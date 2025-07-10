"التعمير والإسكان" يفتتح أحدث فروعه في القاهرة الجديدة

"التعمير والإسكان" يفتتح أحدث فروعه في القاهرة الجديدة
ويأتي افتتاح الفرع انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية تعزيز تواجده في مناطق حيوية وبالقرب من قاعدة كبيرة من عملائه الحاليين والمرتقبين، إذ تبنى البنك خطة توسعية مدروسة تستهدف توسيع شبكة فروعه، البالغ عددها أكثر من100 فرع.موضوعات متعلقة سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 يوليو 2025 “الأوروبي لإعادة الإعمار” يوافق على منح“بنك مصر” 100 مليون دولار البنوك تفعل خطط الطوارئ بعد حريق ((سنترال رمسيس))
بالإضافة إلى زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلي التي وصلت إلى أكثر من 458 ماكينة، بما يلبي احتياجات العملاء وتطلعاتهم المتجددة، وتقديم أفضل مستويات الخدمة المصرفية لهم، مع تجهيز وتهيئة الفروع الجديدة وفقاً لأرقى المستويات الهندسية والإنشائية، وبأحدث التقنيات المصرفية التكنولوجية.
و يتضمن فرع“أكاسيا” بالقاهرة الجديدة مركزاً لخدمة كبار العملاء HDB Royal، وذلك لتقديم خدمات مميزة لتلك الشريحة والوفاء بمتطلباتهم بجودة واحترافية عالية فضلاً عن تقديم الاستشارات المالية وغير المالية لمساعدتهم على إدارة أموالهم على الوجه الأمثل.
وفي هذا السياق أعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عن اعتزازه بمواصلة مصرفه في الحفاظ على مسيرة نموه المستدام، بالإضافة إلى تعزيز تواجده في مواقع استراتيجية تماشيًا مع توجهات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي.
أشار إلى استكمال مصرفه تنفيذ استراتيجيته التوسعية على المستويين الجغرافي وتطوير الأعمال، مستهدفاً بذلك أن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تحسين كفاءة البنك التشغيلية وزيادة مرونته المؤسسية بما يعزز قدرته على الابتكار وتحقيق نمو مستدام.
كما أكد على الالتزام بالاستمرار في تبني أفضل الممارسات لتحسين تجربة العملاء وتعزيز ثقتهم الممتدة لأكثر من 45 عامًا، مع تعظيم الاستفادة القصوى من جميع الفرص المتاحة والمتابعة المستمرة لتطبيق كل ما يستجد في السوق المصرفي العالمي والمحلي.
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