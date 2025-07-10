بلو فايف كابيتال تجمع ملياري دولار لصندوق استثمار خاص في دول الخليج

أعلنت "بلو فايف كابيتال"، وهي شركة استثمار عالمية، اليوم عن انتهاء عملية جمع الأموال لصندوق "بلو فايف ريف الأول للاستثمار الخاص". ويستهدف هذا الصندوق الذي تبلغ قيمته ملياري دولار وهو مسجل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) الاستثمار في الشركات الخاصة ذات رؤوس الأموال الضخمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

يستهدف الصندوق الذي سيُدار من أبوظبي الدخول في استثمارات بحصص أغلبية وأقلية في الشركات الكبيرة التي تسجّل نمواً عالياً والتكتلات التجارية الضخمة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الخليج عموماً، حيث ينصبّ تركيزه على خمسة قطاعات رئيسية هي: الرعاية الصحية والتكنولوجيا والضيافة والطيران والصناعة. وسيستفيد الصندوق من زخم النمو الاقتصادي في المنطقة ومكانتها المتنامية كبوابة إلى مختلف المناطق والاقتصادات في العالم، سواء في الشرق أو الغرب.

وقد قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال: "يُعدُّ صندوقنا الافتتاحي المخصص للاستثمار في الأسهم الخاصة في دول الخليج بقيمة ملياري دولار إنجازاً بارزاً، حيث سيؤدي الصندوق دوراً محورياً في توسيع سوق استثمارات الأسهم الخاصة في دول الخليج، وسيتيح لنا فرصاً للشراكة مع مؤسسين بارزين وفرق إدارة تتمتع بخصال استثنائية بهدف دعم إنشاء شركات رائدة عالمياً تُؤسَّس انطلاقاً من دول الخليج.

"بلو فايف كابيتال" هي واحدة من أسرع شركات إدارة الأصول العالمية نمواً في الخليج، وتضم فريقاً استثمارياً مكوناً من ٢٧ شخصاً في لندن وأبو ظبي ودبي والرياض وجدة والبحرين وبكين.

نبذة عن "بلو فايف كابيتال"

"بلو فايف كابيتال" هي منصة استثمار عالمية تهدف إلى اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي وتمتلك مكاتب في كل من لندن، والمنامة، وأبوظبي، ودبي إمكانية الاستفادة الاستراتيجية من القطاعات التي ستحدد ملامح الجيل القادم من النمو الاقتصادي والتنمية من خلال ثلاثة كيانات متوازية هي:



"بلو فايف المالية" التي تهدف إلى دعم جهود الاندماج والاستحواذ في أجزاء من صناعة الخدمات المالية في مجالات التأمين والثروات الخاصة والأسواق العامة.

"بلو فايف لإدارة الأصول" التي توفّر صناديق استثمارية متخصصة في الأسهم الخاصة والبنية التحتية. "بلو فايف للاستشارات" التي تقدّم المشورة الاستراتيجية المتخصصة للمؤسسات الاستثمارية والشركات الكبرى في دول الخليج وآسيا لتلبية احتياجاتها المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، وزيادة رأس المال، وترتيب الديون.

تأسست "بلو فايف كابيتال"، على يد سعادة حازم بن قاسم، الذي يديرها كذلك، حيث يُعدّ أحد أعرق المستثمرين في رأس المال الخاص. وتؤدي المجموعة المكونة من ٢٥ مساهماً مؤسساً، من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق التي تهتم بها "بلو فايف كابيتال" أي دول مجلس التعاون الخليجي، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، دوراً استشارياً نشطاً في إرشاد الإدارة فيما يتعلق بتطوير الشركة.

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