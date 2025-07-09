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الدفاع المدني بغزة: كثافة القصف تمنع طواقمنا من إنقاذ مفقودين

الدفاع المدني بغزة: كثافة القصف تمنع طواقمنا من إنقاذ مفقودين

2025-07-09 03:09:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني في غزة للجزيرة "كثافة القصف الإسرائيلي تمنع طواقمنا من إنقاذ مفقودين وعالقين في حي التفاح".


وأضاف "محاصرون ومفقودون لا نستطيع تلبية نداءاتهم خشية القصف على حي التفاح".


وبين "تفاقم أزمة الوقود يعرضنا لوقف خدماتنا بشكل كامل".

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