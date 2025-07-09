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رئيس الاتحاد السعودي: كأس العالم للرياضات الإلكترونية أثبتت للعالم ثراء المنطقة العربية بالمواهب

رئيس الاتحاد السعودي: كأس العالم للرياضات الإلكترونية أثبتت للعالم ثراء المنطقة العربية بالمواهب

2025-07-09 11:14:41
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الشمري
الرياض - 9 - 7 (كونا) -- أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن سلطان اليوم الاربعاء أن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي تنطلق غدا الخميس في العاصمة السعودية (الرياض) أثبتت للعالم غنى المنطقة الخليجية والعربية بالمواهب الشابة في هذا المجال المتنامي.
وقال الأمير فيصل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب المؤتمر الصحفي لإطلاق البطولة إن منطقتنا مليئة بالمواهب وهذه البطولة تتيح الفرصة لإبرازها للعالم موضحا أن النسخة الثانية من البطولة عززت رغبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم في القدوم إلى السعودية والمشاركة فيها.
وأضاف أن استضافة المملكة للبطولة تهدف إلى تقديم صورة مشرفة عن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي بشكل عام وهو ما تحقق من خلال ارتفاع عدد اللاعبين المشاركين هذا العام مقارنة بالنسخة السابقة.
وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي شدد الأمير فيصل على أن المملكة ماضية في بناء إرث عالمي في مجال الرياضات الإلكترونية مؤكدا أن نسخة عام 2024 كانت مجرد بداية فيما تتسع النسخة الحالية لتشمل مشاركة نحو 2000 لاعب و200 فريق من أكثر من 100 دولة مقارنة ب 1500 لاعب و 80 فريقا من 60 دولة في العام الماضي.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية رالف رايشرت إن البطولة نمت بشكل غير متوقع خلال فترة وجيزة وأصبحت واحدة من أكبر الفعاليات في هذا القطاع مشيرا إلى أنها تبث بـ 30 لغة عبر أكثر من 100 شريك إعلامي وبما يزيد عن ثلاثة آلاف ساعة بث مباشر.
وأوضح رايشرت أن البطولة باتت منصة بارزة لسرد قصص اللاعبين والفرق والأندية الطامحة لتحقيق إنجازات متميزة مؤكدا أن قصص النجاح الفردي والأداء الجماعي أصبحت مصدر إلهام لملايين المتابعين حول العالم.
من جهته قال الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية فيصل بن حمران في المؤتمر الصحفي إن الفريق المنظم يطمح إلى زيادة عدد الألعاب ضمن منافسات البطولة سنويا بهدف تعزيز الحماس وتقديم تجربة مثالية للمشاركين والجمهور على حد سواء.
وأشار إلى أن نسخة هذا العام تتضمن 25 منافسة تغطي 24 لعبة وتقدم أكبر مجموع جوائز مالية في تاريخ الرياضات الإلكترونية إذ تتجاوز قيمتها 70 مليون دولار مشددا على أن البطولة تجسد طموحات السعودية ضمن رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية.
وأوضح بن حمران أن البطولة تستند إلى أربع ركائز أساسية هي أفضل اللاعبين وأفضل الفرق وأفضل الألعاب وأفضل تجربة جماهيرية مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على الجوائز المالية بل يتعداه إلى بناء منظومة تنافسية عالمية مستدامة تدعم تطوير القطاع من خلال اللاعبين والفرق والمجتمعات.
وبين أن الحدث استقطب أكثر من 30 ناديا محترفا من دول عدة من بينها الصين والهند وأمريكا وأوروبا لافتا إلى أن نسخة عام 2025 ستشهد تنظيم مهرجانات ترفيهية مصاحبة بهدف تعزيز التفاعل وتوسيع الأثر الاقتصادي والسياحي للبطولة. (النهاية)

خ ن ش / ح م ف


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