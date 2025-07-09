رئيس الاتحاد السعودي: كأس العالم للرياضات الإلكترونية أثبتت للعالم ثراء المنطقة العربية بالمواهب

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رئيس الاتحاد السعودي: كأس العالم للرياضات الإلكترونية أثبتت للعالم ثراء المنطقة العربية بالمواهب
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 9 - 7 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن سلطان اليوم الاربعاء أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تنطلق غدا الخميس في العاصمة السعودية (الرياض) أثبتت للعالم غنى المنطقة الخليجية والعربية بالمواهب الشابة في هذا المجال المتنامي.
وقال الأمير فيصل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المؤتمر الصحفي لإطلاق البطولة إن منطقتنا مليئة بالمواهب وهذه البطولة تتيح الفرصة لإبرازها للعالم موضحا أن النسخة الثانية من البطولة عززت رغبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم في القدوم إلى السعودية والمشاركة فيها.
وأضاف أن استضافة المملكة للبطولة تهدف إلى تقديم صورة مشرفة عن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي بشكل عام وهو ما تحقق من خلال ارتفاع عدد اللاعبين المشاركين هذا العام مقارنة بالنسخة السابقة.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي شدد الأمير فيصل على أن المملكة ماضية في بناء إرث عالمي في مجال الرياضات الإلكترونية مؤكدا أن نسخة عام 2024 كانت مجرد بداية فيما تتسع النسخة الحالية لتشمل مشاركة نحو 2000 لاعب و200 فريق من أكثر من 100 دولة مقارنة ب 1500 لاعب و 80 فريقا من 60 دولة في العام الماضي.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت إن البطولة نمت بشكل غير متوقع خلال فترة وجيزة وأصبحت واحدة من أكبر الفعاليات في هذا القطاع مشيرا إلى أنها تبث بـ 30 لغة عبر أكثر من 100 شريك إعلامي وبما يزيد عن ثلاثة آلاف ساعة بث مباشر.
وأوضح رايشرت أن البطولة باتت منصة بارزة لسرد قصص اللاعبين والفرق والأندية الطامحة لتحقيق إنجازات متميزة مؤكدا أن قصص النجاح الفردي والأداء الجماعي أصبحت مصدر إلهام لملايين المتابعين حول العالم.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران في المؤتمر الصحفي إن الفريق المنظم يطمح إلى زيادة عدد الألعاب ضمن منافسات البطولة سنويا بهدف تعزيز الحماس وتقديم تجربة مثالية للمشاركين والجمهور على حد سواء.
وأشار إلى أن نسخة هذا العام تتضمن 25 منافسة تغطي 24 لعبة وتقدم أكبر مجموع جوائز مالية في تاريخ الرياضات الإلكترونية إذ تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار مشددا على أن البطولة تجسد طموحات السعودية ضمن رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
وأوضح بن حمران أن البطولة تستند إلى أربع ركائز أساسية هي أفضل اللاعبين وأفضل الفرق وأفضل الألعاب وأفضل تجربة جماهيرية مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على الجوائز المالية بل يتعداه إلى بناء منظومة تنافسية عالمية مستدامة تدعم تطوير القطاع من خلال اللاعبين والفرق والمجتمعات.
وبين أن الحدث استقطب أكثر من 30 ناديا محترفا من دول عدة من بينها الصين والهند وأمريكا وأوروبا لافتا إلى أن نسخة عام 2025 ستشهد تنظيم مهرجانات ترفيهية مصاحبة بهدف تعزيز التفاعل وتوسيع الأثر الاقتصادي والسياحي للبطولة. (النهاية)
خ ن ش / ح م ف
الرياض - 9 - 7 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن سلطان اليوم الاربعاء أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تنطلق غدا الخميس في العاصمة السعودية (الرياض) أثبتت للعالم غنى المنطقة الخليجية والعربية بالمواهب الشابة في هذا المجال المتنامي.
وقال الأمير فيصل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المؤتمر الصحفي لإطلاق البطولة إن منطقتنا مليئة بالمواهب وهذه البطولة تتيح الفرصة لإبرازها للعالم موضحا أن النسخة الثانية من البطولة عززت رغبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم في القدوم إلى السعودية والمشاركة فيها.
وأضاف أن استضافة المملكة للبطولة تهدف إلى تقديم صورة مشرفة عن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي بشكل عام وهو ما تحقق من خلال ارتفاع عدد اللاعبين المشاركين هذا العام مقارنة بالنسخة السابقة.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي شدد الأمير فيصل على أن المملكة ماضية في بناء إرث عالمي في مجال الرياضات الإلكترونية مؤكدا أن نسخة عام 2024 كانت مجرد بداية فيما تتسع النسخة الحالية لتشمل مشاركة نحو 2000 لاعب و200 فريق من أكثر من 100 دولة مقارنة ب 1500 لاعب و 80 فريقا من 60 دولة في العام الماضي.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت إن البطولة نمت بشكل غير متوقع خلال فترة وجيزة وأصبحت واحدة من أكبر الفعاليات في هذا القطاع مشيرا إلى أنها تبث بـ 30 لغة عبر أكثر من 100 شريك إعلامي وبما يزيد عن ثلاثة آلاف ساعة بث مباشر.
وأوضح رايشرت أن البطولة باتت منصة بارزة لسرد قصص اللاعبين والفرق والأندية الطامحة لتحقيق إنجازات متميزة مؤكدا أن قصص النجاح الفردي والأداء الجماعي أصبحت مصدر إلهام لملايين المتابعين حول العالم.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران في المؤتمر الصحفي إن الفريق المنظم يطمح إلى زيادة عدد الألعاب ضمن منافسات البطولة سنويا بهدف تعزيز الحماس وتقديم تجربة مثالية للمشاركين والجمهور على حد سواء.
وأشار إلى أن نسخة هذا العام تتضمن 25 منافسة تغطي 24 لعبة وتقدم أكبر مجموع جوائز مالية في تاريخ الرياضات الإلكترونية إذ تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار مشددا على أن البطولة تجسد طموحات السعودية ضمن رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
وأوضح بن حمران أن البطولة تستند إلى أربع ركائز أساسية هي أفضل اللاعبين وأفضل الفرق وأفضل الألعاب وأفضل تجربة جماهيرية مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على الجوائز المالية بل يتعداه إلى بناء منظومة تنافسية عالمية مستدامة تدعم تطوير القطاع من خلال اللاعبين والفرق والمجتمعات.
وبين أن الحدث استقطب أكثر من 30 ناديا محترفا من دول عدة من بينها الصين والهند وأمريكا وأوروبا لافتا إلى أن نسخة عام 2025 ستشهد تنظيم مهرجانات ترفيهية مصاحبة بهدف تعزيز التفاعل وتوسيع الأثر الاقتصادي والسياحي للبطولة. (النهاية)
خ ن ش / ح م ف
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