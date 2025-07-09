كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن تطلق البرنامج الأول لحاضنة الأعمال CAVT لتعزيز الابتكار وتمكين الشباب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن؛ أحد برامج مؤسسة ولي العهد والمندرجة ضمن مسار المشاركة الاقتصادية عن الإطلاق الرسمي للبرنامج الأول لحاضنة الأعمال التابعة لها CAVT في محافظة إربد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب في شمال المملكة. تأتي هذه المبادرة ضمن التزام الكلية بتمكين الشباب من خلال تزويدهم بالأدوات والدعم اللازم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناشئة ناجحة ومستدامة تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي.



تهدف الحاضنة إلى دعم أصحاب الأفكار الريادية التي لا يتجاوز عمرها عامًا واحدًا، من خلال تقديم تدريب مكثف على تطوير الأعمال والتسويق والتمويل، إضافة إلى الاستشارات القانونية والدعم الفني. وتوفر الحاضنة أيضًا مساحات عمل مجهزة ومختبرات لصناعة النماذج الأولية، إلى جانب فرص التشبيك مع مستثمرين وخبراء في مختلف القطاعات. وتمنح كلًا من المشاريع المختارة تمويلًا أوليًا لدعم مرحلة التأسيس والتنفيذ.



انطلق البرنامج رسميًا بداية تموز الحالي؛ حيث يتضمن مرحلة تقديم الطلبات، تليها مرحلة تقييم المشاركين وتأهيلهم، ثم المخيم التدريبي المكثف، يتبعه يوم عرض الأفكار أمام لجنة تحكيم مختصة. ستنتقل المشاريع المختارة بعدها إلى مرحلة الاحتضان، وتنتهي بحفل تخرج يتم خلاله عرض المشاريع أمام مجموعة من المستثمرين والشركاء المحتملين.



يستهدف البرنامج جميع القطاعات، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والتخصصات التي تقدمها الكلية. ويُمكن للراغبين بالمشاركة التقديم عبر نموذج إلكتروني يتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية، يتضمن تفاصيل الفكرة والفريق والأثر المتوقع للمشروع.



وفي هذا السياق، صرّح المهندس عمّار الغرايبة، الرئيس التنفيذي لكلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، قائلًا: "أطلقنا حاضنة الأعمال CAVT مستلهمين من رؤيتنا لتعزيز الابتكار وتمكين ريادة الأعمال في مختلف القطاعات. نحن لا نوفر للشباب مجرد فرصة لإطلاق مشاريعهم فحسب، بل نمنحهم بيئة متكاملة تساعدهم في التحول من باحثين2 / 2



عن عمل إلى صانعي فرص اقتصادية. تجسد هذه الحاضنة التزامنا ببناء منظومة ريادية فاعلة، يكون التدريب المهني فيها منصة لانطلاق التنمية والإبداع والاستدامة".