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الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى السودان

الأمم المتحدة تؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى السودان

2025-07-09 11:14:37
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 9 - 7 (كونا) -- جددت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء التأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق إلى السودان داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف دعمه لأكثر الفئات ضعفا في البلاد.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان صحفي أن الوضع في ولاية شمال دارفور تحديدا لا يزال مقلقا حيث يستمر القتال في إجبار العائلات على النزوح من ديارها.
وأضاف (أوتشا) أن الوضع الإنساني يتدهور أيضا في منطقة (كردفان) حيث يجبر العنف المستمر المزيد من الناس على الفرار "غالبا إلى مناطق قليلة أو معدومة المساعدة".
ولفت إلى أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يبذلون كل ما في وسعهم رغم التحديات للحفاظ على استمرار الخدمات حيث يدعمون أكثر من 7ر1 مليون شخص في شمال دارفور بالرعاية الصحية الأساسية مستخدمين المرافق الصحية المتبقية والعيادات المتنقلة.
وأفاد المكتب الأممي بعبور قافلة إنسانية بقيادة نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنطوان جيرارد من تشاد يوم الأحد الماضي إلى منطقة دارفور وعلى متنها 180 طنا من مواد الإغاثة المنقذة للحياة.
ونبه (أوتشا) إلى أن "الأمطار الغزيرة تسببت اليوم في شرق السودان في فيضانات مفاجئة في منطقة شمال الدلتا بولاية كسلا" الأمر الذي يهدد بزيادة صعوبة وصول العاملين في المجال الإنساني إلى المحتاجين. (النهاية)

ع س ت / م م ج


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