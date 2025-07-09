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(الوطني للثقافة) الكويتي يطلق مهرجان صيفي ثقافي الـ17 متضمنا أنشطة وفعاليات على مدى سبعة أسابيع

(الوطني للثقافة) الكويتي يطلق مهرجان صيفي ثقافي الـ17 متضمنا أنشطة وفعاليات على مدى سبعة أسابيع

2025-07-09 11:14:39
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 7 (كونا) -- أطلق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي اليوم الأربعاء مهرجان (صيفي ثقافي الـ17) بحفل غنائي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي تضمن باقة من أغنيات الفنان فضل شاكر.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار في كلمة خلال افتتاح المهرجان في قاعة الشيخ جابر العلي إن (صيفي ثقافي) في نسخته الـ17 يجسد التزام (المجلس) بدعم كل ما ينهض بالعقل ويثري الروح ويعزز حضور الثقافة في تفاصيل الحياة اليومية.
وأضاف الجسار أن هذه التظاهرة السنوية أصبحت بفضل الحضور والتفاعل إحدى المحطات اللامعة في خارطة الثقافة الكويتية وركيزة ثابتة تجمع كوكبة من الفنانين والمبدعين والباحثين عن الجمال والفن.
وأكد أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يؤمن بأن الثقافة مسؤولية مشتركة مثمنا التعاون البناء مع القطاع الخاص الذي يشكل رافدا مهما لإغناء الساحة الفكرية وتحقيق التكامل في تنفيذ برامج المهرجان.
وأوضح أن شراكة (المجلس) مع المؤسسات والأفراد أسهمت في توسيع نطاق الحضور الثقافي ونقل النشاط الفني إلى فضاءات أكثر قربا من الجمهور مبينا أن هذا التفاعل بين القطاعين العام والخاص يمثل نهجا استراتيجيا لبناء مجتمع ثقافي حيوي ومتجدد ينتمي إلى تراثه وينفتح على آفاق المستقبل.
وبين الجسار أن المهرجان يتضمن هذا العام العديد من الأنشطة التي تجسد الهوية العربية وتحتفي بتراث الكويت الفني من خلال فعاليات متنوعة تشمل الطفل والأسرة إضافة إلى تقديم ورش عمل نوعية متخصصة في مجالات أدبية وفنية على مدى سبعة أسابيع مبينا أن جميع المواقع والمراكز الثقافية والمتاحف ستسخر لخدمة برامج المهرجان.
وأشار إلى أن هذا المهرجان ليس مجرد حراك ثقافي موسمي فحسب إنما هو تعبير حي عن التزام (المجلس) بمبدأ أن "الثقافة حقل للجميع وجسر للتلاقي بين الأجيال ونافذة على عوالم الإبداع الإنساني" موجها شكره لكل من أسهم في إنجاح هذه النسخة من المهرجان وللحضور الكريم الذي يمثل الهدف والرسالة.
وتغنى في الحفل الذي كان عريفه الإعلامي هاشم أسد الفنانان محمد فضل شاكر ورنين الشعار بقيادة المايسترو مايكل إبراهيم حيث قدموا باقة من أغنيات الفنان فضل شاكر كما تم تكريم الفرقة والفنانين المشاركين من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. (النهاية)

ش ه د / ع ع ح


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