الميداني الأردني في غزة/82 يمد خطاً لتزويد الأحياء بـ 12 ألف لتر مياه يوميا

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الميداني الأردني في غزة/82 يمد خطاً لتزويد الأحياء بـ 12 ألف لتر مياه يوميا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مد المستشفى الميداني الأردني في غزة/82 خط مياه لتزويد الأحياء السكنية المحيطة بالمياه الصالحة للشرب، بمعدل يومي يصل إلى 12 ألف لتر، يستفيد منها أكثر من 8 آلاف مواطن ونازح؛ بهدف التخفيف من معاناة السكان في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للاستخدام البشري في القطاع.
وأوضح قائد قوة المستشفى أن الخط تم تمديده وفق معايير فنية وصحية تضمن استمرارية التدفق وسلامة المياه، مبيناً أن جميع الكميات تخضع لفحوصات مخبرية دقيقة من الجهات المختصة في غزة؛ للتأكد من صلاحيتها للشرب.
وعبر السكان عن شكرهم وامتنانهم للأردن على دعمه المتواصل، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل استجابة حقيقية لاحتياجاتهم اليومية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
يُشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في غزة يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية للأشقاء، ضمن جهوده المستمرة في التخفيف من معاناة الأهالي ودعم القطاع الصحي.
وأوضح قائد قوة المستشفى أن الخط تم تمديده وفق معايير فنية وصحية تضمن استمرارية التدفق وسلامة المياه، مبيناً أن جميع الكميات تخضع لفحوصات مخبرية دقيقة من الجهات المختصة في غزة؛ للتأكد من صلاحيتها للشرب.
وعبر السكان عن شكرهم وامتنانهم للأردن على دعمه المتواصل، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل استجابة حقيقية لاحتياجاتهم اليومية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
يُشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في غزة يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية للأشقاء، ضمن جهوده المستمرة في التخفيف من معاناة الأهالي ودعم القطاع الصحي.
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