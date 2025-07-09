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جامعة اليرموك تناقش خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2030

جامعة اليرموك تناقش خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026-2030

2025-07-09 03:09:41
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، خلال ورشة عمل تفاعلية خطتها الاستراتيجية للأعوام 2026 - 2030، بمشاركة خبراء ومختصين وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.


وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد، إن الخطة تعد خارطة طريق ترسم ملامح المرحلة المقبلة لتعزيز التميز الأكاديمي، وتحفيز البحث العلمي وتوسيع الشراكات المجتمعية وتحقيق الكفاءة المالية والإدارية المستدامة، بما يضمن للجامعة مكانة متقدمة بين نظيراتها إقليميًا ودوليا.


بدورها، عرضت نائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والجودة والبحث العلمي الدكتورة فاديا مياس، لمراحل إعداد الخطة الاستراتيجية المقترحة وما تشمله من محاور تتمثل في الحوكمة والشفافية والتميز الأكاديمي وجودة التعليم، والطلبة والبيئة الجامعية، والبحث العلمي والابتكار والربط مع الصناعة، والاستدامة البشرية والمالية، والمسؤولية المجتمعية والشراكات الاستراتيجية، والتحول الرقمي، وضمان الجودة والتصنيفات.

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