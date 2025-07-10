"التعمير والإسكان" يفتتح أحدث فروعه في القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) افتتح بنك التعمير والإسكان فرع“أكاسيا” بالقاهرة الجديدة ضمن سلسلة فروعه المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع والتمويل العقاري، ومدحت رضوان رئيس المناطق والفروع، وعدد من قيادات البنك.

ويأتي افتتاح الفرع انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية تعزيز تواجده في مناطق حيوية وبالقرب من قاعدة كبيرة من عملائه الحاليين والمرتقبين، إذ تبنى البنك خطة توسعية مدروسة تستهدف توسيع شبكة فروعه، البالغ عددها أكثر من100 فرع.

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بالإضافة إلى زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي التي وصلت إلى أكثر من 458 ماكينة، بما يلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم المتجددة، وتقديم أفضل مستويات الخدمة المصرفية لهم، مع تجهيز وتهيئة الفروع الجديدة وفقاً لأرقى المستويات الهندسية والإنشائية، وبأحدث التقنيات المصرفية التكنولوجية.

و يتضمن فرع“أكاسيا” بالقاهرة الجديدة مركزاً لخدمة كبار العملاء HDB Royal، وذلك لتقديم خدمات مميزة لتلك الشريحة والوفاء بمتطلباتهم بجودة واحترافية عالية فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية وغير المالية لمساعدتهم على إدارة أموالهم على الوجه الأمثل.

وفي هذا السياق أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عن اعتزازه بمواصلة مصرفه في الحفاظ على مسيرة نموه المستدام، بالإضافة إلى تعزيز تواجده في مواقع استراتيجية تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي.

أشار إلى استكمال مصرفه تنفيذ استراتيجيته التوسعية على المستويين الجغرافي وتطوير الأعمال، مستهدفاً بذلك أن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام.

كما أكد على الالتزام بالاستمرار في تبني أفضل الممارسات لتحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، مع تعظيم الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة والمتابعة المستمرة لتطبيق كل ما يستجد في السوق المصرفي العالمي والمحلي.