ترامب يفرض رسوما جمركية على البرازيل بنسبة 50 بالمئة ابتداء من مطلع أغسطس المقبل

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ترامب يفرض رسوما جمركية على البرازيل بنسبة 50 بالمئة ابتداء من مطلع أغسطس المقبل
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 7 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على المنتجات البرازيلية القادمة إلى الولايات المتحدة..
وقال ترامب في رسالة وجهها إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا "سنفرض على البرازيل ابتداء من 1 أغسطس 2025 تعريفة جمركية بنسبة 50 بالمئة على جميع المنتجات البرازيلية التي تصل إلى الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب مخاطبا دا سيلفا "افهم رجاء أن نسبة 50 بالمئة أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق تكافؤ الفرص الذي يجب أن نتمتع به مع بلدكم. ومن الضروري أن نقوم بهذا الأمر لتصحيح الظلم الفادح التي يرتكبه النظام الحالي".
وحذر ترامب رئيس البرازيل "إذا قررت لأي سبب من الأسباب زيادة تعريفاتك فإن الرقم الذي تختاره لزيادتها ستتم إضافته إلى نسبة 50 بالمئة التي نفرضها".
وتابع ترامب "ناقشنا لسنوات علاقتنا التجارية مع البرازيل وخلصنا إلى أنه يجب علينا الابتعاد عن العلاقة التجارية طويلة الأمد وغير العادلة للغاية الناتجة عن سياسات البرازيل الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية. لقد كانت علاقتنا للأسف بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما لكنه استثنى من ذلك الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده ما أدى إلى استمرار انتشار المخاوف الاقتصادية خصوصا تلك المتعلقة باستمرار ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين بشكل مباشر. (النهاية)
ع س ج / م م ج
وقال ترامب في رسالة وجهها إلى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا "سنفرض على البرازيل ابتداء من 1 أغسطس 2025 تعريفة جمركية بنسبة 50 بالمئة على جميع المنتجات البرازيلية التي تصل إلى الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب مخاطبا دا سيلفا "افهم رجاء أن نسبة 50 بالمئة أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق تكافؤ الفرص الذي يجب أن نتمتع به مع بلدكم. ومن الضروري أن نقوم بهذا الأمر لتصحيح الظلم الفادح التي يرتكبه النظام الحالي".
وحذر ترامب رئيس البرازيل "إذا قررت لأي سبب من الأسباب زيادة تعريفاتك فإن الرقم الذي تختاره لزيادتها ستتم إضافته إلى نسبة 50 بالمئة التي نفرضها".
وتابع ترامب "ناقشنا لسنوات علاقتنا التجارية مع البرازيل وخلصنا إلى أنه يجب علينا الابتعاد عن العلاقة التجارية طويلة الأمد وغير العادلة للغاية الناتجة عن سياسات البرازيل الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية. لقد كانت علاقتنا للأسف بعيدة كل البعد عن المعاملة بالمثل".
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الماضي أمرا تنفيذيا "تاريخيا" لفرض رسوم جمركية "متبادلة" على أغلب دول العالم وهي سياسة قائمة على مبدأ المعاملة بالمثل لكنه أوضح أن التعريفات الجمركية لن تطبق في جميع الحالات بالمستوى ذاته وأن كل دولة سيتم التعامل معها بشكل مختلف.
وفي التاسع من الشهر ذاته أعلن ترامب تعليق أغلب الرسوم لمدة 90 يوما لكنه استثنى من ذلك الصين التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لبلاده ما أدى إلى استمرار انتشار المخاوف الاقتصادية خصوصا تلك المتعلقة باستمرار ارتفاع الأسعار وتضرر المستهلكين بشكل مباشر. (النهاية)
ع س ج / م م ج
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