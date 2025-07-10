لتخفيف أثر الرسوم .. الشركات اليابانية تخفض أسعار السيارات المصدّرة إلى أمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت شركات صناعة السيارات اليابانية أسعار منتجاتها المصدّرة إلى الولايات المتحدة بأسرع وتيرة على الإطلاق، في مؤشر على أن الشركات تُضحّي بهوامش أرباحها للحفاظ على تنافسيتها، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات السيارات.

وأظهر تقرير أسعار السلع للشركات الصادر عن بنك اليابان اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار التصدير للسيارات المرسلة إلى أمريكا الشمالية تراجع بنسبة 19.4% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك على أساس العملة التعاقدية، في أكبر انخفاض يُسجّله المؤشر منذ بدء جمع البيانات في 2016.

موضوعاتتي إس إم سي تسجل إيرادات أعلى من المتوقعة وسط تزايد الطلب انخفاض المؤشرات اليابانية مع تقييم تداعيات الرسوم الأمريكية عقود الأسهم الأمريكية تتراجع تحت ضغط سياسات ترامب التجارية

وتعزز هذه البيانات المؤشرات على أن شركات السيارات اليابانية تسعى جاهدة لتفادي رفع الأسعار بشكل كبير في السوق الأمريكية، رغم أن ترمب بدأ بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات منذ مطلع أبريل.

سيف ذو حدين

لكن الجانب الآخر لهذا التوجّه هو تنامي المخاوف بشأن ربحية هذه الشركات، وما إذا كانت ستتمكن من الاستمرار في زيادة الأجور، وهي نقطة محورية في هدف بنك اليابان لتحقيق هدف التضخم المستدام.

وأظهر تقرير اليوم الخميس أيضاً أن أسعار المنتجين في اليابان ارتفعت بنسبة 2.9% في يونيو مقارنة بالعام الماضي، لكنها تباطأت عن الزيادة المسجّلة في مايو والتي بلغت 3.3%، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط والصلب.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي، إنه يراقب عن كثب ما إذا كانت دورة الأجور والتضخم ستستمر في ظل الرسوم الأميركية، وذلك لتحديد توقيت الرفع المقبل لأسعار الفائدة.

انخفاض قيمة صادرات السيارات اليابانية

كان ترامب قد أعلن يوم الإثنين أن الرسوم الشاملة المفروضة على اليابان سترتفع إلى 25% اعتباراً من الأول من أغسطس، إضافة إلى الرسوم المطبّقة مسبقاً على السيارات والصلب.

ورغم إعلان بعض الشركات اليابانية، مثل“سوبارو كورب”، عن زيادات في الأسعار، إلا أن استراتيجية اليابان في عدم رفع الأسعار بشكل كبير ظهرت جلية في بيانات أخرى.

انخفضت قيمة صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة، والتي تمثل نحو ربع الشحنات المتجهة إلى السوق الأمريكية، بنسبة 24.7% في مايو مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفضت الكميات المُصدّرة بنسبة 3.9% فقط.

المصدر: