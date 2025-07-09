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الميداني الأردني في غزة/82 يمد خطاً لتزويد الأحياء بـ 12 ألف لتر مياه يوميا

الميداني الأردني في غزة/82 يمد خطاً لتزويد الأحياء بـ 12 ألف لتر مياه يوميا

2025-07-09 03:09:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مد المستشفى الميداني الأردني في غزة/82 خط مياه لتزويد الأحياء السكنية المحيطة بالمياه الصالحة للشرب، بمعدل يومي يصل إلى 12 ألف لتر، يستفيد منها أكثر من 8 آلاف مواطن ونازح؛ بهدف التخفيف من معاناة السكان في ظل النقص الحاد في المياه الصالحة للاستخدام البشري في القطاع.
وأوضح قائد قوة المستشفى أن الخط تم تمديده وفق معايير فنية وصحية تضمن استمرارية التدفق وسلامة المياه، مبيناً أن جميع الكميات تخضع لفحوصات مخبرية دقيقة من الجهات المختصة في غزة؛ للتأكد من صلاحيتها للشرب.
وعبر السكان عن شكرهم وامتنانهم للأردن على دعمه المتواصل، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل استجابة حقيقية لاحتياجاتهم اليومية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
يُشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني في غزة يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية للأشقاء، ضمن جهوده المستمرة في التخفيف من معاناة الأهالي ودعم القطاع الصحي.

MENAFN09072025000208011052ID1109781146

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