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صعود جماعي لمؤشرات الأسهم العالمية.. والمستثمرون يترقبون المفاوضات التجارية

صعود جماعي لمؤشرات الأسهم العالمية.. والمستثمرون يترقبون المفاوضات التجارية

2025-07-09 03:09:57
(MENAFN- Al-Bayan) ">وكالات

صعدت كافة المؤشرات لرئيسية للأسهم العالمية، فيما يترقب المستثمرون المفاوضات بين الولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين بشأن الرسوم التجارية. ففي ((وول ستريت))، ارتفع مؤشر ((داو جونز)) الصناعي بنسبة 0.37 %، وصعد مؤشر ((ستاندرد آند بورز 500)) بنسبة 0.41 %، وزاد مؤشر ((ناسداك)) المجمع بنسبة 0.74 %.

وأغلقت الأسهم الأوروبية عند أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع بفضل قطاع البنوك ووسط ترقب المستثمرين لتطورات الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر ((ستوكس 600)) الأوروبي 0.78 % مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 12 يونيو. وصعد مؤشر ((داكس)) الألماني بنسبة 1.42 %، وارتفع مؤشر ((فايننشال تايمز)) بنسبة 0.15 %، وزاد مؤشر ((كاك)) الفرنسي بنسبة 1.44 %.

وكان بنك ((يونيكريديت)) من بين أكبر الرابحين على المؤشر، إذ ارتفع 4.6 % إلى أعلى مستوياته منذ 2011. ويواجه البنك الإيطالي معارضة ألمانية مستمرة لطموحاته في الاستحواذ على كومرتس بنك بعد أن ضاعف حصته التصويتية في البنك المنافس. وارتفع المؤشر الفرعي لبنوك منطقة اليورو 2.7 % إلى أعلى مستوى له منذ 2010، فيما صعد سهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي 4 %.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر ((نيكاي)) الياباني على ارتفاع مدعوماً بضعف الين، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب بيع المستثمرين للأسهم لجني الأرباح. وارتفع ((نيكاي)) بنسبة 0.33 % بعدما تأرجح بين المكاسب والخسائر الطفيفة خلال الجلسة. وصعد مؤشر ((توبكس)) الأوسع نطاقاً بنسبة 0.41 %.

وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في ((توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري)): فتح مؤشر ((نيكاي)) على ارتفاع مدعوماً بضعف الين مقابل الدولار. ولكن بمجرد اقتراب المؤشر من مستوى 40 ألفاً، باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات بفضل تراجع الين، إذ صعدت سهم تويوتا موتور 0.91 %، وهوندا موتور 3.35 %. وتراجع الين 0.2 % إلى 146.96 مقابل الدولار. وواصل الدولار مكاسبه بعد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمزيد من الإعلانات المتعلقة بالتجارة بعد إعلانه فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على اليابان وخطوات ضد شركاء تجاريين آخرين.

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