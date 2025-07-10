شراكة بين Alpaca وZAD لجلب الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى العالم

شراكة بين Alpaca وZAD لجلب الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى العالم
مع تجاوز أصول التمويل الإسلامي العالمية 5.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، يتوقع تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد أن تصل هذه الأصول إلى 7.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028. يأتي هذا إلى حد كبير من الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية وماليزيا والكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا زيادة في الطلب على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وإدراكًا لذلك، تعمل ZAD على توسيع نطاق الوصول إلى أسواقها المحلية في الكويت وأسواق مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية. كانت خططهم التوسعية والتزامهم بجعل الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية متاحًا حجر الزاوية في نجاحهم.
يقول عبد الله العتيبي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ZAD في Fintech Brokerage:"لو كنا تطبيقًا استثماريًا تقليديًا، لما وصلنا إلى مستويات النمو التي حققناها خلال العامين الماضيين. إنه أمر مهم جدًا للناس في المنطقة. إنهم يقدرون ذلك حقًا، ويريدونه، وهم حريصون جدًا على ما يشترونه".
دخلت ZAD في شراكة مع Alpaca لبناء هذه المنتجات، بما في ذلك التمويل الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي تم إطلاقه مؤخرًا. كما أنهم يتعاونون لتقديم التداول بالصمان، وتداول عقود الخيارات، والحسابات النقدية ذات العائد المرتفع، لتصبح واحدة من المنصات الرائدة لتقديم هذه المنتجات بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
في حين أن بناء البنية التحتية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد طرح تحديات فريدة من نوعها، فإن الحلول التي تم تطويرها باستخدام واجهة برمجة تطبيقات وسيط Alpaca قابلة للتطوير عبر المناطق الإسلامية الأخرى. على سبيل المثال، منتج التداول بالضمان هو نموذج إقراض مدعوم بالأصول وليس قائمًا على الفائدة، ويلتزم بالشريعة الإسلامية. يضيف عبد الله: هناك مقدمو خدمات يقولون لك: هذا ما لدينا، خذه أو اتركه". وهذا غير موجود في Alpaca". "إنهم يستمعون إلينا. فهم يفهمون المنطقة بشكل جيد. إنهم يساعدوننا على تقديم أفضل المنتجات الممكنة لعملائنا".
"نحن ممتنون للابتكار مع ZAD في التمويل الإسلامي سريع النمو ومتحمسون لأن نكون شريكهم في تقديم التداول بالضمان المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتداول عقود الخيارات، والتمويل الفوري، وأكثر من ذلك. يقول Yoshi Yokokawa، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Alpaca: "يعد الامتثال للشريعة تركيزًا رئيسيًا في Alpaca بينما نتطلع إلى دعم وتوسيع إمكانية الوصول المالي على مستوى العالم".
حول Alpaca
Alpaca هي شركة وساطة مقرها الولايات المتحدة وبنية أساسية للوساطة في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات والدخل الثابت والتداول على مدار الساعة في 5 أيام في الأسبوع - حيث جمعت أكثر من 170 مليون دولار أمريكي في التمويل. وتحظى شركة Alpaca بدعم من مستثمرين من الدرجة الأولى على مستوى العالم، بما في ذلك Portage Ventures، وSpark Capital، وTribe Capital، وSocial Leverage، وHorizons Ventures، وUnbound، وSBI Group، وDerayah Financial، وElefund، وY Combinator.
حول ZAD
زاد هي منصة استثمار رقمية مقرها الكويت، تقدمها شركة The Securities House ، والتي توفر الوصول إلى سوق الأسهم العالمية وتقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. تهدف ZAD إلى تبسيط عملية الاستثمار والتداول للأشخاص الذين يلتزمون بمبادئ الشريعة الإسلامية.
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