الأسبوع المقبل.. انطلاق موسم تصديري واعد لـالمانجو

MENAFN - Al-Borsa News) تتأهب شركات تصدير المانجو لانطلاق الموسم الفعلي للتصدير منتصف الأسبوع المقبل، وتسعى لتأمين جميع احتياجاتها بعد استقبال طلبات تصديرية قوية من عدة دول.

قال عبدالرحمن الأنصاري، رئيس شركة الأنصاري لتصدير الحاصلات الزراعية، إن الشركة استقبلت العديد من الطلبات التصديرية للعديد من الأسواق قبل انطلاق الموسم.

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أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تصدر منتجاتها إلى إسبانيا وهولندا وكندا وإيطاليا والمجر والمكسيك والمغرب وتركيا وجميع الدول العربية، لافتا إلى أن المانجو المصرية تلقى طلبًا كثيفا فى العديد من الأسواق، بدعم من مواصفاتها وجودتها التى تتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات الدولية.

أشار الأنصاري، إلى أن أسعار تصدير المانجو تبدأ من 50 جنيها للكيلو، في حين تتراوح بين 25 ـ 40 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلي.

وتابع:“بشائر المحصول جيدة والكميات كبيرة جدًا وستفى بجميع التعاقدات التصديرية، بجانب أنها ستحقق فائضا كبيرا”، موضحًا أن بشائر محصول الصعيد بدأت حاليًا، وستنطلق فى محافظة الإسماعيلية التى تعد أكبر منتج خلال 10 أيام.

لفت الأنصاري، إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة إماراتية لتصدير معظم طاقتها الإنتاجية من العديد من الحاصلات الزراعية خلال العام، مضيفا أن الشركة أثبتت جدارتها فى تصدير التمور للعديد من الدول على مدار 3 سنوات.

وبلغت صادرات مصر من المانجو خلال الموسم الماضى 2024 نحو 141.5 مليون دولار، بكميات تصل إلى 148 ألف طن، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال وليد رشاد رئيس شركة كليما لتصدير الحاصلات الزراعية، إن معظم الشركات التصديرية تتسارع لتأمين احتياجاتها بعد استقبالها لطلبات تصديرية قوية قبل انطلاق الموسم.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف 35% نموًا فى صادراتها من المانجو بدعم من اقتحام أسواق تصديرية جديدة واستقبال طلبيات تصديرية من عملاء جدد.

ولفت رشاد، إلى أن محصول المانجو الموجود فى السوق حاليًا من محافظات الوجه القبلي، وهي أنواع شكلها جيد، لكن مذاقها ليس الأفضل، موضحًا أن أفضل أنواع المانجو هي التي تزرع فى محافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن الطلب التصديري الحالي كبير على“المانجو R2” التى يصل سعرها إلى 75 جنيهًا للكيلو، وتمتاز بمواصفات وجودة عالية. كما يشتد الطلب الخارجي على أصناف ((الكيت)) التى تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات، والناعومي والكنت والزبدية، والياسمينا، والصديقة، والأوستن، والفص.

وتوقع رشاد، ارتفاع أسعار المانجو المصري مثل السكري والزبدية بنسبة تصل إلى 45%، لتتراوح أسعارها بين 25 ـ 30 جنيهًا للكيلو، مقارنة بأسعار تتراوح بين 17 ـ 18 جنيهًا العام الماضي، بسبب تراجع إنتاج الثمار على الأشجار بسبب التغيرات المناخية.

وأكد أن المزايا اللوجستية التى تتمتع بها مصر وارتفاع الإنتاج، مكن صادرات المانجو من مواصلة النمو خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تكيفها مع ظروف السوق العالمية، والاستفادة من اللوجستيات وجودة المنتج وتنافسية الأسعار.

واستوردت تركيا أكثر من 1000 طن من المانجو المصرى بقيمة 1.1 مليون دولار خلال الموسم الماضى، ما دعم تصنيفها بين أبرز 7 وجهات لصادرات المانجو المصرية بعد دول الخليج والمملكة المتحدة والمغرب.

وفي موسم 2021/2022، كانت البرازيل وبيرو وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار هي الدول الرئيسية الموردة للمانجو إلى تركيا. ومع ذلك، في موسم 2022/2023، انخفضت الواردات من جنوب أفريقيا وكوت ديفوار بشكل حاد، مما سمح لبوركينا فاسو ومصر بزيادة صادراتهما إلى تركيا.

بينما شهد موسم 2023/2024 انخفاضًا في إنتاج بيرو، إحدى أكبر الدول المصدرة للمانجو في العالم، بنسبة 70% بسبب سوء الأحوال الجوية الناجم عن إعصار النينيو. وقد مكّن هذا الانخفاض من تعزيز مكانة مصر السوقية بشكل أكبر.

وقال محمد السيد، مصدر مانجو ووسيط لكبرى الشركات، إن الموسم الحالي سيشهد إنطلاقة قوية للمانجو المصرية للأسواق العالمية، بدعم من جودة المنتج ومواصفاته التى تتوافق مع الاشتراطات الأوروبية.

أضاف لـ”البورصة”، أن انتاج المانجو جيد ويكفى للطلب التصديرى والاستهلاك المحلى سواء للأفراد أو مصانع العصائر والمركزات.

أشار السيد، إلى أنه استقبل تعاقدات تصل إلى 500 طن لدول منها روسيا وانجلترا ودول عربية، الأمر الذى دفعه للبحث عن المواصفات والجودة التى تطلبتها تلك التعاقدات وذلك للحفاظ عليها والتوسع في تلك الأسواق.

ولفت إلى أن قرب انتهاء الموسم فى الأسواق المنافسة لمصر مثل الهند وباكستان، يدعم انطلاقة قوية للمنتج فى الأسواق التى تصدر لها تلك الدول.

وسبق أن وافقت وزارة الزراعة الأردنية، على منح التراخيص الخاصة باستيراد المانجو المصرية الشهر الماضى، لتدخل الأردن اعتبارا من 20 يونيو الماضي.