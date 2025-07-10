ارتفاع أسعار خام الحديد للجلسة الثالثة على التوالي - جريدة البورصة

ارتفاع أسعار خام الحديد للجلسة الثالثة على التوالي - جريدة البورصة
وخلال تعاملات اليوم الخميس، ارتفع عقد خام الحديد تسليم سبتمبر في بورصة“داليان” الصينية بنسبة 1.95% إلى 751 يوانًا (104.64 دولار) للطن، وهو أعلى مستوى منذ 3 أبريل.موضوعات متعلقة تي إس إم سي تسجل إيرادات أعلى من المتوقعة وسط تزايد الطلب انخفاض المؤشرات اليابانية مع تقييم تداعيات الرسوم الأمريكية عقود الأسهم الأمريكية تتراجع تحت ضغط سياسات ترامب التجارية
وفي بورصة سنغافورة، صعدت العقود الآجلة لخام الحديد تسليم أغسطس بنسبة 2.7% إلى 98.65 دولار للطن.
ووفقًا لما نقلته“رويترز” عن مصادر على دراية بالأمر، فإن الارتفاع في أسعار خام الحديد مدفوعًا بتوقعات إصلاحات تنظيمية تهدف إلى الحد من إنتاج الصلب، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين في السوق.المصدر:
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