نتنياهو يعلن الكلمة النهائية حول اتفاق وقف النار مع حماس وقنبلة إيران النووية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عن الاقتراب من وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يشمل إعادة الأسرى ، وقال في سياق آخر إن العملية ضد إيران منعت النظام من الوصول إلى القنبلة النووية.

ونقلت "القناة 14" العبرية عن لقاء نتنياهو مع شبكة "فوكس بيزنس" قوله: "نتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يعاد خلالها نصف الاسرى الأحياء والقتلى. ونتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل أو لأي جهة أخرى".

وأشار رئيس الوزراء نتنياهو خلال المقابلة مع "فوكس بيزنس"، اليوم الأربعاء، إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما مع "حماس"، يُعاد خلاله حوالي نصف الاسرى، أحياء وأمواتا، إلى إسرائيل.

وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة جيدة للتوصل إلى هذا الاتفاق. سيُقرّبنا ذلك من الهدف الذي حددته - إعادة جميع الأسرى والقضاء على حماس".

وهاجم نتنياهو "حماس" بشدة قائلا: "255 اسيرا سُجنوا في ظروف مروعة. في اليوم الأول من الحرب، أخبرني مسؤول أمني كبير أنه لا ينبغي أن نتوقع رؤية أي منهم حيا - لكنني لم أوافق. بفضل الضغط العسكري والسياسي، أطلقنا سراح 205، منهم 148 على قيد الحياة. الآن لدينا 20 على قيد الحياة و30 ماتوا - وإذا استطعنا إعادة نصفهم الآن، فسنفعل ذلك".



انكسر المحور الإيراني

وخلال المقابلة، أشار نتنياهو إلى العملية ضد إيران، وادّعى أنها كانت بمثابة تغيير تاريخي، وأضاف: "لقد انكسر المحور الإيراني - كانوا يُنظر إليهم على أنهم جبار لا يُقهر، يمتلك آلاف الصواريخ والميليشيات والجبهات في جميع أنحاء المنطقة - في العراق وسوريا ولبنان وغزة واليمن. والآن، يسارعون إلى تطوير أسلحة نووية. كانوا على وشك امتلاك قنبلة نووية خلال عام، وربما أكثر من عام، وهذا تهديد وجودي. كان علينا أن نتحرك".

وبحسب قوله، نفذت إسرائيل والولايات المتحدة عملية عسكرية دقيقة ومنسقة "قصفنا كبار القادة والعلماء الإيرانيين، وحققنا تفوقا جويا في سماء طهران - وهو أمر لا يُصدق". وأشاد بأداء طياري سلاح الجو الأمريكي، وأعرب عن تقديره للتعاون مع ترامب: "القوة المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة حققت النصر. هذا نموذج سيجلب السلام - السلام بالقوة".