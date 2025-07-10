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ترامب يفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على البرازيل - جريدة البورصة

ترامب يفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على البرازيل - جريدة البورصة

2025-07-10 04:10:03
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الرئيس الأمريكي“دونالد ترامب” عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على البرازيل، في إجراء انتقامي رداً على العلاقة التجارية غير العادلة بين البلدين، فضلاً عن استمرار محاكمة الرئيس السابق“جايير بولسونارو”.

وأخطر“ترامب” البرازيل بالرسوم الجديدة على الواردات في خطاب رسمي أمس الأربعاء، قائلاً إن الولايات المتحدة ستُحقق أيضاً في أي ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدولة اللاتينية.

موضوعات متعلقة تي إس إم سي تسجل إيرادات أعلى من المتوقعة وسط تزايد الطلب انخفاض المؤشرات اليابانية مع تقييم تداعيات الرسوم الأمريكية عقود الأسهم الأمريكية تتراجع تحت ضغط سياسات ترامب التجارية

وأوضح أن التحقيق سيستند إلى الهجمات المستمرة من جانب البرازيل على الأنشطة التجارية الرقمية للشركات الأمريكية.

ويعد المعدل الجديد للرسوم الجمركية الأمريكية على البرازيل أعلى كثيراً عن الذي أعلن عنه“ترامب” يوم الثاني من أبريل الماضي، عند 10% فقط، ضمن حزمة“رسوم يوم التحرير” التي علّق تطبيقها لاحقاً.

المصدر:

MENAFN10072025000202011048ID1109782906

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