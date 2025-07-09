الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة

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الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 7 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء فرض عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز وذلك إثر "دعواتها المتكررة لاتخاذ إجراءات بحق مسؤولين وشركات أمريكيين" على صلة بحرب الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في غزة.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان أن قرار فرض العقوبات على ألبانيز يأتي "بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس دونالد ترامب والمتعلق بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح روبيو أن المسؤولة الأممية "تعاونت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود التحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم دون موافقة بلديهما".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ليسا طرفا في نظام روما الأساسي.
وأكد الوزير الأمريكي أن "الولايات المتحدة أدانت مرارا أنشطة ألبانيز" مشيرا في هذا الصدد إلى توصيتها للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومة الاحتلال يوآف غالانت.
وأكد بيان وزير الخارجية الأمريكي أن ألبانيز "صعدت مؤخرا هذه الجهود بإرسال رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم بما في ذلك شركات أمريكية كبرى في قطاعات المال والتكنولوجيا والدفاع والطاقة والضيافة" مشيرا الى انها "وجهت اتهامات متطرفة لا أساس لها وأوصت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ضد هذه الشركات ومديريها التنفيذيين".
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد اتهمت في تقرير لها الخميس الماضي عشرات الشركات العالمية بعضها أمريكية بدعم أعمال الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة داعية لاتخاذ إجراءات ضدها. (النهاية)
ع س ج / ف ا س
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان أن قرار فرض العقوبات على ألبانيز يأتي "بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر عن الرئيس دونالد ترامب والمتعلق بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية".
وأوضح روبيو أن المسؤولة الأممية "تعاونت بشكل مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود التحقيق مع مواطنين أمريكيين أو إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم دون موافقة بلديهما".
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ليسا طرفا في نظام روما الأساسي.
وأكد الوزير الأمريكي أن "الولايات المتحدة أدانت مرارا أنشطة ألبانيز" مشيرا في هذا الصدد إلى توصيتها للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في حكومة الاحتلال يوآف غالانت.
وأكد بيان وزير الخارجية الأمريكي أن ألبانيز "صعدت مؤخرا هذه الجهود بإرسال رسائل تهديد إلى عشرات الكيانات حول العالم بما في ذلك شركات أمريكية كبرى في قطاعات المال والتكنولوجيا والدفاع والطاقة والضيافة" مشيرا الى انها "وجهت اتهامات متطرفة لا أساس لها وأوصت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية ضد هذه الشركات ومديريها التنفيذيين".
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد اتهمت في تقرير لها الخميس الماضي عشرات الشركات العالمية بعضها أمريكية بدعم أعمال الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة داعية لاتخاذ إجراءات ضدها. (النهاية)
ع س ج / ف ا س
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