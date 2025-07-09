كأس العالم للأندية للقدم.. (باريس سان جيرمان) يتغلب على (ريال مدريد) برباعية ليواجه (تشيلسي) في النهائي

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كأس العالم للأندية للقدم.. (باريس سان جيرمان) يتغلب على (ريال مدريد) برباعية ليواجه (تشيلسي) في النهائي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 7 (كونا) -- تغلب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأربعاء على نظيره ريال مدريد الإسباني (4 - 0) في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في أمريكا ليضرب موعدا في المباراة النهائية مع نظيره (تشيلسي) الإنجليزي.
وعلى استاد (ميتلايف) تألق (باريس سان جيرمان) وسيطر على أغلب مجريات اللقاء الذي استهله بهدفين في الدقائق الأولى إثر هفوتين دفاعيتين من الفريق الإسباني استغلهما فابيان رويز في الدقيقة السادسة وعثمان ديمبيلي في الدقيقة التاسعة.
واستمرت سيطرة الفريق الفرنسي الذي سجل هدفه الثالث عن طريق فابيان رويز مرة أخرى في الدقيقة الـ24 في حين اختتم غونزالو راموس أهداف فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة الـ87.
ويواجه (باريس سان جيرمان) الأحد المقبل في المباراة النهائية (تشيلسي) الذي تأهل أمس إثر فوزه على (فلومنينيسي) البرازيلي (2- 0). (النهاية)
س ع د / ع ع ح
وعلى استاد (ميتلايف) تألق (باريس سان جيرمان) وسيطر على أغلب مجريات اللقاء الذي استهله بهدفين في الدقائق الأولى إثر هفوتين دفاعيتين من الفريق الإسباني استغلهما فابيان رويز في الدقيقة السادسة وعثمان ديمبيلي في الدقيقة التاسعة.
واستمرت سيطرة الفريق الفرنسي الذي سجل هدفه الثالث عن طريق فابيان رويز مرة أخرى في الدقيقة الـ24 في حين اختتم غونزالو راموس أهداف فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة الـ87.
ويواجه (باريس سان جيرمان) الأحد المقبل في المباراة النهائية (تشيلسي) الذي تأهل أمس إثر فوزه على (فلومنينيسي) البرازيلي (2- 0). (النهاية)
س ع د / ع ع ح
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