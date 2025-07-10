ارتفاع أسعار النحاس في الولايات المتحدة بأكثر من 2% - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار النحاس في الولايات المتحدة بأكثر من 2% - جريدة البورصة
وصعدت أسعار عقود النحاس تسليم سبتمبر في بورصة كومكس بنسبة 2.65% إلى 5.632 دولار للرطل.موضوعات متعلقة تي إس إم سي تسجل إيرادات أعلى من المتوقعة وسط تزايد الطلب انخفاض المؤشرات اليابانية مع تقييم تداعيات الرسوم الأمريكية عقود الأسهم الأمريكية تتراجع تحت ضغط سياسات ترامب التجارية
وخلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفعت العقود الآجلة الأكثر نشاطاً للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2% إلى 9649 دولارا للطن.
بينما انخفض عقد المعدن الأحمر الأكثر تداولًا في بورصة شنغهاي بنسبة 0.75% ليصل إلى 78.32 ألف يوان (10.913 ألف دولار) للطن.
يأتي هذا بعدما فرض الرئيس“دونالد ترامب” أمس الأربعاء رسومًا جمركية بنسبة 50% على النحاس، قائلاً على وسائل التواصل الاجتماعي إن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس، وإنه اتُخذ بعد تقييم للأمن القومي.المصدر:
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