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ارتفاع أسعار النحاس في الولايات المتحدة بأكثر من 2% - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار النحاس في الولايات المتحدة بأكثر من 2% - جريدة البورصة

2025-07-10 04:10:04
(MENAFN- Al-Borsa News) تباينت أسعار النحاس في بورصتي لندن للمعادن وشنغهاي، مع تصاعد التوترات التجارية في ظل إجراءات حمائية من الولايات المتحدة.

وصعدت أسعار عقود النحاس تسليم سبتمبر في بورصة كومكس بنسبة 2.65% إلى 5.632 دولار للرطل.

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وخلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفعت العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 9649 دولارا للطن.

بينما انخفض عقد المعدن الأحمر الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي بنسبة 0.75% ليصل إلى 78.32 ألف يوان (10.913 ألف دولار) للطن.

يأتي هذا بعدما فرض الرئيس“دونالد ترامب” أمس الأربعاء رسومًا جمركية بنسبة 50% على النحاس، قائلاً على وسائل التواصل الاجتماعي إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، وإنه اتُخذ بعد تقييم للأمن القومي.

المصدر:

MENAFN10072025000202011048ID1109782912

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