ترامب يفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على البرازيل - جريدة البورصة
وأخطر“ترامب” البرازيل بالرسوم الجديدة على الواردات في خطاب رسمي أمس الأربعاء، قائلاً إن الولايات المتحدة ستُحقق أيضاً في أي ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدولة اللاتينية.موضوعات متعلقة تي إس إم سي تسجل إيرادات أعلى من المتوقعة وسط تزايد الطلب انخفاض المؤشرات اليابانية مع تقييم تداعيات الرسوم الأمريكية عقود الأسهم الأمريكية تتراجع تحت ضغط سياسات ترامب التجارية
وأوضح أن التحقيق سيستند إلى الهجمات المستمرة من جانب البرازيل على الأنشطة التجارية الرقمية للشركات الأمريكية.
ويعد المعدل الجديد للرسوم الجمركية الأمريكية على البرازيل أعلى كثيراً عن الذي أعلن عنه“ترامب” يوم الثاني من أبريل الماضي، عند 10% فقط، ضمن حزمة“رسوم يوم التحرير” التي علّق تطبيقها لاحقاً.المصدر:
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