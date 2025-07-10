الأسبوع المقبل.. انطلاق موسم تصديري واعد لـالمانجو

الأسبوع المقبل.. انطلاق موسم تصديري واعد لـالمانجو
قال عبدالرحمن الأنصاري، رئيس شركة الأنصاري لتصدير الحاصلات الزراعية، إن الشركة استقبلت العديد من الطلبات التصديرية للعديد من الأسواق قبل انطلاق الموسم.موضوعات متعلقة سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 10 يوليو 2025 مؤشرات البورصة المصرية ترتفع بتداولات 438 مليون جنيه “بوني” التركية تنشئ مصنعاً للنسيج في“إندستريا العاشر” باستثمارات 100 مليون دولار
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تصدر منتجاتها إلى إسبانيا وهولندا وكندا وإيطاليا والمجر والمكسيك والمغرب وتركيا وجميع الدول العربية، لافتا إلى أن المانجو المصرية تلقى طلبًا كثيفا فى العديد من الأسواق، بدعم من مواصفاتها وجودتها التى تتوافق مع الاشتراطات والمتطلبات الدولية.
أشار الأنصاري، إلى أن أسعار تصدير المانجو تبدأ من 50 جنيها للكيلو، في حين تتراوح بين 25 ـ 40 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلي.
وتابع:“بشائر المحصول جيدة والكميات كبيرة جدًا وستفى بجميع التعاقدات التصديرية، بجانب أنها ستحقق فائضا كبيرا”، موضحًا أن بشائر محصول الصعيد بدأت حاليًا، وستنطلق فى محافظة الإسماعيلية التى تعد أكبر منتج خلال 10 أيام.
لفت الأنصاري، إلى أن الشركة وقعت اتفاقية مع شركة إماراتية لتصدير معظم طاقتها الإنتاجية من العديد من الحاصلات الزراعية خلال العام، مضيفا أن الشركة أثبتت جدارتها فى تصدير التمور للعديد من الدول على مدار 3 سنوات.
وبلغت صادرات مصر من المانجو خلال الموسم الماضى 2024 نحو 141.5 مليون دولار، بكميات تصل إلى 148 ألف طن، وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.رشاد: 45% زيادة في أسعار السكري والزبدية.. والطلب يشتد على“R2′′ و”الكيت”
وقال وليد رشاد رئيس شركة كليما لتصدير الحاصلات الزراعية، إن معظم الشركات التصديرية تتسارع لتأمين احتياجاتها بعد استقبالها لطلبات تصديرية قوية قبل انطلاق الموسم.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف 35% نموًا فى صادراتها من المانجو بدعم من اقتحام أسواق تصديرية جديدة واستقبال طلبيات تصديرية من عملاء جدد.
ولفت رشاد، إلى أن محصول المانجو الموجود فى السوق حاليًا من محافظات الوجه القبلي، وهي أنواع شكلها جيد، لكن مذاقها ليس الأفضل، موضحًا أن أفضل أنواع المانجو هي التي تزرع فى محافظة الإسماعيلية.
وأوضح أن الطلب التصديري الحالي كبير على“المانجو R2” التى يصل سعرها إلى 75 جنيهًا للكيلو، وتمتاز بمواصفات وجودة عالية. كما يشتد الطلب الخارجي على أصناف ((الكيت)) التى تستحوذ على النسبة الأكبر من الصادرات، والناعومي والكنت والزبدية، والياسمينا، والصديقة، والأوستن، والفص.
وتوقع رشاد، ارتفاع أسعار المانجو المصري مثل السكري والزبدية بنسبة تصل إلى 45%، لتتراوح أسعارها بين 25 ـ 30 جنيهًا للكيلو، مقارنة بأسعار تتراوح بين 17 ـ 18 جنيهًا العام الماضي، بسبب تراجع إنتاج الثمار على الأشجار بسبب التغيرات المناخية.
وأكد أن المزايا اللوجستية التى تتمتع بها مصر وارتفاع الإنتاج، مكن صادرات المانجو من مواصلة النمو خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تكيفها مع ظروف السوق العالمية، والاستفادة من اللوجستيات وجودة المنتج وتنافسية الأسعار.
واستوردت تركيا أكثر من 1000 طن من المانجو المصرى بقيمة 1.1 مليون دولار خلال الموسم الماضى، ما دعم تصنيفها بين أبرز 7 وجهات لصادرات المانجو المصرية بعد دول الخليج والمملكة المتحدة والمغرب.
وفي موسم 2021/2022، كانت البرازيل وبيرو وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار هي الدول الرئيسية الموردة للمانجو إلى تركيا. ومع ذلك، في موسم 2022/2023، انخفضت الواردات من جنوب أفريقيا وكوت ديفوار بشكل حاد، مما سمح لبوركينا فاسو ومصر بزيادة صادراتهما إلى تركيا.
بينما شهد موسم 2023/2024 انخفاضًا في إنتاج بيرو، إحدى أكبر الدول المصدرة للمانجو في العالم، بنسبة 70% بسبب سوء الأحوال الجوية الناجم عن إعصار النينيو. وقد مكّن هذا الانخفاض من تعزيز مكانة مصر السوقية بشكل أكبر.السيد: قرب انتهاء الموسم فى الهند وباكستان يدعم انطلاقة قوية للمنتج المصري
وقال محمد السيد، مصدر مانجو ووسيط لكبرى الشركات، إن الموسم الحالي سيشهد إنطلاقة قوية للمانجو المصرية للأسواق العالمية، بدعم من جودة المنتج ومواصفاته التى تتوافق مع الاشتراطات الأوروبية.
أضاف لـ”البورصة”، أن انتاج المانجو جيد ويكفى للطلب التصديرى والاستهلاك المحلى سواء للأفراد أو مصانع العصائر والمركزات.
أشار السيد، إلى أنه استقبل تعاقدات تصل إلى 500 طن لدول منها روسيا وانجلترا ودول عربية، الأمر الذى دفعه للبحث عن المواصفات والجودة التى تطلبتها تلك التعاقدات وذلك للحفاظ عليها والتوسع في تلك الأسواق.
ولفت إلى أن قرب انتهاء الموسم فى الأسواق المنافسة لمصر مثل الهند وباكستان، يدعم انطلاقة قوية للمنتج فى الأسواق التى تصدر لها تلك الدول.
وسبق أن وافقت وزارة الزراعة الأردنية، على منح التراخيص الخاصة باستيراد المانجو المصرية الشهر الماضى، لتدخل الأردن اعتبارا من 20 يونيو الماضي.
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