خلال مهام سير العمل القابلة للتطوير والنماذج القابلة للتخصيص والقوالب التي لا تتطلب تعليمات برمجية والقدرات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي، تعمل منصة إدارة المستندات ®Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال. تحظى Laserfiche بثقة المؤسسات من جميع الأحجام -من الشركات الناشئة إلى شركات Fortune 500- حيث تعمل على تمكين الفرق من تعزيز الإنتاجية وتشجيع التعاون وتقديم تجربة عملاء متفوقة على نطاق واسع. يقع المقر الرئيسي لشركة Laserfiche في لونغ بيتش، بكاليفورنيا، وتعمل على مستوى العالم، ولها مكاتب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا.
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