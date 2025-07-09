سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان تكثيف الجهود لتحقيق إيقاف دائم لإطلاق النار في غزة

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سلطنة عمان وبريطانيا تبحثان تكثيف الجهود لتحقيق إيقاف دائم لإطلاق النار في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 9 - 7 (كونا) -- بحث وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع نظيره البريطاني ديفيد لامي في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء تكثيف جهود تحقيق إيقاف دائم لإطلاق النار في غزة وإحياء مساعي إعادة الإعمار ومسار السلام في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إنه جرى خلال الاتصال التشاور حول قضايا المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن الملف النووي الإيراني وسبل استعادة المسار الدبلوماسي والمفاوضات السياسية تأمينا لاستدامة الأمن والاستقرار وكل ما من شأنه أن يبعد المنطقة وشعوبها عن مخاطر التصعيد والحروب.
وأضاف البيان أن الوزيرين تناولا علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين ومتابعة بعض البرامج المتصلة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية. (النهاية)
ن ف ع / م م ج
وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إنه جرى خلال الاتصال التشاور حول قضايا المنطقة وتبادل وجهات النظر بشأن الملف النووي الإيراني وسبل استعادة المسار الدبلوماسي والمفاوضات السياسية تأمينا لاستدامة الأمن والاستقرار وكل ما من شأنه أن يبعد المنطقة وشعوبها عن مخاطر التصعيد والحروب.
وأضاف البيان أن الوزيرين تناولا علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين ومتابعة بعض البرامج المتصلة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية. (النهاية)
ن ف ع / م م ج
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