جامعة اليرموك تناقش خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2030

جامعة اليرموك تناقش خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2030
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن الخطة تعد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة لتعزيز التميز الأكاديمي، وتحفيز البحث العلمي وتوسيع الشراكات المجتمعية وتحقيق الكفاءة المالية والإدارية المستدامة، بما يضمن للجامعة مكانة متقدمة بين نظيراتها إقليميًا ودوليا.
بدورها، عرضت نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والجودة والبحث العلمي الدكتورة فاديا مياس، لمراحل إعداد الخطة الاستراتيجية المقترحة وما تشمله من محاور تتمثل في الحوكمة والشفافية والتميز الأكاديمي وجودة التعليم، والطلبة والبيئة الجامعية، والبحث العلمي والابتكار والربط مع الصناعة، والاستدامة البشرية والمالية، والمسؤولية المجتمعية والشراكات الاستراتيجية، والتحول الرقمي، وضمان الجودة والتصنيفات.
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