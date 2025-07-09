الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى السودان

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى السودان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 7 (كونا) -- جددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء التأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق إلى السودان داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لأكثر الفئات ضعفا في البلاد.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان صحفي أن الوضع في ولاية شمال دارفور تحديدا لا يزال مقلقا حيث يستمر القتال في إجبار العائلات على النزوح من ديارها.
وأضاف (أوتشا) أن الوضع الإنساني يتدهور أيضا في منطقة (كردفان) حيث يجبر العنف المستمر المزيد من الناس على الفرار "غالبا إلى مناطق قليلة أو معدومة المساعدة".
ولفت إلى أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يبذلون كل ما في وسعهم رغم التحديات للحفاظ على استمرار الخدمات حيث يدعمون أكثر من 7ر1 مليون شخص في شمال دارفور بالرعاية الصحية الأساسية مستخدمين المرافق الصحية المتبقية والعيادات المتنقلة.
وأفاد المكتب الأممي بعبور قافلة إنسانية بقيادة نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنطوان جيرارد من تشاد يوم الأحد الماضي إلى منطقة دارفور وعلى متنها 180 طنا من مواد الإغاثة المنقذة للحياة.
ونبه (أوتشا) إلى أن "الأمطار الغزيرة تسببت اليوم في شرق السودان في فيضانات مفاجئة في منطقة شمال الدلتا بولاية كسلا" الأمر الذي يهدد بزيادة صعوبة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين. (النهاية)
ع س ت / م م ج
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان صحفي أن الوضع في ولاية شمال دارفور تحديدا لا يزال مقلقا حيث يستمر القتال في إجبار العائلات على النزوح من ديارها.
وأضاف (أوتشا) أن الوضع الإنساني يتدهور أيضا في منطقة (كردفان) حيث يجبر العنف المستمر المزيد من الناس على الفرار "غالبا إلى مناطق قليلة أو معدومة المساعدة".
ولفت إلى أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يبذلون كل ما في وسعهم رغم التحديات للحفاظ على استمرار الخدمات حيث يدعمون أكثر من 7ر1 مليون شخص في شمال دارفور بالرعاية الصحية الأساسية مستخدمين المرافق الصحية المتبقية والعيادات المتنقلة.
وأفاد المكتب الأممي بعبور قافلة إنسانية بقيادة نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنطوان جيرارد من تشاد يوم الأحد الماضي إلى منطقة دارفور وعلى متنها 180 طنا من مواد الإغاثة المنقذة للحياة.
ونبه (أوتشا) إلى أن "الأمطار الغزيرة تسببت اليوم في شرق السودان في فيضانات مفاجئة في منطقة شمال الدلتا بولاية كسلا" الأمر الذي يهدد بزيادة صعوبة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين. (النهاية)
ع س ت / م م ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
دعوة بلدية إلى استثمار الأراضي المحيطة بـ"ممشى عالي" كمواقف سيارات
الذهب يعود ليؤكد مكانته كملاذ آمن للبنوك المركزية حول العالم
مجموعة بوبيان تؤكد التزامها الإستراتيجي بدعم ريادة الأعمال وتمكين الشركات الناشئة
محمد بن راشد يطلق منظومة جديدة لقياس الأداء الحكومي بالذكاء الاصطناعي
الكويت تشارك في المؤتمر التاسع عشر للأمم المتحدة حول المنافسة وحماية المستهلك
أسواق المال تطلق نموذج الوسيط المؤهل وتمنح أول ترخيص لـ الوسيط المركزي