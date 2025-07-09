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مبعوث أممي يشدد على ضرورة تجنيب اليمن التورط في أزمات إقليمية

مبعوث أممي يشدد على ضرورة تجنيب اليمن التورط في أزمات إقليمية

2025-07-09 11:14:40
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 7 (كونا) -- شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الأربعاء على ضرورة حماية اليمن من مزيد من التورط في أزمات إقليمية قد تؤدي إلى تقويض وضعه الهش في ظل ما يواجهه من تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية متفاقمة.
وقال غروندبرغ في إحاطة عبر الاتصال المرئي أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الوضع في اليمن إن "مستقبل البلاد يعتمد على عزمنا الجماعي لحمايته من المزيد من المعاناة ومنح شعبه الأمل والكرامة التي يستحقها بشدة".
وأعرب المبعوث الأممي عن القلق البالغ إزاء تصاعد التوتر في البحر الأحمر مع شن جماعة (أنصار الله) (الحوثيين) هجمات على سفينتين تجاريتين في وقت سابق من هذا الأسبوع مما أدى إلى خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين بالإضافة إلى احتمال وقوع أضرار بيئية.
وأشار غروندبرغ كذلك إلى غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت صنعاء بالإضافة إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء في وقت سابق مشددا على وجوب حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وضمان عدم استهداف البنية التحتية المدنية.
وفيما يتعلق بالوضع العسكري داخل اليمن أوضح أن خطوط المواجهة لا تزال صامدة بشكل عام إلا أن الوضع يبقى هشا وغير قابل للتنبؤ مع استمرار الاشتباكات في محافظات مثل الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة.
وعن الوضع الاقتصادي قال غروندبرغ إن "المال القليل بين أيدي الناس إما تتراجع قيمته أو ينهار حرفيا ويتزايد القلق بين المواطنين والقطاع الخاص إزاء الوضع الاقتصادي المتردي في جميع أنحاء البلاد".
ودعا المبعوث الخاص إلى التركيز على ثلاثة مجالات أساسية لتحقيق تقدم فعلي أولها دعم جهود خفض التصعيد على جبهات القتال والعمل مع الأطراف المعنية لوضع معايير إيقاف إطلاق نار شامل أما ثانيها التمهيد لحوار سياسي بين الأطراف اليمنية حيث أفاد بأن مكتبه سيواصل العمل الفني مع تلك الأطراف لدفع هذه المسارات.
وأكد المبعوث الأممي أن ثالث الأولويات تتمثل في العمل مع الأطراف الإقليمية والدولية على ضمانات أمنية أوسع بما يشمل حرية الملاحة في البحر الأحمر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وختم غروندبرغ إحاطته بتجديد الدعوة لجماعة (أنصار الله) للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
ونبه في هذا الصدد إلى تزايد عدد الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية قائلا "إنهم بحاجة إلى المساعدة الطبية ويحتاجون إلى العودة إلى ديارهم مع عائلاتهم ولن نسمح بنسيان هذه القضية". (النهاية)

ع س ت / ح م ف


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