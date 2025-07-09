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الرئيس الأمريكي لقادة 5 دول إفريقية: سنغير نهجنا تجاه إفريقيا من المساعدات إلى التجارة

الرئيس الأمريكي لقادة 5 دول إفريقية: سنغير نهجنا تجاه إفريقيا من المساعدات إلى التجارة

2025-07-09 11:14:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 7 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقادة خمس دول إفريقية اليوم الأربعاء إنه سيغير نهج الولايات المتحدة تجاه القارة من المساعدات إلى التجارة.
وقال ترامب في بداية لقاء عقده في البيت الأبيض مع قادة من الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال "إدارتي ملتزمة بتعزيز صداقاتنا في إفريقيا من خلال جهود التنمية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الولايات المتحدة وشركائنا ونحن ننتقل من نهج المعونة الأمريكية إلى التجارة".
وأضاف "يبدو أن التجارة تشكل أساسا مكنني من تسوية العديد من النزاعات مثل النزاع بين الهند وباكستان وبين كوسوفو وصربيا".
وأكد ترامب "أغلقنا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد) للقضاء على الهدر والاحتيال وسوء المعاملة. ونحن نعمل بلا كلل لخلق فرص اقتصادية جديدة تشمل الولايات المتحدة والعديد من الدول الإفريقية".
وشدد على أن إفريقيا "تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة لا مثيل لها في أماكن أخرى من نواح عديدة".
ونوه بأن تأسيس روابط تجارية مع إفريقيا "سيكون على المدى الطويل أكثر فعالية واستدامة وفائدة من أي شيء آخر يمكننا القيام به معا".
كما حث "الدول الحاضرة هنا اليوم على زيادة استثماراتها في الدفاع ونأمل بالطبع شراء معداتنا لأننا نصنع أفضل المعدات الدفاعية".
وعلى الصعيد السياسي أكد الرئيس الأمريكي أنه "لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به" لفض النزاعات في القارة الإفريقية.
وأكد "سنسهل السلام في أماكن مثل السودان وليبيا وغيرها" مؤكدا "هناك الكثير من الغضب في قارتكم وقد تمكنا من حل الكثير منه".
وحث القادة الافارقة على مواصلة "مكافحة الإرهاب. فهو مشكلة كبيرة في إفريقيا".
وفيما يتعلق بملف الهجرة عبر ترامب عن أمله بأن "نتمكن من خفض المعدلات المرتفعة للأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم وأن نحرز تقدما في اتفاقيات الدول الثالثة الآمنة".
وردا على سؤال بشأن اعلان الصين الشهر الماضي أنها ستوقف الرسوم على وارداتها من جميع شركائها الأفارقة تقريبا قال ترامب "اننا نعامل إفريقيا بشكل أفضل بكثير من الصين أو أي دولة أخرى".
وأوضح "نحن نعامل إفريقيا معاملة حسنة بطرق مختلفة بما في ذلك الرسوم الجمركية لكن بعض الدول الإفريقية تفرض علينا رسوما جمركية باهظة وسيلغون هذه الرسوم".
وأضاف "لقد أبلغوني بالفعل أنهم سيلغون هذه الرسوم". (النهاية)

ر س ر / م م ج


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