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سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان تكثيف الجهود لتحقيق إيقاف دائم لإطلاق النار في غزة

سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان تكثيف الجهود لتحقيق إيقاف دائم لإطلاق النار في غزة

2025-07-09 11:14:41
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 9 - 7 (كونا) -- بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء تكثيف جهود تحقيق إيقاف دائم لإطلاق النار في غزة وإحياء مساعي إعادة الإعمار ومسار السلام في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إنه جرى خلال الاتصال التشاور حول قضايا المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن الملف النووي الإيراني وسبل استعادة المسار الدبلوماسي والمفاوضات السياسية تأمينا لاستدامة الأمن والاستقرار وكل ما من شأنه أن يبعد المنطقة وشعوبها عن مخاطر التصعيد والحروب.
وأضاف البيان أن الوزيرين تناولا علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين ومتابعة بعض البرامج المتصلة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية. (النهاية)

ن ف ع / م م ج


MENAFN09072025000071011013ID1109782100

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