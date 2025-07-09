موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
جنيف - وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر يؤكد أن دولة الكويت تسير بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل رقمي مبتكر وشامل ضمن رؤية (كويت جديدة 2035).
الكويت - اللجنة المشتركة الكويتية - الأردنية تعقد أعمال دورتها الخامسة بالكويت وتوقع 6 اتفاقيات.
الكويت - وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تؤكد الحرص على دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم.
الكويت - وزارة الصحة الكويتية تدشن (أسطول المستجيب الأول) لتسهيل وصول الخدمات الطبية الطارئة للمحتاجين إليها خصوصا في اللحظات الحرجة وتقديم الإنعاش المبكر والعلاج الأولي المباشر لاسيما في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية العالية.
غزة - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن استشهاد 105 فلسطينيين وإصابة 530 آخرين خلال ال24 ساعة الماضية من جراء ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة بمناطق مختلفة في قطاع غزة استهدف خلالها منازل سكنية وخياما للنازحين.
واشنطن - الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية ابتداء من مطلع أغسطس المقبل على ست دول جديدة من ضمنها الجزائر وليبيا والعراق وذلك ضمن سلسلة إعلانات مماثلة بدأها أول من أمس. (النهاية) م م ج
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