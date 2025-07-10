ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف مع التفاؤل بالطلب في أمريكا - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف مع التفاؤل بالطلب في أمريكا - جريدة البورصة
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم سبتمبر بنسبة 0.15% أو 12 سنتًا إلى 70.31 دولار.موضوعات متعلقة تي إس إم سي تسجل إيرادات أعلى من المتوقعة وسط تزايد الطلب انخفاض المؤشرات اليابانية مع تقييم تداعيات الرسوم الأمريكية عقود الأسهم الأمريكية تتراجع تحت ضغط سياسات ترامب التجارية
كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة طفيفة 0.1% أو 7 سنتات إلى 68.45 دولار.
يأتي هذا بعدما هدد الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” البرازيل، بفرض تعريفات جمركية عقابية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف علني مع نظيره البرازيلي“لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”، بحسب“رويترز”.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين ارتفع بنسبة 6% ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي.المصدر:
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