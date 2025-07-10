كشفت Lambdatest عن التفرع الذكي وإدارة خط الأساس لتحديث سير عمل الاختبار المرئي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة LambdaTest ، وهي منصة هندسة الجودة المدعومة بتقنيات GenAI، عن إصدار Smart Branching and Baseline ManagementمنSmartUI ، وهي قفزة كبيرة إلى الأمام في مجال الاختبار المرئي. يعمل هذا التحديث على التخلص من الاختناقات طويلة الأمد الناجمة عن استراتيجيات أساسية قديمة ويقدم طريقة ذكية ومبسطة لفرق التطوير لإدارة الاختبار المرئي عبر سير عمل Git المعقدة.

تستفيد فرق التطوير الحديثة من فروع الميزات وإصدارات الإصدارات وسير عمل الإصلاحات السريعة؛ ومع ذلك، لا تزال معظم أدوات الاختبار المرئي تعتمد على المقارنات مع الفرع الرئيسي، مما يؤدي إلى حدوث إخفاقات غير ذات صلة وموافقات تستغرق وقتًا طويلاً. تغير واجهة المستخدم الذكية من LambdaTest ذلك من خلال الميزات المصممة خصيصًا لاستراتيجيات التفرع الحالية.

تضمن مقارنة الفروع الذكية تشغيل الاختبارات المرئية مقابل خط الأساس الصحيح، والمقارنة داخل نفس فرع الميزة بدلاً من الاعتماد على الفرع الرئيسي افتراضيًا. تتيح لك خيارات الدمج المرنة إنشاء الحالات المرئية المدمجة والموافقة عليها تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى الموافقات اليدوية. تتيح الخطوط الأساسية الديناميكية للفرق تكوين الخطوط الأساسية وفقًا لاستراتيجية الإصدار الخاصة بهم، سواء عن طريق الفرع أو البناء أو المراجع الديناميكية. يتم تقديم هذه الابتكارات من خلال واجهة Visual Merge Studio المعاد تصميمها، والتي توفر توصيات ذكية ومقارنات متفرعة وعناصر تحكم بديهية تعمل على تقليل الجهد اليدوي بنسبة 90%، حتى للمستخدمين غير الفنيين.

بفضل التكامل السلس مع GitHub Actions والقدرة على الترويج للاختبارات المرئية عبر بيئات التجهيز والإنتاج، تلعب SmartUI الآن دورًا محوريًا في تسريع خطوط أنابيب DevOps الحديثة.

قال Mayank Bhola، المؤسس المشارك ورئيس المنتجات في LambdaTest: "يجب أن يعمل الاختبار المرئي مع سير عملك، وليس ضده. يعتبر التفرع الذكي وإدارة خط الأساس بمثابة استجابة لما طلبته فرق التطوير من اختبارات مرئية مدركة للسياق وهو أمر منطقي. هذا ليس مجرد تحديث للميزات؛ بل هو تحول أساسي يفتح المجال للسرعة والوضوح للمطورين وفرق ضمان الجودة وفرق المنتجات على حد سواء".

أصبحت أحدث إمكانيات SmartUI متاحة الآن لجميع مستخدمي المؤسسات على الفور. تستمر LambdaTest في الاستثمار في عمليات التكامل العميقة وتحسينات الأتمتة لتضمين ضمان الجودة المرئي بشكل أكبر في نسيج تسليم البرامج الحديثة.

حول LambdaTest

LambdaTes عبارة عن منصة هندسة الجودة المدعومة بـ GenAI والتي تمكن الفرق من الاختبار بذكاء وبطريقة أكثر ذكاءً وتسليم أسرع. تم تصميمه ليكون واسع النطاق، فهو يوفر سحابة اختبار كاملة مع أكثر من 10 آلاف جهاز حقيقي وأكثر من 3000 متصفح.

بفضل إدارة الاختبار الأصلية للذكاء الاصطناعي، وخوادم MCP، والأتمتة القائمة على الوكيل، يدعم LambdaTest Selenium، وAppium وPlaywright، وجميع الأطر الرئيسية. توفر وكلاء الذكاء الاصطناعي مثل HyperExecute وKaneAI قوة الذكاء الاصطناعي والسحابة إلى سير عمل اختبار البرامج لديك، مما يتيح اختبار الأتمتة السلس مع أكثر من 120 تكاملاً.

تعمل وكلاء LambdaTest على تسريع عملية الاختبار الخاصة بك عبر SDLC بالكامل، بدءًا من تخطيط الاختبار وتأليفه وحتى الأتمتة والبنية الأساسية والتنفيذ وRCA وإعداد التقارير.

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