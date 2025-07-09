(الوطني للثقافة) الكويتي يطلق مهرجان صيفي ثقافي الـ17 متضمنا أنشطة وفعاليات على مدى سبعة أسابيع

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(الوطني للثقافة) الكويتي يطلق مهرجان صيفي ثقافي الـ17 متضمنا أنشطة وفعاليات على مدى سبعة أسابيع
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 7 (كونا) -- أطلق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي اليوم الأربعاء مهرجان (صيفي ثقافي الـ17) بحفل غنائي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تضمن باقة من أغنيات الفنان فضل شاكر.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار في كلمة خلال افتتاح المهرجان في قاعة الشيخ جابر العلي إن (صيفي ثقافي) في نسخته الـ17 يجسد التزام (المجلس) بدعم كل ما ينهض بالعقل ويثري الروح ويعزز حضور الثقافة في تفاصيل الحياة اليومية.
وأضاف الجسار أن هذه التظاهرة السنوية أصبحت بفضل الحضور والتفاعل إحدى المحطات اللامعة في خارطة الثقافة الكويتية وركيزة ثابتة تجمع كوكبة من الفنانين والمبدعين والباحثين عن الجمال والفن.
وأكد أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يؤمن بأن الثقافة مسؤولية مشتركة مثمنا التعاون البناء مع القطاع الخاص الذي يشكل رافدا مهما لإغناء الساحة الفكرية وتحقيق التكامل في تنفيذ برامج المهرجان.
وأوضح أن شراكة (المجلس) مع المؤسسات والأفراد أسهمت في توسيع نطاق الحضور الثقافي ونقل النشاط الفني إلى فضاءات أكثر قربا من الجمهور مبينا أن هذا التفاعل بين القطاعين العام والخاص يمثل نهجا استراتيجيا لبناء مجتمع ثقافي حيوي ومتجدد ينتمي إلى تراثه وينفتح على آفاق المستقبل.
وبين الجسار أن المهرجان يتضمن هذا العام العديد من الأنشطة التي تجسد الهوية العربية وتحتفي بتراث الكويت الفني من خلال فعاليات متنوعة تشمل الطفل والأسرة إضافة إلى تقديم ورش عمل نوعية متخصصة في مجالات أدبية وفنية على مدى سبعة أسابيع مبينا أن جميع المواقع والمراكز الثقافية والمتاحف ستسخر لخدمة برامج المهرجان.
وأشار إلى أن هذا المهرجان ليس مجرد حراك ثقافي موسمي فحسب إنما هو تعبير حي عن التزام (المجلس) بمبدأ أن "الثقافة حقل للجميع وجسر للتلاقي بين الأجيال ونافذة على عوالم الإبداع الإنساني" موجها شكره لكل من أسهم في إنجاح هذه النسخة من المهرجان وللحضور الكريم الذي يمثل الهدف والرسالة.
وتغنى في الحفل الذي كان عريفه الإعلامي هاشم أسد الفنانان محمد فضل شاكر ورنين الشعار بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم حيث قدموا باقة من أغنيات الفنان فضل شاكر كما تم تكريم الفرقة والفنانين المشاركين من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. (النهاية)
ش ه د / ع ع ح
وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار في كلمة خلال افتتاح المهرجان في قاعة الشيخ جابر العلي إن (صيفي ثقافي) في نسخته الـ17 يجسد التزام (المجلس) بدعم كل ما ينهض بالعقل ويثري الروح ويعزز حضور الثقافة في تفاصيل الحياة اليومية.
وأضاف الجسار أن هذه التظاهرة السنوية أصبحت بفضل الحضور والتفاعل إحدى المحطات اللامعة في خارطة الثقافة الكويتية وركيزة ثابتة تجمع كوكبة من الفنانين والمبدعين والباحثين عن الجمال والفن.
وأكد أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يؤمن بأن الثقافة مسؤولية مشتركة مثمنا التعاون البناء مع القطاع الخاص الذي يشكل رافدا مهما لإغناء الساحة الفكرية وتحقيق التكامل في تنفيذ برامج المهرجان.
وأوضح أن شراكة (المجلس) مع المؤسسات والأفراد أسهمت في توسيع نطاق الحضور الثقافي ونقل النشاط الفني إلى فضاءات أكثر قربا من الجمهور مبينا أن هذا التفاعل بين القطاعين العام والخاص يمثل نهجا استراتيجيا لبناء مجتمع ثقافي حيوي ومتجدد ينتمي إلى تراثه وينفتح على آفاق المستقبل.
وبين الجسار أن المهرجان يتضمن هذا العام العديد من الأنشطة التي تجسد الهوية العربية وتحتفي بتراث الكويت الفني من خلال فعاليات متنوعة تشمل الطفل والأسرة إضافة إلى تقديم ورش عمل نوعية متخصصة في مجالات أدبية وفنية على مدى سبعة أسابيع مبينا أن جميع المواقع والمراكز الثقافية والمتاحف ستسخر لخدمة برامج المهرجان.
وأشار إلى أن هذا المهرجان ليس مجرد حراك ثقافي موسمي فحسب إنما هو تعبير حي عن التزام (المجلس) بمبدأ أن "الثقافة حقل للجميع وجسر للتلاقي بين الأجيال ونافذة على عوالم الإبداع الإنساني" موجها شكره لكل من أسهم في إنجاح هذه النسخة من المهرجان وللحضور الكريم الذي يمثل الهدف والرسالة.
وتغنى في الحفل الذي كان عريفه الإعلامي هاشم أسد الفنانان محمد فضل شاكر ورنين الشعار بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم حيث قدموا باقة من أغنيات الفنان فضل شاكر كما تم تكريم الفرقة والفنانين المشاركين من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. (النهاية)
ش ه د / ع ع ح
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