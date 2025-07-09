  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
ترامب يفرض رسوما جمركية على البرازيل بنسبة 50 بالمئة ابتداء من مطلع أغسطس المقبل

ترامب يفرض رسوما جمركية على البرازيل بنسبة 50 بالمئة ابتداء من مطلع أغسطس المقبل

2025-07-09 11:14:38
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 7 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات البرازيلية القادمة إلى الولايات المتحدة..
وقال ترامب في رسالة وجهها إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا "سنفرض على البرازيل ابتداء من 1 أغسطس 2025 تعريفة جمركية بنسبة 50 بالمئة على جميع المنتجات البرازيلية التي تصل إلى الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب مخاطبا دا سيلفا "افهم رجاء أن نسبة 50 بالمئة أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق تكافؤ الفرص الذي يجب أن نتمتع به مع بلدكم. ومن الضروري أن نقوم بهذا الأمر لتصحيح الظلم الفادح التي يرتكبه النظام الحالي".
وحذر ترامب رئيس البرازيل "إذا قررت لأي سبب من الأسباب زيادة تعريفاتك فإن الرقم الذي تختاره لزيادتها ستتم إضافته إلى نسبة 50 بالمئة التي نفرضها".
وتابع ترامب "ناقشنا لسنوات علاقتنا التجارية مع البرازيل وخلصنا إلى أنه يجب علينا الابتعاد عن العلاقة التجارية طويلة الأمد وغير العادلة للغاية الناتجة عن سياسات البرازيل الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية. لقد كانت علاقتنا للأسف بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما لكنه استثنى من ذلك الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده ما أدى إلى استمرار انتشار المخاوف الاقتصادية خصوصا تلك المتعلقة باستمرار ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين بشكل مباشر. (النهاية)

ع س ج / م م ج


MENAFN09072025000071011013ID1109782094

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث