الشروق للصوب الزراعية تدشن مصنعا جديدا باستثمارات 150 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة الشروق للصوب الزراعية والصناعات الهندسية، تدشين مصنع جديد باستثمارات 150 مليون جنيه.

قال مؤمن عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة مصنع“الشروق“، إن الشركة تخطط لافتتاح مصنع جديد في محافظة سوهاج باستثمارات 150 مليون جنيه، خلال شهرين، لزيادة الطاقة الإنتاجية ضمن الخطة التوسعية للشركة.

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أضاف لـ“البورصة”، أن المصنع الحالي يقع في الصالحية الجديدة باستثمارات 35 مليون جنيه، وينتج نحو 120 صوبة ذكية شهريًا، 80% منها يوجه للسوق المحلي، فيما يتم تصدير النسبة المتبقية ، مع خطة للتوسع في الأسواق الخليجية، خاصة السعودية والإمارات والبحرين.

أكد عبدالحميد، أن الشركة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة“ري نايل” المتخصصة في تقدم تقنيات وحلول إنترنت الأشياء المتطور في جميع القطاعات الزراعية بهدف إنتاج أول صوبة زراعية ذكية مصرية بالكامل، يمكن التحكم في بيئتها الداخلية عن بُعد باستخدام تطبيق على الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن“الصوبة الذكية” الجديدة تُمكّن المزارعين من إدارة أنظمة التهوية، والتبريد، والتدفئة، بالإضافة إلى فتح وغلق الستائر من أي مكان داخل أو خارج مصر، مما يُمثل خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي في قطاع الزراعة، ويُسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي.

وهذا التعاون يأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث قطاع الصوب الزراعية في مصر، والعمل على تطوير نماذج أكثر حداثة يمكن تصديرها للأسواق الخارجية.

ولفت عبدالحميد إلى أن شركته بخطوة مصنع الشروق ستصبح أول جهة في مصر تنفذ مشروعًا فعليًا ضمن مبادرة“الـ 100 ألف صوبة”، ولديه شراكات موسعة مع منظمات دولية منها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تعاون فعال مع الجامعات المصرية لتنفيذ مشروعات بحثية ومحطات تطعيم ومبادرات تطوير زراعي في عدد من المحافظات.

ويعد مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية من أهم المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2023 بهدف توفير الغذاء للمصريين، وتحقيق الأمن الغذائى فى ظل تزايد عدد السكان بشكل ملحوظ.

قال عبدالحميد، إن المصنع نفذ مشروعات صوب زراعية في عدد من الدول الأفريقية، منها السودان، والصومال، وجنوب أفريقيا، مشيرًا إلى أنه كان من المخطط تنفيذ مشروع قومي في السودان قبل اندلاع الثورة هناك، ما أدى إلى توقف المشروع.

أضاف أن الزراعة داخل الصوب توفر إنتاجية أعلى 10 مرات، مقارنة بالزراعة التقليدية المكشوفة في بعض المحاصيل، موضحًا أن التوترات الإقليمية وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل خلال الفترة الماضية رفعت الطلب على الصوب، نظرًا إلى حاجة الدول لتأمين مصادر الغذاء بشكل مستمر.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع، أوضح عبد الحميد أن نقص العمالة الفنية المدربة يُعد أبرز العقبات، مما دفع المصنع إلى التعاون مع الجامعات والمدارس الفنية لتدريب وتأهيل الطلاب وتشغيلهم داخل المنشآت الصناعية، بما يسهم في دعم سوق العمل وتوفير كوادر مؤهلة لهذا النوع من الصناعات الزراعية المتطورة.

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