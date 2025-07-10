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ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف مع التفاؤل بالطلب في أمريكا - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف مع التفاؤل بالطلب في أمريكا - جريدة البورصة

2025-07-10 04:10:04
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس المتقلبة، مع تقييم الأسواق آفاق السياسة التجارية الأمريكية وتداعياتها على النمو الاقتصادي العالمي، في ظل التفاؤل بالطلب القوي على البنزين في الولايات المتحدة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” تسليم سبتمبر بنسبة 0.15% أو 12 سنتًا إلى 70.31 دولار.

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كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة طفيفة 0.1% أو 7 سنتات إلى 68.45 دولار.

يأتي هذا بعدما هدد الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” البرازيل، بفرض تعريفات جمركية عقابية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف علني مع نظيره البرازيلي“لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”، بحسب“رويترز”.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين ارتفع بنسبة 6% ليصل إلى 9.2 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي.

المصدر:

MENAFN10072025000202011048ID1109782910

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