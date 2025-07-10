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ارتفاع أسعار خام الحديد للجلسة الثالثة على التوالي - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار خام الحديد للجلسة الثالثة على التوالي - جريدة البورصة

2025-07-10 04:10:03
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلةً أعلى مستوى لها في عدة أشهر، وسط تجدد الآمال بإطلاق حزمة إصلاحات جديدة للحد من إنتاج الصلب.

وخلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفع عقد خام الحديد تسليم سبتمبر في بورصة“داليان” الصينية بنسبة 1.95% إلى 751 يوانًا (104.64 دولار) للطن، وهو أعلى مستوى منذ 3 أبريل.

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وفي بورصة سنغافورة، صعدت العقود الآجلة لخام الحديد تسليم أغسطس بنسبة 2.7% إلى 98.65 دولار للطن.

ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، فإن الارتفاع في أسعار خام الحديد مدفوعًا بتوقعات إصلاحات تنظيمية تهدف إلى الحد من إنتاج الصلب، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين في السوق.

المصدر:

MENAFN10072025000202011048ID1109782908

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