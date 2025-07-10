شراكة بين Alpaca وZAD لجلب الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى العالم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Alpaca ، وهي شركة وساطة ذاتية التسوية ومزوّد واجهات برمجة تطبيقات البنية التحتية للوساطة، وZAD ، وهي منصة استثمارية رائدة مقرها الكويت للأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة، عن شراكتهما الاستراتيجية لتوسيع نطاق الوصول إلى منتجات الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تواصل هذه الشراكة فتح الوصول المالي للمستثمرين الذين يسعون إلى مواءمة نموهم المالي مع المبادئ الإسلامية.

مع تجاوز أصول التمويل الإسلامي العالمية 5.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، يتوقع تقرير صادر عن بنك ستاندرد تشارترد أن تصل هذه الأصول إلى 7.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2028. يأتي هذا إلى حد كبير من الأسواق الرئيسية مثل المملكة العربية السعودية وماليزيا والكويت والإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا زيادة في الطلب على الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وإدراكًا لذلك، تعمل ZAD على توسيع نطاق الوصول إلى أسواقها المحلية في الكويت وأسواق مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية. كانت خططهم التوسعية والتزامهم بجعل الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية متاحًا حجر الزاوية في نجاحهم.

يقول عبد الله العتيبي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ZAD في Fintech Brokerage:"لو كنا تطبيقًا استثماريًا تقليديًا، لما وصلنا إلى مستويات النمو التي حققناها خلال العامين الماضيين. إنه أمر مهم جدًا للناس في المنطقة. إنهم يقدرون ذلك حقًا، ويريدونه، وهم حريصون جدًا على ما يشترونه".

دخلت ZAD في شراكة مع Alpaca لبناء هذه المنتجات، بما في ذلك التمويل الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي تم إطلاقه مؤخرًا. كما أنهم يتعاونون لتقديم التداول بالصمان، وتداول عقود الخيارات، والحسابات النقدية ذات العائد المرتفع، لتصبح واحدة من المنصات الرائدة لتقديم هذه المنتجات بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

في حين أن بناء البنية التحتية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية قد طرح تحديات فريدة من نوعها، فإن الحلول التي تم تطويرها باستخدام واجهة برمجة تطبيقات وسيط Alpaca قابلة للتطوير عبر المناطق الإسلامية الأخرى. على سبيل المثال، منتج التداول بالضمان هو نموذج إقراض مدعوم بالأصول وليس قائمًا على الفائدة، ويلتزم بالشريعة الإسلامية. يضيف عبد الله: هناك مقدمو خدمات يقولون لك: هذا ما لدينا، خذه أو اتركه". وهذا غير موجود في Alpaca". "إنهم يستمعون إلينا. فهم يفهمون المنطقة بشكل جيد. إنهم يساعدوننا على تقديم أفضل المنتجات الممكنة لعملائنا".

"نحن ممتنون للابتكار مع ZAD في التمويل الإسلامي سريع النمو ومتحمسون لأن نكون شريكهم في تقديم التداول بالضمان المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتداول عقود الخيارات، والتمويل الفوري، وأكثر من ذلك. يقول Yoshi Yokokawa، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Alpaca: "يعد الامتثال للشريعة تركيزًا رئيسيًا في Alpaca بينما نتطلع إلى دعم وتوسيع إمكانية الوصول المالي على مستوى العالم".

حول Alpaca

Alpaca هي شركة وساطة مقرها الولايات المتحدة وبنية أساسية للوساطة في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات والدخل الثابت والتداول على مدار الساعة في 5 أيام في الأسبوع - حيث جمعت أكثر من 170 مليون دولار أمريكي في التمويل. وتحظى شركة Alpaca بدعم من مستثمرين من الدرجة الأولى على مستوى العالم، بما في ذلك Portage Ventures، وSpark Capital، وTribe Capital، وSocial Leverage، وHorizons Ventures، وUnbound، وSBI Group، وDerayah Financial، وElefund، وY Combinator.

حول ZAD

زاد هي منصة استثمار رقمية مقرها الكويت، تقدمها شركة The Securities House ، والتي توفر الوصول إلى سوق الأسهم العالمية وتقدم منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية. تهدف ZAD إلى تبسيط عملية الاستثمار والتداول للأشخاص الذين يلتزمون بمبادئ الشريعة الإسلامية.

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