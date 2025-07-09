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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة

2025-07-09 11:14:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 7 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز وذلك إثر "دعواتها المتكررة لاتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات أمريكيين" على صلة بحرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في غزة.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان أن قرار فرض العقوبات على ألبانيز يأتي "بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس دونالد ترامب والمتعلق بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح روبيو أن المسؤولة الأممية "تعاونت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود التحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم دون موافقة بلديهما".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ليسا طرفا في نظام روما الأساسي.
وأكد الوزير الأمريكي أن "الولايات المتحدة أدانت مرارا أنشطة ألبانيز" مشيرا في هذا الصدد إلى توصيتها للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومة الاحتلال يوآف غالانت.
وأكد بيان وزير الخارجية الأمريكي أن ألبانيز "صعدت مؤخرا هذه الجهود بإرسال رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم بما في ذلك شركات أمريكية كبرى في قطاعات المال والتكنولوجيا والدفاع والطاقة والضيافة" مشيرا الى انها "وجهت اتهامات متطرفة لا أساس لها وأوصت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ضد هذه الشركات ومديريها التنفيذيين".
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد اتهمت في تقرير لها الخميس الماضي عشرات الشركات العالمية بعضها أمريكية بدعم أعمال الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة داعية لاتخاذ إجراءات ضدها. (النهاية)

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