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كأس العالم للأندية للقدم.. (باريس سان جيرمان) يتغلب على (ريال مدريد) برباعية ليواجه (تشيلسي) في النهائي

كأس العالم للأندية للقدم.. (باريس سان جيرمان) يتغلب على (ريال مدريد) برباعية ليواجه (تشيلسي) في النهائي

2025-07-09 11:14:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 7 (كونا) -- تغلب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء على نظيره ريال مدريد الإسباني (4 - 0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في أمريكا ليضرب موعدا في المباراة النهائية مع نظيره (تشيلسي) الإنجليزي.
وعلى استاد (ميتلايف) تألق (باريس سان جيرمان) وسيطر على أغلب مجريات اللقاء الذي استهله بهدفين في الدقائق الأولى إثر هفوتين دفاعيتين من الفريق الإسباني استغلهما فابيان رويز في الدقيقة السادسة وعثمان ديمبيلي في الدقيقة التاسعة.
واستمرت سيطرة الفريق الفرنسي الذي سجل هدفه الثالث عن طريق فابيان رويز مرة أخرى في الدقيقة الـ24 في حين اختتم غونزالو راموس أهداف فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة الـ87.
ويواجه (باريس سان جيرمان) الأحد المقبل في المباراة النهائية (تشيلسي) الذي تأهل أمس إثر فوزه على (فلومنينيسي) البرازيلي (2- 0). (النهاية)

س ع د / ع ع ح


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