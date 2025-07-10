لتخفيف أثر الرسوم .. الشركات اليابانية تخفض أسعار السيارات المصدّرة إلى أمريكا - جريدة البورصة

لتخفيف أثر الرسوم .. الشركات اليابانية تخفض أسعار السيارات المصدّرة إلى أمريكا - جريدة البورصة
وأظهر تقرير أسعار السلع للشركات الصادر عن بنك اليابان اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار التصدير للسيارات المرسلة إلى أمريكا الشمالية تراجع بنسبة 19.4% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على أساس العملة التعاقدية، في أكبر انخفاض يُسجّله المؤشر منذ بدء جمع البيانات في 2016.موضوعات متعلقة تي إس إم سي تسجل إيرادات أعلى من المتوقعة وسط تزايد الطلب انخفاض المؤشرات اليابانية مع تقييم تداعيات الرسوم الأمريكية عقود الأسهم الأمريكية تتراجع تحت ضغط سياسات ترامب التجارية
وتعزز هذه البيانات المؤشرات على أن شركات السيارات اليابانية تسعى جاهدة لتفادي رفع الأسعار بشكل كبير في السوق الأمريكية، رغم أن ترمب بدأ بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات منذ مطلع أبريل.سيف ذو حدين
لكن الجانب الآخر لهذا التوجّه هو تنامي المخاوف بشأن ربحية هذه الشركات، وما إذا كانت ستتمكن من الاستمرار في زيادة الأجور، وهي نقطة محورية في هدف بنك اليابان لتحقيق هدف التضخم المستدام.
وأظهر تقرير اليوم الخميس أيضاً أن أسعار المنتجين في اليابان ارتفعت بنسبة 2.9% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، لكنها تباطأت عن الزيادة المسجّلة في مايو والتي بلغت 3.3%، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط والصلب.
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي، إنه يراقب عن كثب ما إذا كانت دورة الأجور والتضخم ستستمر في ظل الرسوم الأميركية، وذلك لتحديد توقيت الرفع المقبل لأسعار الفائدة.انخفاض قيمة صادرات السيارات اليابانية
كان ترامب قد أعلن يوم الإثنين أن الرسوم الشاملة المفروضة على اليابان سترتفع إلى 25% اعتباراً من الأول من أغسطس، إضافة إلى الرسوم المطبّقة مسبقاً على السيارات والصلب.
ورغم إعلان بعض الشركات اليابانية، مثل“سوبارو كورب”، عن زيادات في الأسعار، إلا أن استراتيجية اليابان في عدم رفع الأسعار بشكل كبير ظهرت جلية في بيانات أخرى.
انخفضت قيمة صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة، والتي تمثل نحو ربع الشحنات المتجهة إلى السوق الأمريكية، بنسبة 24.7% في مايو مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفضت الكميات المُصدّرة بنسبة 3.9% فقط.المصدر:
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