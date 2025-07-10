النجيل الصناعى.. فرص تصنيعية واعدة

MENAFN - Al-Borsa News) يشهد قطاع النجيل الصناعى طفرة فى النشاط التصنيعى والاستثمارى بمصر، مدفوعاً بتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، فى محاولة لتوطين الصناعات الرياضية.

وتسعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع الاعتماد على النجيل المصنع محليًا، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لتجهيز مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، فى خطوة تعكس التزام الدولة بتعميق الصناعة وتوفير منتجات محلية بجودة تنافس المستورد، مع خلق فرص عمل جديدة داخل هذا القطاع.

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وبحث الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين توقيع شراكة وإنشاء رابطة وتحالف وطنى لإنشاء شركة تختص بالصناعات الرياضية، بهدف تصنيع كل ما يخص ويرتبط بالصناعات الرياضية والنجيل الصناعى ومتطلباته. وهو ما سيُسهم فى تحقيق مصر المزيد من الاكتفاء الذاتى فى تلك الصناعات وتوفير العملات الصعبة للدولة.

من جانبه، قال غريب مهدى، رئيس مجلس إدارة شركة ((جرين كابتل)) للنجيل الصناعي، إن القطاع يشهد توسعاً ملحوظاً فى استخداماته داخل السوق المحلي، إذ أصبح عنصراً أساسياً فى تشطيبات العديد من المشروعات السكنية والسياحية والتجارية، بداية من الشقق والروفات وحتى المطاعم والمنتجعات.

وأضاف لـ((البورصة)) أن النمو الكبير فى الطلب على النجيل الصناعى جاء نتيجة عزوف عدد كبير من العملاء عن استخدام النجيل الطبيعي، نظراً إلى تكلفته المرتفعة وحاجته المستمرة للصيانة والري، ما دفع السوق إلى الاتجاه نحو البدائل الصناعية التى تتميز بالكفاءة وسهولة التركيب والصيانة.

وأوضح ((مهدى))، أن وزارة الشباب والرياضة أبدت اهتماماً كبيراً بتوطين صناعة النجيل الصناعي، وتسعى إلى جذب الشركات المحلية للتوسع فى الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن نسبة المكون المحلى حالياً وصلت إلى 50%، بينما يتم استيراد باقى مستلزمات الإنتاج من دول منها تركيا، وهولندا، وإسبانيا.

وتابع: بعض المنتجات تتراوح نسبة المكون المستورد بها بين 80 و90%، وعمليات التقفيل النهائية تتم بالكامل داخل المصانع المحلية.

ولفت إلى أن أبرز الخامات المستوردة المستهدف توطينها تشمل الشعيرات الاصطناعية وخامات مثل ((باده)) و((ديكس)).

وأكد ((مهدى)) أن ((جرين كابتل)) تصدر حالياً نحو 25% من إنتاجها إلى عدد من الأسواق العربية تشمل السعودية، وليبيا، والسودان، والعراق، وتونس.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك حالياً خطى إنتاج فى مدينة السادس من أكتوبر، وتستهدف إنشاء مصنع جديد فى منطقة السويس على مساحة 4 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 80 و90 مليون جنيه.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تبلغ 150 ألف متر مربع شهرياً، وتخطط لزيادتها إلى 400 ألف متر بعد تشغيل المصنع الجديد، فى محاولة لتعزيز الصادرات وتلبية الطلب المتزايد على المنتج فى السوقين المحلى والإقليمي.

وتسعى ((جرين كابتل)) خلال المرحلة المقبلة إلى توطين إنتاج الخامات الأساسية للنجيل الصناعى داخل مصر، بما يسهم فى تقليل تكاليف الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة المحلية.

وقال أحمد رمضان، مدير شركة ((هافانا جراس)) للنجيل الصناعي، إن الشركة تعتمد بنسبة تتجاوز 95% على مكونات وخامات محلية فى تصنيع النجيل الصناعي، وهو مؤشر إيجابى لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف لـ((البورصة)) أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع حالياً هى عدم استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة المستوردة منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتج النهائي، فى ظل تقلبات سعر الصرف والظروف الاقتصادية العالمية.

وأشار ((رمضان)) إلى أن الطلب على النجيل الصناعى فى السوق يشهد نمواً مستمراً، متوقعاً أن يتضاعف حجم السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة الوعى بمزاياه من حيث الصيانة المنخفضة وتوفير المياه، وتوسيع نطاق استخدامه فى قطاعات متنوعة.

وفيما يخص أسعار البيع، لفت إلى أن سعر المتر من النجيل الصناعى يختلف حسب الخامة والمواصفات، ويتراوح بين 95 – 600 جنيه للمتر.

وأوضح ((رمضان)) أن الشركة تمتلك حالياً 6 خطوط إنتاج تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر شهريًا، وتخطط لإضافة 2 – 3 خطوط جديدة خلال العام المقبل، ما يعزز الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50%.

وأشار إلى أن الشركة تصدر 20% من إنتاجها للأسواق الخارجية، وعلى رأسها الإمارات والسودان، مؤكداً أن السودان على وجه الخصوص يشهد طلباً متزايداً خلال الفترة الأخيرة.

وقال أيمن مندوه، المدير التنفيذى لشركة ((ألفا سبورت)) للملاعب الرياضية والإنشاءات، إن شركته وضعت خطة استراتيجية لاستثمار 200 مليون جنيه بشكل تدريجى بحلول عام 2030، لشراء الآلات والمعدات الهندسية الخاصة بإنتاج النجيل الصناعي، فى محاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمستويات قياسية.

وأضاف لـ((البورصة)) أنه فى حال خلق ما وصفه بـ((المطور الصناعى الرياضي))، ستنشأ بيئة استثمارية موازية تسهم فى تخفيف العبء عن الدولة فى تطوير الأندية والمنشآت الرياضية.

وأشار إلى أن تحسين جودة المنتجات، وخفض التكاليف، ودعم المصدرين بتمويلات مخفضة وتسهيلات ضريبية، يدعم خططهم التوسعية.

ولفت ((مندوه)) إلى أن الشركة تسعى إلى فتح أسواق جديدة فى أفريقيا وآسيا من خلال تعزيز الشراكات الصناعية فى القطاع الرياضي.

وقال مدحت أبورية، مدير الحسابات بشركة ((تريد مارت))، إن السوق المصرى يشهد نمواً ملحوظاً فى قطاعات البناء والتشييد، ما يجعله سوقاً واعداً لصناعة النجيل الصناعى فى مختلف الاستخدامات.

وأضاف أن متوسط سعر متر النجيل الصناعى يبلغ 245 جنيهاً للأنواع القصيرة، وحتى 400 جنيه للأنواع الطويلة، موضحاً أن المستهلك يبحث عن جودة عالية، ومظهر طبيعي، وسهولة صيانة، ومقاومة للعوامل الجوية.

وأوضح ((أبورية)) أن تكلفة تركيب النجيل الصناعى فى مشروع بمساحة 500 متر مربع تصل إلى 7350 دولاراً، وتختلف بحسب نوع النجيل، سواء قصير أو متوسط أو طويل، بالإضافة إلى السمك والمظهر العام.

وقال أمين العجروسي، مسئول الشئون المالية بشركة ((إيديا سبورت))، إن نسبة المكون المحلى فى منتجات الشركة لم تتجاوز 40%، لافتاً إلى أن انخفاض النسبة يعود إلى ندرة الخامات المتوفرة محليًا.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 2.7 مليون متر مربع سنوياً.

وأشار ((العجروسى)) إلى أن القانون المصرى رقم 5 لسنة 2015 يشترط أن تتجاوز نسبة المكون المحلى 35% للمشاركة فى المناقصات الحكومية، وهو ما تسعى الشركة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

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