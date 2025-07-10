النجيل الصناعى.. فرص تصنيعية واعدة
وتسعى وزارة الشباب والرياضة إلى توسيع الاعتماد على النجيل المصنع محليًا، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لتجهيز مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، فى خطوة تعكس التزام الدولة بتعميق الصناعة وتوفير منتجات محلية بجودة تنافس المستورد، مع خلق فرص عمل جديدة داخل هذا القطاع.موضوعات متعلقة “بوني” التركية تنشئ مصنعاً للنسيج في“إندستريا العاشر” باستثمارات 100 مليون دولار المناطق الحرة تجذب المستثمرين الأجانب بعيدا عن تعقيدات السوق المحلي “الشروق للصوب الزراعية” تدشن مصنعا جديدا باستثمارات 150 مليون جنيه
وبحث الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين توقيع شراكة وإنشاء رابطة وتحالف وطنى لإنشاء شركة تختص بالصناعات الرياضية، بهدف تصنيع كل ما يخص ويرتبط بالصناعات الرياضية والنجيل الصناعى ومتطلباته. وهو ما سيُسهم فى تحقيق مصر المزيد من الاكتفاء الذاتى فى تلك الصناعات وتوفير العملات الصعبة للدولة.
من جانبه، قال غريب مهدى، رئيس مجلس إدارة شركة ((جرين كابتل)) للنجيل الصناعي، إن القطاع يشهد توسعاً ملحوظاً فى استخداماته داخل السوق المحلي، إذ أصبح عنصراً أساسياً فى تشطيبات العديد من المشروعات السكنية والسياحية والتجارية، بداية من الشقق والروفات وحتى المطاعم والمنتجعات.
وأضاف لـ((البورصة)) أن النمو الكبير فى الطلب على النجيل الصناعى جاء نتيجة عزوف عدد كبير من العملاء عن استخدام النجيل الطبيعي، نظراً إلى تكلفته المرتفعة وحاجته المستمرة للصيانة والري، ما دفع السوق إلى الاتجاه نحو البدائل الصناعية التى تتميز بالكفاءة وسهولة التركيب والصيانة.
وأوضح ((مهدى))، أن وزارة الشباب والرياضة أبدت اهتماماً كبيراً بتوطين صناعة النجيل الصناعي، وتسعى إلى جذب الشركات المحلية للتوسع فى الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن نسبة المكون المحلى حالياً وصلت إلى 50%، بينما يتم استيراد باقى مستلزمات الإنتاج من دول منها تركيا، وهولندا، وإسبانيا.
وتابع: بعض المنتجات تتراوح نسبة المكون المستورد بها بين 80 و90%، وعمليات التقفيل النهائية تتم بالكامل داخل المصانع المحلية.
ولفت إلى أن أبرز الخامات المستوردة المستهدف توطينها تشمل الشعيرات الاصطناعية وخامات مثل ((باده)) و((ديكس)).
وأكد ((مهدى)) أن ((جرين كابتل)) تصدر حالياً نحو 25% من إنتاجها إلى عدد من الأسواق العربية تشمل السعودية، وليبيا، والسودان، والعراق، وتونس.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك حالياً خطى إنتاج فى مدينة السادس من أكتوبر، وتستهدف إنشاء مصنع جديد فى منطقة السويس على مساحة 4 آلاف متر مربع، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 80 و90 مليون جنيه.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تبلغ 150 ألف متر مربع شهرياً، وتخطط لزيادتها إلى 400 ألف متر بعد تشغيل المصنع الجديد، فى محاولة لتعزيز الصادرات وتلبية الطلب المتزايد على المنتج فى السوقين المحلى والإقليمي.
وتسعى ((جرين كابتل)) خلال المرحلة المقبلة إلى توطين إنتاج الخامات الأساسية للنجيل الصناعى داخل مصر، بما يسهم فى تقليل تكاليف الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم استراتيجية الدولة لتعميق الصناعة المحلية.((رمضان)): ((هافانا جراس)) تعتمد بنسبة 95% على خامات محلية
وقال أحمد رمضان، مدير شركة ((هافانا جراس)) للنجيل الصناعي، إن الشركة تعتمد بنسبة تتجاوز 95% على مكونات وخامات محلية فى تصنيع النجيل الصناعي، وهو مؤشر إيجابى لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف لـ((البورصة)) أن أبرز التحديات التى تواجه القطاع حالياً هى عدم استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، خاصة المستوردة منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتج النهائي، فى ظل تقلبات سعر الصرف والظروف الاقتصادية العالمية.
وأشار ((رمضان)) إلى أن الطلب على النجيل الصناعى فى السوق يشهد نمواً مستمراً، متوقعاً أن يتضاعف حجم السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، مع زيادة الوعى بمزاياه من حيث الصيانة المنخفضة وتوفير المياه، وتوسيع نطاق استخدامه فى قطاعات متنوعة.
وفيما يخص أسعار البيع، لفت إلى أن سعر المتر من النجيل الصناعى يختلف حسب الخامة والمواصفات، ويتراوح بين 95 – 600 جنيه للمتر.
وأوضح ((رمضان)) أن الشركة تمتلك حالياً 6 خطوط إنتاج تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف متر شهريًا، وتخطط لإضافة 2 – 3 خطوط جديدة خلال العام المقبل، ما يعزز الطاقة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 50%.
وأشار إلى أن الشركة تصدر 20% من إنتاجها للأسواق الخارجية، وعلى رأسها الإمارات والسودان، مؤكداً أن السودان على وجه الخصوص يشهد طلباً متزايداً خلال الفترة الأخيرة.((مندوه)): ((ألفا سبورت)) تعتزم استثمار 200 مليون جنيه خلال 5 سنوات لزيادة الإنتاج
وقال أيمن مندوه، المدير التنفيذى لشركة ((ألفا سبورت)) للملاعب الرياضية والإنشاءات، إن شركته وضعت خطة استراتيجية لاستثمار 200 مليون جنيه بشكل تدريجى بحلول عام 2030، لشراء الآلات والمعدات الهندسية الخاصة بإنتاج النجيل الصناعي، فى محاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمستويات قياسية.
وأضاف لـ((البورصة)) أنه فى حال خلق ما وصفه بـ((المطور الصناعى الرياضي))، ستنشأ بيئة استثمارية موازية تسهم فى تخفيف العبء عن الدولة فى تطوير الأندية والمنشآت الرياضية.
وأشار إلى أن تحسين جودة المنتجات، وخفض التكاليف، ودعم المصدرين بتمويلات مخفضة وتسهيلات ضريبية، يدعم خططهم التوسعية.
ولفت ((مندوه)) إلى أن الشركة تسعى إلى فتح أسواق جديدة فى أفريقيا وآسيا من خلال تعزيز الشراكات الصناعية فى القطاع الرياضي.((أبورية)): السوق المصرى يتيح فرصاً واعدة فى الحدائق والملاعب والمساحات التجارية
وقال مدحت أبورية، مدير الحسابات بشركة ((تريد مارت))، إن السوق المصرى يشهد نمواً ملحوظاً فى قطاعات البناء والتشييد، ما يجعله سوقاً واعداً لصناعة النجيل الصناعى فى مختلف الاستخدامات.
وأضاف أن متوسط سعر متر النجيل الصناعى يبلغ 245 جنيهاً للأنواع القصيرة، وحتى 400 جنيه للأنواع الطويلة، موضحاً أن المستهلك يبحث عن جودة عالية، ومظهر طبيعي، وسهولة صيانة، ومقاومة للعوامل الجوية.
وأوضح ((أبورية)) أن تكلفة تركيب النجيل الصناعى فى مشروع بمساحة 500 متر مربع تصل إلى 7350 دولاراً، وتختلف بحسب نوع النجيل، سواء قصير أو متوسط أو طويل، بالإضافة إلى السمك والمظهر العام.((العجروسى)): 2.7 مليون متر مربع طاقة ((إيديا سبورت)) سنويًا
وقال أمين العجروسي، مسئول الشئون المالية بشركة ((إيديا سبورت))، إن نسبة المكون المحلى فى منتجات الشركة لم تتجاوز 40%، لافتاً إلى أن انخفاض النسبة يعود إلى ندرة الخامات المتوفرة محليًا.
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 2.7 مليون متر مربع سنوياً.
وأشار ((العجروسى)) إلى أن القانون المصرى رقم 5 لسنة 2015 يشترط أن تتجاوز نسبة المكون المحلى 35% للمشاركة فى المناقصات الحكومية، وهو ما تسعى الشركة لتحقيقه خلال الفترة المقبلة.بقلم:
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