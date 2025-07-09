الرئيس الأمريكي لقادة 5 دول إفريقية: سنغير نهجنا تجاه إفريقيا من المساعدات إلى التجارة

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الرئيس الأمريكي لقادة 5 دول إفريقية: سنغير نهجنا تجاه إفريقيا من المساعدات إلى التجارة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 7 (كونا) -- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقادة خمس دول إفريقية اليوم الأربعاء إنه سيغير نهج الولايات المتحدة تجاه القارة من المساعدات إلى التجارة.
وقال ترامب في بداية لقاء عقده في البيت الأبيض مع قادة من الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال "إدارتي ملتزمة بتعزيز صداقاتنا في إفريقيا من خلال جهود التنمية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الولايات المتحدة وشركائنا ونحن ننتقل من نهج المعونة الأمريكية إلى التجارة".
وأضاف "يبدو أن التجارة تشكل أساسا مكنني من تسوية العديد من النزاعات مثل النزاع بين الهند وباكستان وبين كوسوفو وصربيا".
وأكد ترامب "أغلقنا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد) للقضاء على الهدر والاحتيال وسوء المعاملة. ونحن نعمل بلا كلل لخلق فرص اقتصادية جديدة تشمل الولايات المتحدة والعديد من الدول الإفريقية".
وشدد على أن إفريقيا "تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة لا مثيل لها في أماكن أخرى من نواح عديدة".
ونوه بأن تأسيس روابط تجارية مع إفريقيا "سيكون على المدى الطويل أكثر فعالية واستدامة وفائدة من أي شيء آخر يمكننا القيام به معا".
كما حث "الدول الحاضرة هنا اليوم على زيادة استثماراتها في الدفاع ونأمل بالطبع شراء معداتنا لأننا نصنع أفضل المعدات الدفاعية".
وعلى الصعيد السياسي أكد الرئيس الأمريكي أنه "لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به" لفض النزاعات في القارة الإفريقية.
وأكد "سنسهل السلام في أماكن مثل السودان وليبيا وغيرها" مؤكدا "هناك الكثير من الغضب في قارتكم وقد تمكنا من حل الكثير منه".
وحث القادة الافارقة على مواصلة "مكافحة الإرهاب. فهو مشكلة كبيرة في إفريقيا".
وفيما يتعلق بملف الهجرة عبر ترامب عن أمله بأن "نتمكن من خفض المعدلات المرتفعة للأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم وأن نحرز تقدما في اتفاقيات الدول الثالثة الآمنة".
وردا على سؤال بشأن اعلان الصين الشهر الماضي أنها ستوقف الرسوم على وارداتها من جميع شركائها الأفارقة تقريبا قال ترامب "اننا نعامل إفريقيا بشكل أفضل بكثير من الصين أو أي دولة أخرى".
وأوضح "نحن نعامل إفريقيا معاملة حسنة بطرق مختلفة بما في ذلك الرسوم الجمركية لكن بعض الدول الإفريقية تفرض علينا رسوما جمركية باهظة وسيلغون هذه الرسوم".
وأضاف "لقد أبلغوني بالفعل أنهم سيلغون هذه الرسوم". (النهاية)
ر س ر / م م ج
وقال ترامب في بداية لقاء عقده في البيت الأبيض مع قادة من الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال "إدارتي ملتزمة بتعزيز صداقاتنا في إفريقيا من خلال جهود التنمية الاقتصادية التي تعود بالنفع على الولايات المتحدة وشركائنا ونحن ننتقل من نهج المعونة الأمريكية إلى التجارة".
وأضاف "يبدو أن التجارة تشكل أساسا مكنني من تسوية العديد من النزاعات مثل النزاع بين الهند وباكستان وبين كوسوفو وصربيا".
وأكد ترامب "أغلقنا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو اس ايد) للقضاء على الهدر والاحتيال وسوء المعاملة. ونحن نعمل بلا كلل لخلق فرص اقتصادية جديدة تشمل الولايات المتحدة والعديد من الدول الإفريقية".
وشدد على أن إفريقيا "تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة لا مثيل لها في أماكن أخرى من نواح عديدة".
ونوه بأن تأسيس روابط تجارية مع إفريقيا "سيكون على المدى الطويل أكثر فعالية واستدامة وفائدة من أي شيء آخر يمكننا القيام به معا".
كما حث "الدول الحاضرة هنا اليوم على زيادة استثماراتها في الدفاع ونأمل بالطبع شراء معداتنا لأننا نصنع أفضل المعدات الدفاعية".
وعلى الصعيد السياسي أكد الرئيس الأمريكي أنه "لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به" لفض النزاعات في القارة الإفريقية.
وأكد "سنسهل السلام في أماكن مثل السودان وليبيا وغيرها" مؤكدا "هناك الكثير من الغضب في قارتكم وقد تمكنا من حل الكثير منه".
وحث القادة الافارقة على مواصلة "مكافحة الإرهاب. فهو مشكلة كبيرة في إفريقيا".
وفيما يتعلق بملف الهجرة عبر ترامب عن أمله بأن "نتمكن من خفض المعدلات المرتفعة للأشخاص الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم وأن نحرز تقدما في اتفاقيات الدول الثالثة الآمنة".
وردا على سؤال بشأن اعلان الصين الشهر الماضي أنها ستوقف الرسوم على وارداتها من جميع شركائها الأفارقة تقريبا قال ترامب "اننا نعامل إفريقيا بشكل أفضل بكثير من الصين أو أي دولة أخرى".
وأوضح "نحن نعامل إفريقيا معاملة حسنة بطرق مختلفة بما في ذلك الرسوم الجمركية لكن بعض الدول الإفريقية تفرض علينا رسوما جمركية باهظة وسيلغون هذه الرسوم".
وأضاف "لقد أبلغوني بالفعل أنهم سيلغون هذه الرسوم". (النهاية)
ر س ر / م م ج
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