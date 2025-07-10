السوق الصينية تفتح شهية النباتات الطبية والعطرية

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت مصادر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن مفاوضات تجري بين جهاز التمثيل التجاري المصري والحكومة الصينية، للتوسع في صادرات النباتات الطبية والعطرية المصرية بدلا من اقتصار التصدير علي 4 منتجات فقط.

وتضم قائمة المنتجات الأربعة المسموح بها، النعناع والسينا والسمسم الأسود والشمر، في حين يتم رفض باقي المنتجات دون أبداء أسباب.

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أضافت المصادر لـ“البورصة”، أن دخول جميع المنتجات من النباتات الطبية والعطرية للسوق الصيني، يمكن أن دعم زيادة الصادرات بنسب تترواح بين 10 ـ 15%، نظرا لكبر حجم السوق الصيني.

وحقق قطاع الحاصلات الزراعية صادرات بقيمة 133 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين بلغ إجمالي صادرات القطاع العام الماضي نحو 400 مليون دولار مقابل 335 مليون دولار عام 2023 بنمو 19.4 %

أوضح المصدر، أن السماح بتصدير جميع الأصناف يدعم زيادة عدد الشركات المصدرة والكميات، مشيرا إلي تنوع منتجات القطاع ووجود طلب عليها من جميع الدول، خاصة دول أوربا والخليج العربي واستراليا وتايوان.

من جانبه، قال ربيع مصطفي، رئيس مجلس إدارة شركة كالانديولا هيربس للأعشاب والنباتات الطبية، إنها تستهدف التوسع في صادرتها ودخول أسواق جديدة والاعتماد علي منتجات“اورجانيك“، مشيرا إلى ان الشركة صدرت بقيمة 3 ملايين دولار العام الماضي وتستهدف نموا بنسبة 30% بنهاية العام الحالي.

أضاف أن الشركة بدأت تصدير النباتات الطبية والعطرية منذ 8 سنوات، واتجهت فى 2020 إلى زراعة المنتجات على مساحة 530 فداناً بمحافظة الوادى الجديد، لافتاً إلى أن 90% من إنتاجها للتصدير و10% للسوق المحلى.

أكد مصطفى، علي أهمية فتح السوق الصيني أمام المنتجات المصرية المتنوعة والتي تشمل الكالانديولا، والشمر، والبقدونس، والكمون، والنعناع الفلفلي، والكزبرة، والريحان، والفلفل الأسود، المورنجا، والبردقوش، والكراوية، واليانسون، والبابونج، وحبة البركة، وحشيشة الليمون، والزنجبيل، والزعتر، بالإضافة إلى الليمون المجفف بالشمس.

من جانبه، قال سيد هاشم، المدير التنفيذي لشركة“بيو هيرب إيجيبت”، إن شركته تُصدر 100% من إنتاجها إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتخطط لضخ استثمارات جديدة لتوسيع طاقتها الإنتاجية الفترة المقبلة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد، مشيرا إلى ان فتح باب التصدير للصين يعد خطوة جيدة لتعزيز صادرات القطاع.

وأوضح أن الشركة تمتلك مصنعين بطاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 2500 طن سنويًا من الأعشاب والبذور، مشيرًا إلى أن المنتجات المصرية تواجه منافسة قوية بالعديد من الدول، مما يتطلب تعزيز تنافسية المنتج المصري من حيث الجودة وآليات التسويق.

أضاف هاشم أن مشروع مدينة النباتات الطبية في بني سويف سيساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع.

وقال محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة“المصرية الخليجية”، إن دعم الحكومة للمشروعات الكبرى في القطاعات الواعدة مثل النباتات الطبية والعطرية يمثل دفعة قوية تسهم في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المصنعة.

وأوضح أن صادرات الشركة من الأعشاب والتوابل ارتفعت خلال عام 2025 لتشكل نحو 75% من إجمالي الإنتاج، مقارنة بـ50% العام السابق، فيما يُخصص 25% فقط من الإنتاج للسوق المحلي.

وأشار إبراهيم، إلى أن الشركة بصدد إنشاء مصنع جديد في مدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، باستثمارات تقدر بنحو 45 مليون جنيه، إذ تم الانتهاء من نحو 30% من أعمال الإنشاء، ومن المخطط بدء التشغيل خلال عام.

وأوضح أن المصنع سيتخصص في غربلة وتجهيز الأعشاب والتوابل المُعدة للتصدير، مثل الكمون، والشمر، والكركديه، والشطة، والبابريكا، إضافة إلى بعض أنواع البقوليات، لتلبية احتياجات الأسواق في أوروبا والسعودية والولايات المتحدة.

ولفت إبراهيم إلى وجود فجوة كبيرة في التسويق الدولي للمنتجات العشبية المصرية مقارنة بقطاعات أخرى مثل العقارات، داعيًا إلى تعزيز أدوات التسويق الإلكتروني وفتح قنوات ترويجية أكثر فاعلية لدعم الانتشار العالمي للمنتج المصري.

وقال محمد علاء رئيس مجلس إدارة شركة“السعداء”، إن مصنع شركته سيركز على إنتاج مجموعة من الأعشاب ذات الطلب المرتفع عالميًا، مثل النعناع، والريحان، وزهور البابونج، والزعتر، والبردقوش، والتي تُستخدم على نطاق واسع في الصناعات الغذائية والطبية.

وأشار إلي اعتزام الشركة تشغيل مصنع جديد لإنتاج الأعشاب الطبية والعطرية العام المقبل بهدف التوسع في التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

أكد علاء أن مشروع مدينة النباتات الطبية الجاري إنشاؤه في بني سويف يُعد تحولًا نوعيًا للقطاع، وسيسهم في رفع معدلات التصدير وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية تقديم حوافز للمصدرين وتحسين منظومة الجودة والاعتماد.

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