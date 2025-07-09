موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - دولة الكويت تؤكد أمام ندوة (أوبك) التزامها بضمان أمن الطاقة في العالم وتدعو إلى تعزيز الاستثمارات في مشروعات الطاقة المستقبلية وتبني حلول تسهم في خفض الانبعاثات وتعزز التحول نحو منظومة طاقة أكثر كفاءة.

جنيف - وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر يؤكد أن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل رقمي مبتكر وشامل ضمن رؤية (كويت جديدة 2035).

الكويت - اللجنة المشتركة الكويتية - الأردنية تعقد أعمال دورتها الخامسة بالكويت وتوقع 6 اتفاقيات.

الكويت - وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تؤكد الحرص على دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم.

الكويت - وزارة الصحة الكويتية تدشن (أسطول المستجيب الأول) لتسهيل وصول الخدمات الطبية الطارئة للمحتاجين إليها خصوصا في اللحظات الحرجة وتقديم الإنعاش المبكر والعلاج الأولي المباشر لاسيما في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية العالية.

غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 105 فلسطينيين وإصابة 530 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية من جراء ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة بمناطق مختلفة في قطاع غزة استهدف خلالها منازل سكنية وخياما للنازحين.

واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية ابتداء من مطلع أغسطس المقبل على ست دول جديدة من ضمنها الجزائر وليبيا والعراق وذلك ضمن سلسلة إعلانات مماثلة بدأها أول من أمس. (النهاية) م م ج