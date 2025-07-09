ترامب: نقترب بشدة من اتفاق بشأن غزة

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ترامب: نقترب بشدة من اتفاق بشأن غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، الاقتراب بشدة من اتفاق بشأن غزة.
وأضاف ترامب معلقا على فرصة إعلان وقف إطلاق النار في غزة: "لدينا فرصة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".
وأضاف ترامب معلقا على فرصة إعلان وقف إطلاق النار في غزة: "لدينا فرصة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل".
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