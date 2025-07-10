كشفت Lambdatest عن التفرع الذكي وإدارة خط الأساس لتحديث سير عمل الاختبار المرئي

كشفت Lambdatest عن التفرع الذكي وإدارة خط الأساس لتحديث سير عمل الاختبار المرئي
تستفيد فرق التطوير الحديثة من فروع الميزات وإصدارات الإصدارات وسير عمل الإصلاحات السريعة؛ ومع ذلك، لا تزال معظم أدوات الاختبار المرئي تعتمد على المقارنات مع الفرع الرئيسي، مما يؤدي إلى حدوث إخفاقات غير ذات صلة وموافقات تستغرق وقتًا طويلاً. تغير واجهة المستخدم الذكية من LambdaTest ذلك من خلال الميزات المصممة خصيصًا لاستراتيجيات التفرع الحالية.
تضمن مقارنة الفروع الذكية تشغيل الاختبارات المرئية مقابل خط الأساس الصحيح، والمقارنة داخل نفس فرع الميزة بدلاً من الاعتماد على الفرع الرئيسي افتراضيًا. تتيح لك خيارات الدمج المرنة إنشاء الحالات المرئية المدمجة والموافقة عليها تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى الموافقات اليدوية. تتيح الخطوط الأساسية الديناميكية للفرق تكوين الخطوط الأساسية وفقًا لاستراتيجية الإصدار الخاصة بهم، سواء عن طريق الفرع أو البناء أو المراجع الديناميكية. يتم تقديم هذه الابتكارات من خلال واجهة Visual Merge Studio المعاد تصميمها، والتي توفر توصيات ذكية ومقارنات متفرعة وعناصر تحكم بديهية تعمل على تقليل الجهد اليدوي بنسبة 90%، حتى للمستخدمين غير الفنيين.
بفضل التكامل السلس مع GitHub Actions والقدرة على الترويج للاختبارات المرئية عبر بيئات التجهيز والإنتاج، تلعب SmartUI الآن دورًا محوريًا في تسريع خطوط أنابيب DevOps الحديثة.
قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس المنتجات في LambdaTest: "يجب أن يعمل الاختبار المرئي مع سير عملك، وليس ضده. يعتبر التفرع الذكي وإدارة خط الأساس بمثابة استجابة لما طلبته فرق التطوير من اختبارات مرئية مدركة للسياق وهو أمر منطقي. هذا ليس مجرد تحديث للميزات؛ بل هو تحول أساسي يفتح المجال للسرعة والوضوح للمطورين وفرق ضمان الجودة وفرق المنتجات على حد سواء".
أصبحت أحدث إمكانيات SmartUI متاحة الآن لجميع مستخدمي المؤسسات على الفور. تستمر LambdaTest في الاستثمار في عمليات التكامل العميقة وتحسينات الأتمتة لتضمين ضمان الجودة المرئي بشكل أكبر في نسيج تسليم البرامج الحديثة.
حول LambdaTest
LambdaTes عبارة عن منصة هندسة الجودة المدعومة بـ GenAI والتي تمكن الفرق من الاختبار بذكاء وبطريقة أكثر ذكاءً وتسليم أسرع. تم تصميمه ليكون واسع النطاق، فهو يوفر سحابة اختبار كاملة مع أكثر من 10 آلاف جهاز حقيقي وأكثر من 3000 متصفح.
بفضل إدارة الاختبار الأصلية للذكاء الاصطناعي، وخوادم MCP، والأتمتة القائمة على الوكيل، يدعم LambdaTest Selenium، وAppium وPlaywright، وجميع الأطر الرئيسية. توفر وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل HyperExecute وKaneAI قوة الذكاء الاصطناعي والسحابة إلى سير عمل اختبار البرامج لديك، مما يتيح اختبار الأتمتة السلس مع أكثر من 120 تكاملاً.
تعمل وكلاء LambdaTest على تسريع عملية الاختبار الخاصة بك عبر SDLC بالكامل، بدءًا من تخطيط الاختبار وتأليفه وحتى الأتمتة والبنية الأساسية والتنفيذ وRCA وإعداد التقارير.
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